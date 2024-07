Esta empresa emergente, Thimus, se instala en La Harinera y abrirá en València su ‘House of Humans’ que forma parte de una red con presencia en toda Europa

La Harinera, el Centro de Innovación del Ayuntamiento de València, ha acogido a la startup italiana Thimus, pionera en el uso de la neurociencia aplicada a la alimentación. Esta empresa, que cuenta con el apoyo y el asesoramiento de Invest in València, la oficina de inversiones del Ayuntamiento y la Cámara de Comercio, permite obtener y analizar datos cerebrales en tiempo real para transformarlos en conocimientos sobre el comportamiento y las preferencias de los consumidores, “una herramienta única que ayudará al mundo a comprender mejor la experiencia humana con la comida a través de la neurociencia”, tal como ha confirmado hoy la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, durante la presentación de este proyecto.

La concejala ha afirmado que “este es el tipo de empresas que queremos atraer a València, con talento y tecnología innovadora que nos va a ayudar a resolver los retos que tenemos como ciudad”. “Los datos que se obtienen con esta tecnología van a permitir a las empresas del sector agroalimentario, un sector muy importante para nuestro territorio, tomar decisiones más eficientes y eficaces y mejorar la experiencia gastronómica del consumidor”, ha detallado.

Por su parte, el fundador y CEO de Thimus, Mario Ubiali, ha explicado que “es innovadora tecnología permite entender científicamente cómo los humanos perciben la textura, fragancia y sabor de los alimentos, y utilizar estos datos para comprender mejor la compleja relación entre el cerebro, la cultura y el comportamiento en el ámbito gastronómico”.

Mario Ubiali, ha asegurado que “la apertura de su House Of Humans en València es increíblemente emocionante y representa la culminación de un largo viaje”. “Desde hace 5 años Thimus ha explorado el potente ecosistema de València y ha aprendido cómo la energía especial en torno a la innovación alimentaria parece concentrarse en esta mágica ciudad. Tener un punto de presencia aquí es sólo el comienzo de un crecimiento exitoso en España y esperamos seguir uniendo fuerzas con innovadores de ideas afines”, ha dicho.

Innovación y Tecnología en València

En la House of Humans de Thimus en València, las empresas del sector alimentario podrán acceder a información para mejorar y reformular sus productos. Será parte de una red más amplia, que incluye presencia en Milán, Wageningen (Países Bajos), y Budapest (Hungría).

Thimus ha sido un participante destacado en ftalks, el encuentro internacional sobre el futuro de la alimentación creado por KM ZERO, desde su primera edición en València. Invest in València conoció a Thimus en una de sus acciones de atracción de inversiones – durante un side event organizado en el marco de ftalks 2023. Esta relación ha sido clave para atraer a Thimus a nuestra ciudad y establecer una base sólida para su expansión. La startup continúa colaborando activamente con KM ZERO y explorando más sinergias para seguir aportando valor de forma conjunta a la industria alimentaria.

Paula Llobet ha recordado que “la llegada de Thimus a València refuerza nuestra posición como un hub de innovación tecnológica. Esta colaboración es un claro ejemplo de cómo València se está convirtiendo en un imán para empresas disruptivas”.