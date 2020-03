VOX pide la reapertura urgente de la comisión de investigación del caso EMT

Valencia, 6-3-20. El concejal Vicente Montañez (VOX) ha pedido “la reapertura de la comisión en una única sesión, para que declaren de nuevo algunos comparecientes en vista de los nuevos documentos a los que hemos tenido acceso. Esa solicitud se hizo hace varios días por vía interna a la presidenta de la Comisión, Elisa Valía, a través de un mail, que aún no ha tenido respuesta más de una semana después.”

Montañez expresa su sorpresa ante las últimas informaciones de las que se ha tenido conocimiento en el último Consejo de Administración de la empresa pública EMT Valencia. “Nos ha extrañado enormemente que en los documentos que se nos remiten como denuncias, tanto la del presunto fraude de la EMT como la de la estafa del empleado, y que no corresponden con un modelo de denuncia típico, aparece la misma firma del agente en ambas, que es de Jefatura Superior de Policía de Valencia. No aportándonos más documento que lo que parece un anexo, con poca información.”

Por otra parte, Entendemos que los dos fraudes siguen la misma operativa, tal y como el juzgado 1 de instrucción entendió hace unas semanas.

Los textos que constan en la denuncia están realizados por un traductor al igual que sucedía con los correos enviados a Celia Zafra. Que en la denuncia hace referencia a documentación anexa que nos han facilitado a los miembros del Consejo de Administración.

Los dos estudios de la empresa CINESI valorados en 67.000€ y fechados en diciembre de 2016, en los que se han basado en parte, para la modificación de la red de la EMT, casualmente es la empresa donde trabajaba anteriormente el gerente de la EMT, el señor García Alemany.

Estos estudios no pueden reflejar las cifras reales de viajeros, puesto que en los mismos se indican que los viajeros con billetes sencillos no son contabilizados. Únicamente los que poseen abonos. En los mismos aparecen más intercambiadores, como el de la zona de las Torres de Quart en Guillém de Castro, con doble carril EMT. Pero extrañamente no aparecen los cambios que se efectuarán próximamente en Colón.

Por todo ello, nos gustaría volver a preguntar, porque desde que se cerraron las comparecencias, ha aparecido una nueva estafa menor, la UGT ha hecho público que varios trabajadores incumplieron el convenio, incluido un informático de la EMT con abultadas horas extras en los meses anteriores al robo de los 4 millones. Incluso

hemos conocido la existencia de estos estudios y su contenido. Queremos preguntar sobre ello al gerente, al responsable de recursos humanos y a las personas afectadas o que intervienen en estos procesos.

Vicente Montañez ha pedido la comparecencia de los firmantes de ambas denuncias, del responsable de RR.HH. de la EMT y la persona afectada por esta nueva presunta estafa. Así como otra documentación citada y no aportada.





Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com