Se han entregado esta mañana en Ecofira, en Feria Valencia.

El galardón reconoce el compromiso de administraciones, entidades y empresas con la reducción de residuos y la sostenibilidad.

La Comunitat Valenciana recuperó más de 1.330 toneladas de textil usado el año pasado con la recogida selectiva de Humana.

Octubre de 2022. Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha entregado este mediodía los Premios Humana Circular a una quincena de administraciones, entidades y empresas comprometidas con la reducción de residuos, la sostenibilidad y el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana. El acto se ha celebrado en el marco de la Feria Internacional de Soluciones Medioambientales y Transición Ecológica, Ecofira.

El Premio Humana Circular es un galardón con el que la entidad sin ánimo de lucro reconoce el esfuerzo de administraciones, entidades y empresas en la gestión de residuos (con especial atención a la fracción textil), la protección del medio ambiente, la sostenibilidad y la responsabilidad social de la Comunitat Valenciana.

“El premio reconoce la implicación de todas las entidades y municipios en la recogida de textil, a pesar de que aún no es obligatoria en España, lo que le da más valor. Debemos seguir fomentando su recogida separada y normalizar esta fracción en el conjunto de la gestión de residuos”, ha afirmado durante el acto Joan Piquer, director general de Calidad y Educación Ambiental de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana.

Los premiados han destacado la importancia de la labor de recogida selectiva de textil que, en el caso de Humana, tiene el valor añadido de su fin social. Igualmente se han referido a galardones como éstos fortalecen el trabajo de sensibilización en torno a los textiles y la protección del medio ambiente.

Los premios se han entregado en el marco de Ecofira, cita en la que empresas y entidades públicas presentan los últimos avances en cuestiones ambientales y gestión de residuos. Además de organizar el acto con los galardonados, Humana muestra en su estand por primera vez un nuevo contenedor para la recogida de ropa y calzado: es un punto de recogida sostenible en cuya fabricación se utiliza un 66% de material obtenido a partir de textil reciclado.

Cuánta ropa usada se recoge en la Comunitat Valenciana

La recogida selectiva y la gestión del residuo textil permitió recuperar el año pasado 1.331 toneladas en la Comunitat Valenciana por parte de Humana, el equivalente a 5,4 millones de prendas. El 90% vio alargado su ciclo de vida gracias a la reutilización y el reciclaje, dos elementos claves para la economía circular y la creación y mantenimiento de puestos de trabajo de calidad (empleo verde). Además, esta gestión evitó la emisión de 8.123 toneladas de CO 2 .

La entidad sin fin de lucro recuperó un 10% más de residuo textil que el ejercicio anterior. Se trata de ropa, calzado, complementos y textil de hogar que se deposita en los contenedores de color verde de la vía pública y puntos limpios.

Los 5,4 millones de prendas recuperadas se almacenaron inicialmente en la planta de transferencia que Humana tiene en Torrent (Valencia) y posteriormente se clasificaron en la planta de preparación para la reutilización de l’Ametlla del Vallès (Barcelona). “El primer objetivo siempre es la reutilización, porque el artículo más sostenible es el que ya se ha fabricado y no tiene más costes ni impactos de producción; después, el reciclaje; por último, cuando no queda más remedio, la valorización energética o su envío al vertedero”, afirma Rafael Mas, director de Proyectos y Relaciones Externas de Humana, “esta gestión sostenible se basa en la trazabilidad y el máximo aprovechamiento del residuo textil, puesto que el 60% de lo recuperado se dedica a reutilización y, el 30%, a reciclaje.

Beneficio ambiental y social

La reutilización del textil contribuye a la lucha contra el cambio climático: por cada kg de ropa recuperada (y no conducida a un centro de tratamiento de residuos para su incineración o disposición final) se evita la emisión de 6,1 kg de CO 2 , según un estudio de la Federación Humana People to People. Las 1.331 toneladas recuperadas el año pasado en la Comunitat Valenciana evitaron la emisión de 8.123 toneladas de CO 2 a la atmósfera.

“Nueve de cada diez prendas que pasan por la planta de Humana tiene una segunda vida”, añade Rafael Mas, “es de las mejores ratios de generación de valor del sector, acompañado también de altos niveles de creación de empleo verde y de calidad. Nuestra gestión del textil usado tiene un triple impacto: ambiental, social y económico, en el marco de la economía social”.

Y es que al beneficio ambiental hay que añadirle el social: en primer lugar, la creación de ocupación verde (Humana genera un puesto de trabajo por cada 30 toneladas de textil recogido). Además, los recursos que genera la entidad se destinan a programas de cooperación internacional al desarrollo, y al apoyo local y la agricultura urbana en España.

El destino de la ropa usada

El principal destino de las prendas depositadas en los contenedores de Humana es las plantas de preparación para la reutilización de la Fundación (en Madrid y Barcelona) y una pequeña parte se vende a empresas de reutilización y reciclado. El destino de las prendas tratadas es:

El 59% se destina a reutilización: el 17% a través de las tiendas secondhand y el 42% se exporta, principalmente a África para ser comercializado, hacer accesible la vestimenta en países menos desarrollados y generar recursos para la cooperación al desarrollo.

El 32% se encuentra en un estado que no permite su reutilización por lo que se vende a empresas de reciclaje textil para que elaboren otros productos (mantas, aislantes o trapos para la industria de automoción)

El 2% son residuos impropios reciclables (plástico, cartón, otros) que se pone en manos de gestores autorizados.

El 1% son residuos que se destinan a valorización energética.

El 6% no se puede reutilizar ni reciclar ni valorizar energéticamente y se envía a un centro de tratamiento de residuos para su disposición final.

Sobre Humana Fundación Pueblo para Pueblo

Humana Fundación Pueblo para Pueblo promueve desde 1987 la protección del medio ambiente a través de la reutilización de textil y lleva a cabo programas de cooperación internacional al desarrollo en África, América Latina y Asia, así como de apoyo local y agricultura urbana en España. La sede central está en l’Ametlla del Vallès (Barcelona) y cuenta con delegaciones en Madrid, Andalucía, Asturias, Comunitat Valenciana y Galicia. La entidad genera un puesto de trabajo indefinido a tiempo completo por cada 30.000 kg de textil recuperado. Forma parte de la Asociación Española de Fundaciones, la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) y la Federación Humana People to People. También ha firmado el Pacto por la Moda Circular en Cataluña.