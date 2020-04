5 cosas que debes saber antes de bajar tus precios: La estrategia Low Cost

Descubre qué es, cuándo y cómo se lleva a cabo y qué retos tendrás que superar.

¡¡¡Extra!!!¡¡¡Extra!!!¡¡¡Extra!!! ¡¡¡Estamos en crisis!!! Eso ya lo sabíamos, pero llegados a este punto la única manera de sobrevivir es diferenciándose y sólamente existen dos maneras: Diferenciarte en valor o diferenciarte en precio.

Si para afrontar esta crisis te estás planteando bajar tus precios, vamos a echar un vistazo sobre cómo funciona la estrategia “Low Cost”

¿Qué es?

Lo primero que tienes que tener en cuenta que para desarrollar una estrategia low cost lo importante ya no es ser líder en precio, si no ser líder en costes. Para ello, has de ser dentro de tu sector o industria, capaz de producir o dar el servicio a unos costes inferiores a los de tu competencia, esto te llevará 3 opciones:

Tener una mayor rentabilidad Tener precios más bajos que tus competidores Ambas (si consigues esto eres mi ídol@)

El secreto está en que con el mayor margen de beneficios que obtengas o con tu porcentaje elevado en ventas puedas hacer promociones más agresivas o reinventir en marketing, de esa manera, dentro de muy poco sobresaldrás entre tus competidores.

¿Cuándo tiene sentido?

En sectores muy commoditizados, esto quiere decir que hay mucho de lo mismo y con poca diferenciación: Materias primas, supermercados o incluso a día de hoy el mundo del coaching y la asesoría. (puede que esto último te suene raro pero hay pocas personas que de verdad saben diferenciarse en valor, te recomiendo que leas mi otro artículo: )

¿Cómo se lleva a cabo?

Lo primero es tener un compromiso claro en reducir los costes de toda la escala de valor y de manera sistemática. Algunas formas de hacerlo son las siguientes:

-Generando economía de escala: Esto significa que a medida que la producción en una empresa crece, sus costes por unidad producida se reducen. Por ejemplo: Si compras mucha cantidad de algo, siempre es más barato. A más produces, más compras y mejor precio consigues. ¿Y si eres pequeño qué puedes hacer? Unirte a una central de compras, cooperativas, etc.

-Estandarización de los procesos: A más estandarizados estén, menor mano de obra vas a necesitar (En McDonalds no hay cocineros)

-Utilizar la tecnología: Si puedes optar por estar más online, reducir costes en oficinas, personal…Eso te dará un a ventaja competitiva bastante amplia.

Retos a los que te vas a enfrentar y a los que debes encontrar solución antes de lanzarte:

-Es copiable: A menos que además de bajar tus costes, ofrezcas algo de mucho valor diferencial, dentro de muy poco te pisarán los talones.

-El cliente es infiel: Más de lo mismo, si no haces algo distinto a los demás y sólo compites por precio ¿Por qué iban a comprarte a ti?

-Una vez que lo hagas entrarás en la liga de que “Eres Barato” y si después quieres subir tus precios te costará tiempo y dinero cambiar tu posicionamiento, a menos que tengas una buena estrategia para ello desde hoy mismo.

Hasta aquí nuestro artículo de hoy, para despedirme, te comparto la frase que me inspira todos los días:

“La mejor manera de predecir el futuro, es crearlo” Peter Drucker.

