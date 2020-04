Una vez más, el Gobierno valenciano se olvida de los niños y niñas del Colegio Imperial Huérfanos de San Vicente Ferrer: no les ha asignado ninguna de las 14 mil tabletas con 40 GB de datos que van a “salvar el curso” de los alumnos sin recursos digitales en casa. Los docentes y los educadores del internado están realizando su labor en las plataformas, haciendo el seguimiento telemático y dando las pautas para que las familias y los menores respondan adecuadamente. No es nada sencillo. Pero todo se complica cuando no disponen de una tarjeta de datos y un dispositivo adecuado para hacer las tareas. El anuncio de la Conselleria nos llenó de esperanza, pero a estas familias no les ha tocado. El Colegio está ayudando hasta en lo que ni os imagináis y podría facilitar portátiles, lo que necesitamos es tarjetas SIM de datos y dispositivo de conexión (modem, router). Serían 20, aunque alguna más no vendría mal.Sería bueno que alguna compañía de telecomunicaciones nos las facilitara. Así que, si podéis hacérselo llegar a sus responsables, os lo agradeceremos mucho. Mientras, os ruego que sigamos reenviando este mensaje. Por la inclusión y la equidad educativa.Que Nuestro Señor y San Vicente Ferrer os bendigan. http://chng.it/g7dzJDTd vía @change_es

