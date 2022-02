“Ningún refugiado elige serlo. Quienes están en situación de desplazamiento forzoso son personas como nosotros, y nos necesitan.” Con estas palabras, el alcalde, Joan Ribó, ha anunciado que el Ayuntamiento ha ofrecido su colaboración a los gobiernos central y autonómico “en todos los planes de acogida” de las personas que huyen de la guerra en Ucrania, como ya lo hizo ante la crisis humanitaria de Siria y otros países. El máximo responsable de la ciudad ha pedido a la Unión Europea “la búsqueda de soluciones urgentes para resolver este conflicto terrible”.

“València es una ciudad de paz y de acogida”, ha remarcado Ribó, quien ha reclamado a Europa medidas para poner fin al conflicto militar “nefasto” para la ciudadanía ucraniana, “pero que también traerá graves consecuencias económicas para toda la población europea”. El alcalde ha recordado que “las competencias de los ayuntamientos en este sentido están muy limitadas”. Ahora bien, “la intención del gobierno municipal es cooperar tanto con las administraciones públicas como con la sociedad civil y las organizaciones especializadas en la atención a todas las personas”. Ribó ha aseverado que “la solidaridad con estas personas tiene que ser un tema en las agendas de todos los municipios”.

Asimismo, el alcalde ha expresado que “la equidistancia no es neutral: no nos podemos poner de perfil ante un drama humanitario de primer orden como el que sufren las personas que huyen de la guerra”. En ese sentido, ha afirmado que “es obligación nuestra, no ya como administraciones, sino como personas, ayudarlos. Ni nuestros vecinos y vecinas en la actualidad, ni la historia, nos perdonarían que miremos hacia otro lado”.