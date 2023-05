VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

El sábado 6 y el domingo 7 de mayo, la D.O. Arròs de València celebra la 6.a edición de esta cita, ya clásica, que gira en torno al cereal estrella de la comunidad, cultivado, en su mayoría, en el Parque Natural de la Albufera

Ricard Camarena, chef con dos estrellas Michelin, será el embajador de un evento protagonizado por restaurantes de diferentes comarcas y de la capital, que ofrecerán platos de arroz clásicos y de vanguardia por 5 euros; restaurantes con estrella Michelin como El Poblet o La Salita están entre los más de 40 participantes

Además del tradicional sequer urbano, el molino, música en directo, la exposición de barcas y aparejos y los espectáculos de showcooking, este año regresa el concurso Arrocero del Futuro; varios jóvenes cocineros de la Comunitat y de otros puntos de España disputarán el domingo la final para alzarse con el trofeo y un sustancioso premio de 2.000 euros

Valencia, abril de 2023.- Regresa Tastarròs, la celebración más popular del arroz de Valencia, que los días 6 y 7 de mayo toma la plaza del Ayuntamiento para inundar de cultura arrocera este céntrico espacio urbano. Como ya es tradición desde 2016 –año en que se celebró la primera edición—, se podrán probar por 5 euros los arroces clásicos y modernos de más de 40 restaurantes de la ciudad del Turia y de las diferentes comarcas. Destaca la presencia de espacios con estrellas Michelin, como El Poblet con Luis Valls (Valencia); La Salita de Begoña Rodrigo (Valencia) o Arrels, de Vicky Sevilla (Sagunto). Un año más, Tastarròs trasciende lo culinario y trae consigo un completo programa de actividades. Habrá diferentes showcookings para conocer las aplicaciones y los usos de los arroces acogidos a la D.O., un molino de arroz en el que los más pequeños se transformarán en agricultores, animación musical, un impresionante sequer urbano, un concurso en el que diferentes chefs menores de 35 años cocinarán en directo para alzarse con el título de ‘Arrocero del Futuro 2023’ e incluso una muixeranga que animará a todos los asistentes con sus dulzainas y sus elevadas torres humanas el domingo.

UN EMBAJADOR DE EXCEPCIÓN

La sexta edición de Tastarròs contará este año con el apoyo de Ricard Camarena, embajador de la celebración, que durante la mañana del sábado 6 de mayo visitará los diferentes stands y defenderá las bondades de las tres variedades acogidas a la D.O. Arròs de València, que son los arroces bomba, senia y albufera. Ricard Camarena es un chef profundamente vinculado al mundo del arroz, pero desde una perspectiva creativa y alejada del recetario tradicional valenciano. En sus más 20 años de trayectoria culinaria, cuenta con algunos platos emblemáticos a base de este cereal, como el arroz de caracoles sin caracoles (2006). Este plato nació fruto de su gusto por la salsa de caracoles, aunque a él no le agradan estos moluscos. La receta fue el germen de su forma de preparar fondos, que diez años después se gestó en un libro, Caldos, que se ha convertido en una referencia en el sector, ya que explica cómo elaborarlos sin apenas agua. Otros arroces de su creación son el de vaca vieja (2009); el arroz Margarita –en el que versiona los ingredientes y los sabores de la pizza más conocida de Nápoles—; el arroz de sardinas al espeto (2009) o el arroz de espárragos, levadura fresca y manzanilla pasada (2015).

RESTAURANTES CON ESTRELLA, POPULARES… Y CON EL MEJOR ARROZ

Los más de 40 restaurantes que participan son los protagonistas de esta gran celebración. Desde las 12.00, y hasta las 16.00 h, los asistentes podrán disfrutar de deliciosos y variados platos de arroz por 5 euros y de refrescantes vasos de cerveza Estrella Galicia, patrocinadora del evento, por 2 euros. Durante el sábado, será posible dar cuenta de las recetas de espacios tan conocidos como ‘El Rioja’ (Benisanó, Valencia), todo un clásico a punto de cumplir cien años y famoso por su exquisita paella; el Mesón Molino Binhui (Valencia), del carismático Binhui Jiang, un ciudadano chino enamorado de la cocina valenciana, o Gastro Trinquet, de Pablo Margós, con una original ubicación en un campo de pilota valenciana. Quienes acudan a Tastarròs podrán también conocer la interesante propuesta de los jóvenes Fran Suero (La Sastrería, Valencia) o de Víctor Aliaga (Cyrus Dad, Sagunto), explorar los sabores arroceros de otras culturas como la griega (Kuzina, Valencia) o descubrir la versión más personal de los arroces de siempre del mediático Alejandro Platero, conocido por su paso por el programa Top Chef, y que acaba de abrir un nuevo espacio en el antiguo Chocomeli, en plena capital.

El domingo, Tastarròs repite nivelazo con la participación de restaurantes tan reputados como El Poblet, con Luis Valls (Valencia, dos estrellas Michelin), o Llisa Negra (Valencia), un enclave consagrado al producto y a los arroces. También será la oportunidad de empaparse del talento y de la elegancia de Begoña Rodrigo (La Salita, Valencia) y de la vivacidad de Vicky Sevilla (Arrels, Sagunto), ambas con una estrella Michelin. Rodrigo también contará con un stand para L´hort al Nu, uno de sus espacios más conocidos. Germán Carrizo y Carito Lourenço, también portadores de un ‘macarrón’ por Fierro (Valencia), son otros de los convocados más mediáticos que acuden a esta fiesta del arroz. Otras propuestas que merece la pena probar son las de espacios como Yarza (Valencia), con la cocina de proximidad que abandera Manu Yarza; Ampar, en el hotel Hospes Palau de la Mar (Valencia), espacio en el que triunfa el chef y exatleta de élite Carlos Julián, o La Cerveseta (Algemesí, Valencia), con Joaquín Poblador, un enamorado de la cerveza.

LA CULTURA DE LA ALBUFERA Y LA BÚSQUEDA DE UN CHEF JOVEN Y ARROCERO

Tastarròs va más allá del mero hecho de disfrutar de estupendos arroces, ya que pretende difundir e ilustrar sobre la cultura milenaria en torno a este cereal, de importancia nuclear en el folclore de la comunidad. Así, vuelve hasta la plaza del Ayuntamiento su famoso sequer urbano, una de las actividades más icónicas de la fiesta. Una parte de la plaza del Ayuntamiento se convertirá en un gran sequero de arroz en el que se secarán 10.000 kilos de arroz con la ayuda de animales y herramientas tradicionales, a la antigua usanza. Durante todo el fin de semana, los asistentes podrán demostrar su pericia labrando arroz, desde las 12.00 h, para ser elegidos como el ‘Llaurador més ràpid de l´Albufera’; las dos personas que logren las mejores marcas ganarán una invitación a un almuerzo para dos personas en alguno de los restaurantes que participan en Tastarròs.

Los más pequeños de la casa —a partir de 6 años— disfrutarán especialmente del taller del molino de arroz, de la D.O. Arròs de València. Jóvenes y mayores conocerán de primera mano el molido del arroz. Desde el mediodía, los visitantes podrán retirar ellos mismos la cáscara del cereal y ver cómo el arroz integral –de color pardo, con una capa muy rica en almidón y con muchas vitaminas— se convierte en arroz blanco, característico de la D.O. y cuya limpieza y molturación definen su naturaleza y sabor. Y también durante ambas jornadas, los pescadores del Port de Catarroja llevarán hasta el corazón de la ciudad algunas de sus barcas y aparejos para enseñar a todos los asistentes, en una curiosa exposición, los entresijos de su centenario oficio y las técnicas de pesca utilizadas en el lago de la Albufera. Por supuesto, durante todo el fin de semana arrocero no faltarán las clases prácticas y los showcookings en el escenario Tastarròs T’Ensenya. Cada día, a las 11.00 h, habrá demostraciones prácticas del ilimitado potencial de los arroces de la Albufera. El sábado, 2 de abril, estará dedicado a profundizar en la diversidad del recetario popular valenciano para descubrir arroces muy arraigados en la identidad culinaria regional pero poco conocidos más allá de sus poblaciones de origen. El domingo, a la misma hora, quince cocineros de corte claramente creativo descubrirán a los asistentes los nuevos horizontes arroceros en torno a los que los chefs trabajan.

El domingo a medio día arrancará la final del concurso Arrocero del Futuro, una iniciativa en la que, un año más, cocineros menores de 35 años de toda España tendrán que cocinar, en directo, una receta de arroz de su elección, con la única condición de emplear alguna de las variedades de la D.O. El jurado está compuesto por algunos de los mejores profesionales del periodismo gastronómico. El ganador, que se conocerá el mismo día 7 de mayo, conseguirá un premio de 2.000 euros en metálico. El año pasado, la victoria recayó en Jorge González, jefe de cocina de Voraz (Valencia), quien se hizo con el primer puesto con su original receta de arroz a la valenciana con conejo, alita de pollo, caldo dashi y alioli de mejillón. Ese mismo domingo, a las 13.00 h, una muixeranga animará con sus dulzainas y trompetas a los asistentes, a la vez que sus miembros se elevan para lograr vertiginosas figuras. La música continuará a las 14.30 h con la actuación de Tres Fan Ball, un grupo que interpreta melodías tradicionales valencianas para escuchar, bailar y compartir.

TASTARRÒS: UN HOMENAJE AL ARROZ Y AL HUMEDAL

Tastarròs es una de las iniciativas más mediáticas para visibilizar el trabajo de la D.O. Arròs de València, que en los últimos tiempos está volcada en promocionar en todo el territorio nacional la riqueza cultural, gastronómica y medioambiental del arroz de Valencia. En palabras de Santos Ruiz, gerente de la entidad, «como llevamos casi un milenio cultivando el mejor arroz de la península en la zona de la Albufera, nuestro cereal tiene un peso enorme en el recetario levantino, pero animo a que la gente de todo el país incorpore cualquiera de sus tres variedades a sus platos. Estamos tan orgullosos de nuestro arroz que queremos que España lo conozca, lo disfrute y se empape de esta cultura».

Tastarròs es una iniciativa con la que la D.O. Arròs de València quiere poner en valor no solo la importancia económica y cultural del arroz, sino también su relevancia crítica en la viabilidad de los humedales en los que se encuentran los arrozales. Estos cultivos son ecosistemas con gran importancia, ya que garantizan el flujo hídrico que hace posible la vida en los humedales y extiende la presencia de la lámina de agua durante los meses en los que esta escasea (entre mayo y septiembre). Estos cultivos soportan, además, la población de aves migratorias, que cada vez encuentran menos zonas similares para anidar y reproducirse. El cultivo de arroz en la Comunidad Valenciana es el más antiguo de España —se remonta a los primeros años de ocupación musulmana en la región— y utiliza variedades que resultan de trabajos de mejora que se iniciaron en la primera década del siglo XX. Estas variedades han logrado adaptar sus características al ciclo y al clima y resultan en una materia prima de calidad gastronómica excepcional. La D.O. abarca arrozales ubicados tanto en Alicante como en Valencia y Castellón, aunque en un porcentaje altísimo (más del 90 %) su cultivo se concentra en el Parque Natural de la Albufera, zona húmeda de importancia internacional. Que este espacio natural de características únicas esté en buenas condiciones para su fauna y flora depende directamente del mantenimiento de los arrozales y de que se promuevan técnicas y prácticas alineadas con la sostenibilidad del medio.

SOBRE D.O. ARRÒS DE VALÈNCIA

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Arroz de Valencia nació en 1998 como un ente compuesto por profesionales del sector que protege el marco de garantía de los arroces de Valencia, cultivo ancestral ligado al territorio que vela por el estricto cumplimiento en cada una de las etapas de producción y elaboración del cereal.

La Denominación de Origen Arroz de Valencia ampara tres variedades: senia, bomba y albufera, que son las que mejor se adaptan a la zona de cultivo de La Albufera y al recetario arrocero tradicional, propio de la zona de levante. Su capacidad para conducir el sabor es muy apreciada entre los profesionales de la restauración y el consumidor final.