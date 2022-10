Ana Vega (VOX): “Es muy complicado ejercer nuestra labor como oposición cuando los consejeros no aparecen”

José María Llanos (VOX): “Seguimos esperando las medidas concretas para ayudar a los valencianos que sufrieron pérdidas por culpa de los incendios”

Valencia, 10 de octubre de 2022. La portavoz del Grupo Parlamentario VOX Comunidad Valenciana, Ana Vega, ha criticado duramente la ausencia, una vez más, de varios consejeros en el pleno del próximo 19 y 20 de octubre. “Algo que ya comienza a ser recurrente, desde VOX exigimos al gobierno valenciano que ejerza su función de venir a estas Cortes a dar explicaciones”.

Ana Vega ha explicado que, “en este caso, los consejeros de Economía y Educación no estarán ni miércoles ni jueves. Y las consejeras de Innovación y Política Territorial tampoco estarán en el hemiciclo durante todo el pleno. Los ciudadanos no se merecen a un gobierno que no rinde cuentas”.

“Es muy complicado ejercer nuestra labor como oposición cuando los consejeros reiteradamente no asisten a los plenos, nos parece una tomadura de pelo. Si nosotros en enero fijamos un calendario de plenos, lo normal es que los consejeros, excepto por algo extraordinario, se organicen como hacemos todos y estén presentes”, ha señalado Ana Vega.

Ayudas por los incendios

Por otro lado, el portavoz adjunto, José María Llanos, ha criticado que “desde nuestro grupo seguimos esperando que la consejera Gabriela Bravo presente un decreto sobre medidas extraordinarias para ayudar a aquellos valencianos que han sufrido pérdidas considerables fruto de los incendios y la mala gestión en nuestros montes y campos”.

“La consellera presentó un acuerdo diciendo que se iban a tomar medidas. Nosotros denunciamos la falta de contenido y se nos contestó que en octubre estaría todo detallado. Por ahora, seguimos esperando. A ver si con la vorágine de los presupuestos la señora Bravo se acuerda de todos esos valencianos perjudicados por estos incendios”, ha afirmado el portavoz adjunto.

Por último, José María Llanos ha recordado que “en Castilla y León, donde VOX forma parte del Gobierno, por incendios similares e incluso menos graves, nuestro grupo presentó inmediatamente medidas concretas, millones de euros para empleo, recuperación y para fomentar la agricultura, el turismo interior y la ganadería”.

