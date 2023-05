VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el juego más esperado del año, se lanzará el 12 de mayo en exclusiva para la consola Nintendo Switch. Sin embargo, a pesar de que aún no se ha puesto a la venta, ya hay miles de personas que tienen previsto jugarlo en su PC a través de un emulador.

Los emuladores siempre han caminado por la fina línea que separa la legalidad de la piratería, pero el problema se acentúa cuando se trata de emular juegos lanzados en el mismo año de su lanzamiento.

En la actualidad, existen dos emuladores avanzados de Nintendo Switch para PC, y ya circulan algunos vídeos del juego que se ha filtrado y está a la venta por adelantado en algunos sitios, funcionando en estos emuladores.

Para hacer posible la emulación, se necesita una «llave» de la consola Nintendo Switch, que los usuarios pueden extraer mediante una aplicación llamada Lockpick. Sin embargo, el creador de Lockpick ha recibido una notificación de los abogados de Nintendo esta semana: o cierra la aplicación o acabará en los tribunales. Lo mismo ha sucedido con el emulador de Switch para Android, Skyline, según ha informado Wccftech.

La postura de Nintendo es clara: no tolerará la piratería ni el uso de emuladores para jugar a sus juegos en otras plataformas que no sean las suyas. Aunque no se ha hecho una declaración oficial al respecto, se espera que la empresa japonesa continúe tomando medidas contra los emuladores y cualquier otra forma de pirateo en el futuro cercano.