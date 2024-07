Valencia noticias – Noticias de Valencia

Las series que han dejado huella y los nuevos animes que prometen mucho

El año 2024 está siendo tan espectacular como el 2023 en cuanto a anime se refiere. El año comenzó con el final de la primera temporada de dos series que comenzaron el año pasado pero que regalaron a este 2024 sus geniales conclusiones. Hablamos de dos animes dignos ya de pasar a la historia como han sido ‘Los diarios de la boticaria’ y ‘Frieren: Tras finalizar el viaje’. Este mismo año, como quien no quiere la cosa, también hemos visto la temporada 4 de ‘Kimetsu no Yaiba’ y estamos disfrutando de la temporada 7 de ‘My Hero Academia’.

Conclusiones Memorables y Nuevas Temporadas

El cierre de ‘Los diarios de la boticaria’ y ‘Frieren: Tras finalizar el viaje’ ha sido un regalo para los fans, quienes han visto cómo estas historias alcanzaban un clímax digno de aplauso. Ambas series han capturado la imaginación del público con sus tramas envolventes y sus personajes entrañables.

Por otro lado, ‘Kimetsu no Yaiba’ y ‘My Hero Academia’ continúan su reinado en el mundo del anime con nuevas temporadas que no decepcionan. La cuarta temporada de ‘Kimetsu no Yaiba’ ha seguido ofreciendo batallas épicas y desarrollo de personajes, mientras que la séptima temporada de ‘My Hero Academia’ continúa explorando el crecimiento y los desafíos de sus héroes en formación.

Animes Originales de 2024

En cuanto a animes originales que han dado sus primeros pasos este año, la oferta no se queda corta. Uno de los más destacados es ‘Solo Leveling’. Si bien es una serie algo típica y poco original en cuanto a sus personajes, lo suple con una gran espectacularidad animada que no ha tardado en convertirla en un fenómeno. Sin embargo, no fue hasta este abril cuando llegó nuestro segundo (y por ahora favorito) candidato a mejor anime nuevo de 2024. Hablamos, por supuesto, de ‘Kaiju No. 8’.

‘Kaiju No. 8’: Un Nuevo Contendiente en el Género Shonen

A ‘Kaiju No. 8’ solo le podemos criticar que la temporada 1 ha durado solo 12 capítulos, un estreno muy corto que no nos ha dado tanto material como esperábamos. Sin embargo, lo visto ha sido más que suficiente para engancharnos a su mundo y para creer que tiene el potencial de heredar el título de gran shonen contemporáneo tras ‘Kimetsu no Yaiba’, ‘Jujutsu Kaisen’ o ‘Chainsaw Man’.

Kaiju, para quien no lo sepa, es el término japonés referido a monstruos gigantes como Godzilla. Todas esas influencias se notan en la historia creada por el mangaka Naoya Matsumoto. De forma parecida a ‘One Punch Man’, ‘Kaiju No. 8’ también nos lleva a un universo asolado por la aparición de diferentes Kaijus. Los más importantes y fuertes se numeran, lo que nos recuerda también a los ángeles de ‘Neon Genesis Evangelion’. Sin embargo, la dinámica de la serie es más parecida a ‘Jujutsu Kaisen’, ‘Chainsaw Man’ o ‘My Hero Academia’. Es decir, el protagonista pasa a formar parte de un cuerpo dedicado a la lucha contra estos Kaijus. Un sueño de niño que, eso sí, se complica por un detalle que también nos ha hecho pensar en ‘Chainsaw Man’, ‘Ataque a los titanes’ o ‘Jujutsu Kaisen’: él mismo es el Kaiju que da título a la serie.

Un Protagonista Inusual y Atractivo

‘Kaiju No. 8’ tiene elementos que recuerdan a muchas otras grandes historias, pero consigue hacerlos suyos. Ningún anime había jugado tan bien con el mundo de los Kaijus, un soplo de aire fresco tras tanto demonio y maldición. Además, guarda un brillante equilibrio entre comedia y acción dramática. Vamos, que solo es cómico cuando no fastidia el momento. Pero donde brilla de manera especial ‘Kaiju No. 8’ es en su protagonista. Aquí, al contrario que sus jóvenes compañeros, tenemos a un hombre de 32 años ante su última oportunidad para cumplir su sueño. Un regalo para todos los fans del anime que ya tenemos cierta edad y que supone una enorme novedad en el shonen con humor y frescura (no hablamos de un oscuro seinen) que rejuvenece ver. Además, tiene uno de los mejores nombres del anime reciente: Hibino Kafka.

Futuro Brillante

Solo doce capítulos han compuesto la temporada 1 de ‘Kaiju No. 8’, serie anime disponible actualmente en Crunchyroll, pero ya está en producción la temporada 2. Con un inicio tan prometedor, es seguro que los fans esperan con ansias la continuación de esta historia.

¿Qué otros animes nuevos de 2024 te han sorprendido? ¿Cuál crees que será el próximo gran éxito del año?