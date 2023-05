VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

Los alumnos del Colegio San Enrique nos traen una nueva reseña de Dav Pilkey, el autor de Polican y Sito Quesito entre otros libros. Esta reseña del libro «Las aventuras del Capitán Calzoncillos» forma parte del proyecto «Lectura en los Medios», una propuesta que forma parte del Porfolio Europeo de las Lenguas desarrollado por este centro educativo de Quart de Poblet y además está reconocido como proyecto de innovación educativa de la Comunidad Valenciana.

Título: Las aventuras del Capitán Calzoncillos

Autor: Dav Pilkey

Editorial: SM

Jorge y Berto son dos amigos a los que les encantan los comics y las bromas. El director de su colegio, el Sr. Carrasquilla, siempre quiere castigarlos.

Hasta que un día lo hipnotizan con el anillo tridimensional (el hipnoanillo) y lo convierten en el Capitán Calzoncillos. Su poder elástico (calzoncillos) sirve para combatir el mal. El Capitán Calzoncillos es el protagonista de los comics que escriben Jorge y Berto en su casa del árbol.

Sobre los personajes os puedo decir que:

Jorge Betanzos: Un niño que siempre viste camisa y corbata. Tiene el pelo cepillo y la piel morena. Le encanta escribir.

Berto Henares: Niño con pelazo rubio y muy sonriente con camiseta a rallas que le encanta dibujar.

Sr. Carrasquilla: Es el director del colegio Jerónimo Chumillas. Es muy gruñón, odia a los niños, las bromas y las risas.

Capitán Calzoncillos: Es un hombre vestido con sólo calzoncillos blancos con elástico y una capa roja de puntos. Cree que puede con todo el mal pero es muy torpe.

Me ha encantado el Fliporama, que son hojas del libro con las ilustraciones de lo que va a pasar. Tienes que coger la hoja por la esquina y pasarla muy rápido para ver como los personajes se mueven y va sucediendo la historia.

La historia ha sido interesante, divertida y con mucho humor. Me he reído a carcajadas de las travesuras de sus protagonistas. Cuando crees que ya no pueden hacer una travesura mayor ellos hacen una más gorda.

Los personajes son perfectos para la historia. Los dos amigos se complementan, uno dibuja y el otro escribe, pero los dos trabajan en equipo.

El señor Carrasquilla es la versión mala del Capitán Calzoncillos, que es su parte buena.

Lo recomiendo muchísimo para los que quieren pasar un buen rato con un libro de acción y risas. Te tiene que gustar mucho reírte y las travesuras. Y disfrutar del Fliporama ha sido una chulada porque es como ver una película en papel.

El autor de esta reseña es Martín A. alumno del colegio San Enrique, de Quart de Poblet.