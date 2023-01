El ayuntamiento valora establecer una franja horaria en la que no se puedan tirar petardos para evitar molestias

Aunque la pirotecnia es «un elemento fundamental» de la cultura de Valencia se alcalde se ha mostrado dispuesto a trabajar para «conjugar» tradición y descanso

«Máxima preocupación» en el Oceanogràfic porque los castillos de Fallas se lanzarán más cerca del acuario

El Ayuntamiento de Valencia estudiará la posibilidad de habilitar en la ciudad y durante las próximas fiestas de Fallas una franja horaria en la que no se puedan tirar petardos, con el fin de no molestar a las personas y también a los animales.

Así lo ha indicado este jueves el alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó, que, aunque ha destacado que la pirotecnia es «un elemento fundamental» de la cultura de Valencia se ha mostrado dispuesto a trabajar para «conjugar» esa tradición y el descanso, con momentos en los que no se lancen petardos para evitar molestias.

El primer edil, que ha visitado esta jornada el barrio de El Grao, se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntado por una campaña de recogida de firmas impulsada para que el bando fallero establezca un tramo horario sin pirotecnia con el fin de que los perros y otros animales no sufran por las molestias que les provoca el ruido de los petardos.

“Elemento fundamental de la cultura valenciana”

«Creo que se han de conjugar, por supuesto, los elementos», ha manifestado el responsable municipal, que ha reconocido que el ruido de la pirotecnia «molesta a los animales de compañía» y también a algunas personas. «Hemos de entender que estamos en una ciudad donde la pirotecnia es un elemento fundamental de la cultura», pero «vamos a intentar conjugar las dos cosas», ha agregado Joan Ribó.

En este punto, el alcalde ha aludido también a la preocupación expresada recientemente por los responsables de l’Oceanogràfic, tras conocerse la propuesta de disparar en el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias los castillos de fuegos artificiales de Fallas, por las molestias que estos espectáculos puedan ocasionar a los animales que viven en ese recinto.

«Vamos a estudiarlo y vamos a buscar las medidas para que podamos causar el mínimo perjuicio, en primer lugar, en las personas y también, en lo que sea posible, en los animales», ha insistido el responsable municipal.

De este modo, preguntado por si sería viable establecer una franja horaria, de 14:30 horas a 16:30 horas, sin petardos, Ribó ha reiterado que se puede analizar en coordinación con el colectivo fallero. «Lo podemos plantear. Eso queremos plantearlo siempre coordinadamente con todo el movimiento del mundo fallero. Se puede plantear», ha aseverado.

«Después de las ‘mascletaes'»

El alcalde ha opinado que «es un elemento que es posible» y ha detallado que para plantear esa posibilidad se tendrá que tener en cuenta la celebración de las ‘mascletaes’ a las 14:00 horas, por lo que ha dicho que se podría fijar el descanso después.

«La franja se ha de ver. Es el momento también en el que están las ‘mascletaes’. Se tendría que hacer después de las ‘mascletaes’ y aprovechar que es una hora de comer. De alguna manera se podría plantear», ha agregado.