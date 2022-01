Massó (VOX): “Cada reyezuelo de los 17 reinos de taifas está dedicado a ‘qué hay de lo mío’ en lugar de gestionar sus recursos”

Valencia, 25 de enero de 2022. La portavoz del Grupo Parlamentario VOX Cortes Valencianas, Ana Vega, ha denunciado que “el mal llamado pasaporte COVID no ha evitado que se hayan disparado los contagios durante estos últimos meses y por tanto no ha protegido a nadie”. Ha añadido que únicamente se trata de una medida de “control social para discriminar a quienes han decidido no vacunarse libremente”, ya que, como ha recordado, en España la vacunación no es obligatoria, “ni siquiera la del coronavirus”.

Vega ha declarado que “las transmisiones se producen esté la población vacunada o no” por lo que “el pasaporte Covid ha sido una medida absurda y arbitraria. Tanto es así que muchas comunidades están planteando su retirada porque no ha funcionado”.

Desde VOX “seguimos pidiendo que se refuerce la atención primaria, como hemos hecho desde el inicio de la pandemia. Si los casos se detectan pronto, se puede confinar a quien está contagiado y no tener que restringir a toda una población como se ha hecho hasta ahora”.

Por último, Ana Vega ha dicho que “VOX nunca va a apoyar medidas que solo sirven para el control social y político de la población. Las medidas que se han tomado por parte del gobierno de Ximo Puig y también de Pedro Sánchez, no han tenido una base científica real y han provocado dos estados de alarma inconstitucionales, secuestrando al congreso y a la población”.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por su parte, la portavoz adjunto Llanos Massó, ha manifestado que “jamás se va a conseguir un sistema justo de financiación que no pase por una reforma de la organización territorial de las comunidades autónomas”. Ahora la Comunidad Valenciana entiende que el criterio de población ajustada es el que más beneficia a los valencianos, en contra de Castilla y León que está pidiendo que se incluya la despoblación en los criterios. Por eso Massó ha reprochado al PP y PSOE “qué pretenden hacer si ellos mismos no se ponen de acuerdo y en cada comunidad defienden una postura según les interese”.

Massó ha recalcado que “el sistema de financiación, hoy, no tiene solución porque cada reyezuelo de estos 17 reinos de taifas está dedicado a ‘qué hay de lo mío’ en lugar de gestionar los recursos de los que disponen”. Por último, ha dicho que “a VOX no lo van a encontrar en ese mercadeo de la financiación autonómica”.