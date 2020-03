VOX sale a la calle para apoyar a los comerciantes de Ciutat Vella

Valencia. Numerosos concejales y diputados de VOX han participado esta tarde en la concentración de los Comerciantes de Ciutat Vella para exigir a Ribó que no suprima las paradas de los autobuses de la EMT en la Plaza de la Reina.

En el acto de protesta han participado el portavoz municipal de VOX en el Ayuntamiento de Valencia, Pepe Gosálbez, el concejal Vicente Montañez, el diputado provincial Joaquín Alés, el diputado autonómico José Luís Aguirre, los concejales del ayuntamiento de Torrente y de otros municipios valencianos, además de numerosos militantes y simpatizantes de VOX.

La concentración ha tenido lugar a las 6 y media de la tarde en la calle La Paz. Los manifestantes han exigido al ayuntamiento de la ciudad un casco antiguo con autobuses y viandantes; más limpieza, más seguridad y más iluminación.

Desde VOX se pide a Ribó que escuche las demandas de los comerciantes. El pequeño y mediano comercio está viendo como sus ventas bajan cada vez que se peatonaliza una calle y se le priva del servicio de autobuses. A ello hay que sumar que cada vez pagan más impuestos, por ello muchas tiendas se han visto obligadas a cerrar.

En palabras del diputado provincial Joaquín Alés “Las medidas de peatonalización se han tomado sin ningún tipo de diálogo y flexibilidad es una visión unilateral, en el que los vehículos motorizados son los enemigos y nunca es bueno tomar una decisión contra algo. Es una reforma la que se va ha llevar a cabo en el centro que es el elitista ,en el sentido que solo se ha tenido en cuenta la gente que vive en el centro de Valencia no he tenido para nada en cuenta a la población de la periferia, así como el resto de la provincia. Los dos millones de personas que viven en el resto de la provincia en las que no existen la estructura de transporte público para llegar al centro de Valencia. El cetro Ciutat Vella se va a convertir en una zona de paseo, donde la gente no consume en el comercio tradicional, es por ello el apoyo a esta manifestación en auxilio de ese tipo de comercio”



