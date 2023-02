Los mejores zapatos New Balance en este momento son los FuelCore Nergize. ¿Por qué? Simplemente porque tienen una entresuela innovadora que permite una amortiguación ligera. Además son fáciles de calzar y capaces de envolver el pie sin forzarlo. Son transpirables y muy cuidadas desde el punto de vista estético. Pero ahora comencemos de inmediato con las revisiones que se aplicarán a todos los modelos de 2023.

Cómo elegir los zapatos

Al elegir zapatos demasiado pequeños, corre el riesgo de sufrir dolores, calambres, molestias y entumecimiento. No solo eso, también existe el riesgo de que se formen ampollas o callos con el tiempo. Al elegir zapatos demasiado grandes, existe el riesgo de que el pie resbale asumiendo una posición incómoda y una postura comprometedora.

Precisamente por estos motivos es de fundamental importancia a la hora de comprar unas zapatillas New Balance elegir la talla adecuada. De esta forma se puede obtener el máximo confort, evitando que el talón resbale y teniendo suficiente espacio disponible para mover los dedos sin dificultad.

Hablando de zapatillas New Balance para mujer, te aconsejamos que elijas una media talla más grande que la habitual, dado que las zapatillas New Balance calzan un poco estrechas. También es una buena idea consultar la tabla de tallas que también está disponible directamente en línea. De esta manera es completamente imposible cometer errores de evaluación.

Zapatillas New Balance

Pronación

La pronación se refiere a la forma en que el pie rueda hacia adentro cuando aterriza en el suelo para distribuir el impacto. Cuando el pie toca el suelo, gira hacia adentro para absorber el impacto y en esta coyuntura el arco plantar soporta aproximadamente tres veces el peso del cuerpo.

Para obtener el mejor rendimiento, no basta con elegir la talla de calzado adecuada. El tipo de pronunciación también debe tenerse en cuenta. Cuando el pie gira ligeramente hacia adentro, esto se denomina pronación neutra. Cuando el pie rueda hacia adentro en exceso, se llama sobrepronación. Finalmente, también existe la sobrepronación, un nivel intermedio entre los dos.

New Balance sabe cuándo importa este detalle. Precisamente por eso, crea zapatos aptos para cualquier tipo de pronación y para cualquier necesidad de amortiguación, soporte y estabilidad.

New Balance es una marca deportiva de primer nivel que fabrica zapatillas aptas para todo tipo de deportes (al igual que Nike, Skechers, Adidas, Puma, Kappa, Asics y Brooks). Esto es importante para obtener el mejor rendimiento en función de la actividad que se quiera realizar, ya sea rock, lacrosse, baloncesto u otra.

Obviamente, New Balance también fabrica calzado deportivo adecuado para caminar y para la vida cotidiana. Los modelos pensados ​​para el día a día no garantizan quién sabe qué rendimiento, pero son cómodos y están pensados ​​para evitar dolores aunque tengas que estar muchas horas al día de pie. Evidentemente quedan perfectos en combinación con ropa casual o deportiva. New Balance también presta mucha atención a la estética, por lo que estas zapatillas se pueden adaptar a tu estilo personal sin dificultad. Lo mejor es que también puedes llevarlas a cualquier hora del día, para ir a trabajar o incluso para salir por la noche porque quedan bien con cualquier tipo de outfit.

Materiales

New Balance presta gran atención a la elección de los materiales que se utilizarán para fabricar sus zapatillas deportivas, ya sean diseñadas para actividades específicas o para la vida cotidiana. Los materiales elegidos dan a los zapatos elegancia y refinamiento. También son resistentes y robustos, para zapatos que duran mucho tiempo incluso en caso de uso intenso.

Los materiales que New Balance pone en juego tienen otro as bajo la manga, a saber, la capacidad de hacer circular el aire en el interior de forma óptima. Si el aire circula perfectamente, por lo tanto si hay una buena transpiración, la piel permanece fresca incluso en caso de sudoración intensa. Se obtiene así una comodidad increíble, sin olvidar que es posible mantener el pie sano. De hecho, es posible evitar la proliferación de bacterias.

Por ejemplo, las zapatillas FuelCore Nergize de New Balance tienen una parte superior elegante cuidada hasta el más mínimo detalle, perfectas para mujeres que prestan mucha atención a la moda actual. Son fáciles de usar, de hecho, son un modelo sin cordones. Una vez puestos, envuelven perfectamente el pie sin forzar en exceso.

Tienen una entresuela REVlite que permite una amortiguación ligera. Por lo tanto, es posible correr sin riesgo de dolor y lesiones en los pies. No solo eso, también es posible obtener una conducción más receptiva y un mejor rendimiento. Además son unas zapatillas muy ligeras y muy transpirables, justo lo necesario para mantener la piel del pie siempre fresca y seca. Son adecuados para correr, pero también para el tiempo libre y la ropa casual, zapatos modernos que son muy versátiles.