WOLFMOTHER LLEGA A SALA REPVBLICCA ESTE DOMINGO

· La cita será el 18 de junio a partir de las 18:30 h.

· Abre el concierto, S8NT Elektric, la banda del hijo de Slash (Guns N’ Roses)

· Últimas entradas: https://www.ticketvip.es/evento-WOLFMOTHER-S8NT-ELEKTRIC-VALENCIA-2023

València, 12 de junio de 2023. Wolfmother, la encarnación del «sueño del rock and roll», aullará este domingo, 18 de junio en la sala Repvblicca de València. La apertura de puertas será a las 18:30 h. y el concierto comenzará a las 19:30 h. con la banda invitada, S8NT Elektric, la formación de London Hudson (hijo de Slash). Las últimas entradas están disponibles en: https://www.ticketvip.es/evento-WOLFMOTHER-S8NT-ELEKTRIC-VALENCIA-2023.

Los australianos, liderados por Andrew Stockdale, conjugan el sonido del rock and roll clásico de bandas míticas como Led Zeppelin o Deep Purple con las influencias de grupos más recientes y minimalistas —pero con melodías que hacen cantar a estadios enteros— como The White Stripes o The Strokes. Una hazaña premiada con un Grammy que destaca su capacidad para construir canciones de complejas construcciones sonoras y melodías sencillas; combinar riffs clásicos con los sonidos más modernos, y su increíble capacidad para transitar por estilos tan dispares como el hard rock, la psicodelia, el garage e, incluso, el folk. Baluartes que les convierten en herederos de los grandes grupos de estadio, así como en referencia para el rock and roll más actual.

Sus canciones son, a menudo, utilizadas en películas, anuncios videojuegos e incluso en programas de radio como La Vida Moderna, cuya cabecera durante años fue «The joker and the thief», single de la banda australiana.

Presentan «Rock out»

Wolfmother presenta su sexto trabajo «Rock out» (2021), una oda al, casi olvidado, «sueño del rock and roll» con un sonido que transporta a los grandes conciertos de estadio de los 80. Concebido en plena pandemia, en respuesta a las sensaciones que el encierro produjo en Stockdale, el disco transita desde la angustia y neurosis hacia la aceptación y autorrealización; y está salpicado de referencias británicas como Cream o Deep Purple, entre otras.

València será una de las tres citas de Wolfmother dentro de su gira española, que también recalará en Santiago de Compostela (16 de junio) y Madrid (17 de junio), y que permitirá a sus seguidores valencianos disfrutarles en casa y repasar con ellos casi veinte años de carrera. Llegan de la mano de Noise on Tour y de la promotora valenciana Hey, Tonight!.

S8NT Elektric, la banda del hijo de Slash

Abrirá el concierto S8NT Elektric, formación de hard rock de Los Ángeles que recoge influencias de todas las épocas del rock y la música alternativa, con el objeto de renovar el rock and roll para las nuevas generaciones. El grupo está formado por el batería London Hudson, hijo de Slash, Briana Carbajal (voz), Niko Tsangaris (guitarra solista) y Jack Kleinman (bajo). Mientras conquista la escena de los festivales, han girado con Dirty Honey o Mammoth WVH.

CONCIERTO VALÈNCIA WOLFMOTHER + S8NT ELEKTRIC

Sala Repvblicca

(Carrer Baix Vinalopó, 2. 46920, Mislata. Valencia)

Domingo, 18 de junio

Apertura: 18:30 h.

Entradas: https://www.ticketvip.es/evento-WOLFMOTHER-S8NT-ELEKTRIC-VALENCIA-2023