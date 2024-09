València, lunes 16 de septiembre de 2024

El Grupo Compromís propone “prohibir de manera definitiva los apartamentos turísticos en la ciudad; no cabe ni uno más”

Para el Grupo Socialista, “València ha dejado de ser una ciudad vivible para ser una ciudad vendible”

El Grupo Vox destaca la reducción del desempleo en la ciudad “en hombres y mujeres, a niveles que no se veían en 16 años”.

El Grupo Popular cree que “el cambio de gobierno se siente ya en la calle”

Un total de 17 asociaciones ciudadanas, entidades cívicas y agrupaciones han participado hoy en el debate sobre el estado de la ciudad. Sus representantes han tomado la palabra al término de la primera intervención de la alcaldesa, María José Catalá, y según el orden de entrada de las solicitudes presentadas en el registro general, tal como prevé el artículo 56 del reglamento del Pleno.

Este turno de intervenciones ciudadanas lo ha inaugurado el Consell de la Joventut. Su presidente, Pablo Alberto Bottero, ha reivindicado “políticas inclusivas y valientes que reconozcan y apoyen a la juventud de València”.

En nombre de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAMPA València) ha participado José Manuel Casermeiro, quien ha criticado “la aprobación del distrito único educativo en contra de la opinión del Consejo Escolar Municipal” y ha pedido “que se nos escuche”.

La Asociación de Vecinos de Malilla (AVV Malilla) ha estado representada por su presidenta, Rosa Jover, quien ha manifestado su rechazo al proyecto del Bulevar García Lorca, pues “sustituye las vías ferroviarias por una autopista, frente a la posibilidad de crear un espacio verde, vulnerando así el derecho a ciudades libres de contaminación”.

Como portavoz de la Asociación de Vecinos de La Roqueta, su presidente, Miguel Sánchez, ha lamentado “la falta de voluntad política para mejorar este barrio de Extramurs” y ha solicitado, entre otras medidas, “una moratoria total de apartamentos turísticos”.

La presidenta de la Asociación València Acull, Ángela Pedraza, ha criticado “el incremento alarmante de los delitos de odio, especialmente los promovidos por representantes institucionales, como los mensajes racistas vertidos por una concejala de VOX en el Ayuntamiento de València”.

La sexta intervención ciudadana la ha protagonizado la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de València, María José Broseta, que ha reclamado la creación del Reglamento de Participación Ciudadana y la actualización de las juntas de distrito, “actualmente inoperantes”. Además, ha reclamado “ciudades verdes, que prioricen la calidad de vida de la ciudadanía”.

El Pleno también ha escuchado el presidente de la Asociación de Vecinos de Penya-roja, Fernando Argente, que ha reconocido “avances en proyectos como, por ejemplo, el de soterramiento de las vías del tren en Serrería”, y ha requerido “otras mejoras vitales para este barrio de Caminos al Grau, en materia de movilidad o contaminación acústica”.

Noelia Montagud, en representación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ha subrayado “los obstáculos que afrontan las persones migrantes y las refugiadas en el acceso al padrón municipal, lo que dificulta su arraigo”.

Ha continuado Cristóbal Aguado, en representación de la Asociación de Vecinos de Arrancapins-La Petxina, quien ha exigido revocar los cambios realizados en la superisla e “iniciar el proyecto definitivo, que garantice un diseño regulado de aparcamiento, con prioridad para el vecindario”. Asimismo, ha incidido en la necesidad de “reducir el tráfico para vivir en paz en la ciudad”.

La vicepresidenta de la Asociación de Vecinos de la Fontsanta, Pilar López, ha enumerado “las mejoras realizadas recientemente en este barrio de l’Olivereta, que ahora está iluminada como merece”, y ha agradecido “el interés del actual equipo de gobierno por atender las necesidades del vecindario de la zona”.

La voz del Col·lectiu LAMBDA ha sido Juan Francisco Fernández, quien ha afirmado que “el colectivo LGTBI no está contento de este año de gestión porque no se está haciendo nada a excepción de lo que tiene que ver con el turismo. Y el colectivo LGTBI no es turismo”.

El representante de FANUCOVA, Federación de Familias Numerosas de la Comunitat Valenciana, su presidente, Eduardo Hervás, ha expresado su agradecimiento por la bonificación del IBI, pues las familias numerosas “aportan capital humano y contribuyen al consumo y a los servicios sociales”. Asimismo, se ha mostrado preocupado por el acceso a la vivienda y la conciliación.

En el turno de palabra del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de las Administraciones STAS-Intersindical Valenciana, que le ha dado voz a la Coordinadora Feminista de València, la portavoz Beatriu Cardona ha expresado “preocupación por la falta de acción del gobierno para combatir y eliminar las desigualdades que sufren las mujeres”.

Mercedes Gómez Morant ha tomado la palabra en nombre de la Asociación de Vecinos de la Devesa del Saler para “dar las gracias al gobierno municipal por considerarnos vecinos cercanos del Ayuntamiento sin discriminaciones ni privilegios”.

La Asociación de Inquilinos de Vivenda Pública de la Comunitat Valenciana,y en su nombre el secretario, Joaquín Mora, ha expuesto la “difícil” situación de la vivienda y el alquiler en València, ya que “el precio de la vivienda se ha disparado, lo que dificulta los proyectos de vida de la población”. Por ello, ha recordado la necesidad de “gobernar para todas y todos y no solo para el mercado”.

Por parte de la Asociación de Vecinos de Abastos-Finca Roja, ha intervenido María Rosa Mas González, quien ha manifestado “descontento e indignación, por los retrasos y cambios en el proyecto de la reforma integral de la avenida Pérez Galdós-Giorgeta”, y ha solicitado que “se trabaje en una solución que beneficie a todos”.

Desde la Asociación Cultural Poble de Benimaclet y Veïns per Benimaclet, María Consuelo Ramón ha explicado que “Benimaclet necesita viviendas y el PAI previsto puede contribuir a paliar el déficit de viviendas y equipamientos”.

Grupo Compromís

La portavoz del Grupo Compromís, Papi Robles, ha calificado al equipo de gobierno de “ineficaz, retrógrado y pirata”, en su primera intervención en el pleno. Robles ha acusado a la alcaldesa de estar “dos meses de vacaciones” y ha afirmado que, hace año y medio, “València era una capital europea reconocida y ahora es la capital del ridículo”. “Este es un gobierno que se ha escapado de los años 60. Son el gobierno más rancio que ha conocido esta ciudad”, ha afirmado la representante del Grupo Compromís.

Robles ha aseverado que “los vecinos son expulsados de la ciudad porque no pueden pagar el alquiler” y por ello ha solicitado “prohibir de manera definitiva los apartamentos turísticos en la ciudad; ni moratoria ni tiempo para pensar; no cabe ni uno más”. “Su modelo es la turistificación masiva, mira la ciudad con mirada especuladora”, ha añadido.

La portavoz del Grupo Compromís le ha preguntado a la alcaldesa “dónde están los 600 policías que prometió” y ha lamentado que este verano hubiera “más ratas, más cucarachas y más basura”. Sobre la gestión económica municipal, la concejala Robles la ha calificado de “casposa” y ha lamentado la baja ejecución del presupuesto, así como la pérdida de 71 millones de euros en ingresos en las arcas municipales.

Grupo Socialista

El portavoz del Grupo Socialista, Borja Sanjuán, ha asegurado que “en este año, los vecinos de València han dejado de tener representantes en el gobierno municipal porque han perdido el control de la ciudad”. Para Sanjuán, València ha dejado de ser “una ciudad vivible para pasar a ser una ciudad vendible”. Para el concejal socialista, “el debate más importante de esta ciudad es quién queremos que viva aquí porque el 60% de las viviendas que se compran en esta ciudad no las compran las familias, no se compran con hipoteca, sino que las compran entidades que vienen a especular. El modelo que están impulsando no es un modelo de ciudad sino de negocio”.

Sanjuán ha pedido a la alcaldesa que “expulse del gobierno municipal a los negacionistas de la violencia machista, los que eliminan las políticas de igualdad de València Activa, los machistas y los racistas”. Sanjuán ha afirmado que “la alcaldesa no tendría que llegar al próximo minuto de silencio por la próxima víctima de violencia de género con la extrema derecha en el gobierno municipal”. Para Borja Sanjuán, “lo peligroso no es la inmigración sino los miembros de su gobierno”.

El portavoz socialista ha añadido que “usted es la alcaldesa que perderá la oportunidad de la capitalidad verde europea. El objetivo actual de su gobierno es vender València. Ser alcaldesa es poner en el centro al vecindario y no a los turistas” y lo ha acusado “de dar a los fondos buitres el suelo público de esta ciudad”. Sanjuán ha afirmado que “la mejor política económica es una ciudad donde los jóvenes se puedan quedar a vivir. Su fiscalidad lo delata todo”.

Grupo Vox

En su primera intervención el portavoz del Grupo Vox, Juanma Badenas, ha señalado que “el balance es positivo, hemos mejorado la vida de los valencianos. Ha sido un año de duro trabajo, de momentos complicados, como el incendio de Campanar. Hemos demostrado que somos un partido de gobierno, leal y buen gestor, sin abandonar los postulados ideológicos”. Badenas ha destacado la reducción del desempleo en la ciudad “en hombres y mujeres, a niveles que no se veían en 16 años”. El también segundo teniente de Alcaldía ha anunciado “un gran pacto por el empleo” y ha recordado que su grupo político está “al lado de los emprendedores y los empresarios”.

Respecto a las competencias que tienen asumidas los cuatro concejales del Grupo Vox, Juanma Badenas ha reseñado como hitos del mandato la promoción de la declaración de l’Albufera como Reserva de la Biosfera, la recuperación de una bandera azul en la playa de l’Arbre del Gos, los programas de ayudas directas “a quienes cuidan de nuestra huerta, los agricultores”, la mejora en la Devesa, el aumento en la poda del arbolado, la rapidez de actuación contra las plagas y la ampliación de la oferta de la Universitat Popular, entre otros.

Badenas ha cerrado su primera intervención en el pleno resaltando otras actuaciones municipales como la recuperación del belén municipal y la Cruz de Mayo en la plaza de L’Ajuntament y el regreso a Expojove de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército, “como representantes de valores como el respeto, la responsabilidad, la colaboración y la solidaridad entre los españoles”. De igual modo, el portavoz del Grupo Vox ha anunciado “la próxima implantación de un plan de seguridad en todos los espacios verdes de la ciudad, para que los parques y los jardines sean espacios tranquilos para las familias”. “Nuestra principal función es demostrar a los valencianos que no deben soportar las tiranías que atentan contra su libertad de expresión”, ha concluido.

Grupo Popular

El portavoz del Grupo Popular, Juan Carlos Caballero, ha afirmado que “escuchar hablar a la oposición es escuchar tanta falacia que decir la verdad es una revolución. Ustedes vienen a criticar soluciones que, en ocho años de gobierno, nunca aplicaron”. Para Caballero, la oposición será recordada por “las goteras del Palau de la Música, por plagas de cucarachas, ratas y palomas, por los paraguas para el sol a las puertas del padrón municipal, por los apartamentos turísticos y ahora creen que pueden venir a hacer borrón y cuenta nueva. Ustedes tendrían que entender por qué los ciudadanos los han enviado a la oposición”.

Según Caballero, “el problema más acuciante de València es la falta de vivienda y la política de vivienda del gobierno anterior se puede resumir en las 14 viviendas que ustedes hicieron en ocho años mientras que nosotros, en un año, hemos puesto en marcha 950”. En cuanto a los apartamentos turísticos, Caballero le ha reprochado al anterior gobierno que “no pusiera en marcha ninguna regulación de apartamentos turísticos, ni ordenanza ni regulación mientras que nosotros, en un año, hemos puesto solución a los problemas que ustedes generaron”.

En cuanto a la seguridad pública, el portavoz municipal ha asegurado que “la criminalidad ha bajado el doble que en Madrid o Barcelona” y, en materia de limpieza, “las quejas por la falta de limpieza han disminuido un 40%”. Para Juan Carlos Caballero, en las calles se siente ya el cambio de gobierno”.