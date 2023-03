VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

Los diputados de Unides Podem en el Congreso por Castelló, Marisa Saavedra e Ismael Cortés, de la Comisión de Interior, han denunciado el caso del joven marroquí extutelado por la comunidad de Madrid que presuntamente permaneció un mes encerrado en el CIE de Zapadores sin orden de expulsión y han exigido que se tomen medidas para evitar que este tipo de situaciones se produzcan, tanto a nivel de los propios centros, como a nivel judicial.

Saavedra ha explicado en un comunicado que tras conocer el caso a través de València Acull, han registrado preguntas en el Congreso de los diputados que exigen saber si el Gobierno tenía constancia del encierro ilegal en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores de este joven desde el 21 de enero hasta el 23 de febrero, a pesar de que en el centro se disponía de la Resolución judicial que había suspendido su expulsión del país, y qué medidas se van a tomar para que a futuro estos casos no vuelvan a producirse.

La diputada ha denunciado esta nueva vulneración de derechos y ha señalado que «la puesta en libertad solo se produjo tras la intervención de los servicios jurídicos de la plataforma CIEs NO, que detectaron que en el expediente del interno constaba que su expulsión había sido suspendida cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, al parecer porque la Administración no hizo nada para regularizar su situación mientras era menor, ni para facilitársela después, mientras que el Centro de Internamiento teniendo constancia de ello, no procedió a su puesta en libertad», ha lamentado.

La diputada ha recordado que «las personas privadas de libertad en un CIE se encuentran en una situación especialmente vulnerable y en una situación de indefensión, donde es fácil que se produzcan este tipo de abusos». Por ello, ha solicitado que se investigue a fondo este caso y se tomen medidas para que no vuelva a suceder.

Asimismo, ha recordado que su grupo parlamentario lleva años exigiendo el cierre de los CIEs, «lugares donde se vulneran constantemente los derechos humanos de las personas migrantes», y ha señalado que este caso es «una nueva muestra de la necesidad urgente de cerrar estos centros de internamiento y buscar alternativas que respeten los derechos de las personas migrantes».

Por su parte, el diputado Ismael Cortés ha señalado que «este caso es una nueva muestra de la necesidad de reformar el sistema de acogida y tutela de menores extranjeros no acompañados (MENAS), que en muchas ocasiones no funciona y abandona a jóvenes como este a su suerte, con graves consecuencias para su vida y su seguridad». En este sentido, ha reclamado que se tomen medidas para garantizar que estos jóvenes no acaben en centros de internamiento como el de Zapadores.