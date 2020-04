El CECOVA exige a Puig que además de disculpas diga lo que va a hacer para solucionar las malas condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) considera insuficientes las disculpas que ha pedido hoy el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en su comparecencia en las Cortes Valencianas. Unas disculpas que sirven de bien poco cuando los profesionales sanitarios siguen con escasez de materiales de protección y sin test para saber si están en condiciones de poder trabajar.

Haber tenido a las enfermeras de la Comunidad Valenciana luchando indefensas durante muchos días contra el COVID-19, haber repartido test y mascarillas inservibles y en mal estado y seguir padeciendo la falta de material adecuado merece algo más que disculpas. Merece haber dado soluciones concretas sobre cómo van a solucionar las muchas deficiencias y carencias que todavía quedan sin resolver en muchísimos centros sanitarios de la Comunidad Valenciana.

No olvidemos que ya se empieza a hablar de fechas para ir levantando el confinamiento domiciliario y no hay que perder de vista que el sistema de Primaria no está suficientemente preparado para asumir la situación a la que va a tener que dar respuesta. ¿Tendrá Puig que volver a pedir disculpas por los problemas que esto pueda generar?

Para que no lo tenga que volver a hacer nos hubiera gustado que en su comparecencia hubiera sido mas concreto y nos hubiera trasladado la confianza de que todos los sanitarios de Primaría van a tener test, que vamos a contar con suficientes EPIs para hacer el seguimiento de los pacientes domiciliarios, que vamos a tener unas pautas y protocolos sólidos y que no sean cambiantes, que van a ser transparentes con los datos, que se va a mejorar la ratio enfermera/100.000 habitantes… en definitiva, todo lo que no han hecho hasta ahora y que no dan garantías de que se vaya a solucionar.

Desde el CECOVA estamos de acuerdo en que es momento de unidad, lo ha sido siempre desde que empezó esta pandemia. Pero lo que no se debe consentir es que en esa pretendida y necesaria unidad llamada gran acuerdo autonómico para la reconstrucción (por muy en mayúsculas que se quiera escribir) se diluyan las responsabilidades que debe asumir cada uno.

Esperamos y pedimos también que en todas las medidas referentes al sector sanitario que se vayan tomando se cuente con la opinión de los profesionales de Enfermeria. Pero de unos profesionales independientes y cuya opinión no esté condicionada por intereses políticos.





