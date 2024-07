El Ayuntamiento de Valencia, un foco de tensión en el pacto de gobierno entre PP y Vox

La reciente amenaza de Santiago Abascal de romper la relación con el Partido Popular (PP) en los ayuntamientos que colaboren activamente en el reparto de menores no acompañados ha desencadenado una ola de inquietud en diversas instituciones valencianas. Esta situación afecta especialmente a los ayuntamientos donde el PP y Vox mantienen pactos de gobierno, con Valencia a la cabeza como la institución más destacada bajo esta coalición.

El Pacto de Gobierno en Valencia

El Ayuntamiento de Valencia es la institución más importante donde el PP y Vox tienen ahora un pacto de gobierno. A pesar de que los portavoces de ambos partidos insisten en la fortaleza y cohesión de su gobierno, las declaraciones recientes sugieren una tensión latente. Juan Carlos Caballero, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, ha asegurado que “no afecta al Ayuntamiento de Valencia, donde garantizamos la estabilidad”. En cambio, Juan Manuel Badenas, segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, ha indicado que “si no se cumple el pacto, no tendremos ninguna necesidad de continuar en el cargo”.

Otros Ayuntamientos en Juego

Además de Valencia, otras ciudades importantes como Castellón y Elche también están bajo gobiernos de coalición entre el PP y Vox. Estos gobiernos, sin embargo, podrían verse afectados por la advertencia de Abascal. En palabras de Antonio Ortolá, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón, “hay una sintonía entre el PP y el PSOE, no solo con esta materia, sino con muchas más, que, si se produjera aquí, seríamos coherentes y haríamos lo mismo”. Esta perspectiva, sin embargo, no es compartida por el portavoz del PP en Castellón, quien ha afirmado que “no hay ningún punto en el acuerdo de gobierno que hable sobre esta cuestión”.

Los alcaldes de Orihuela y Elche, Pepe Vergara y Pablo Ruz respectivamente, han destacado que sus gobiernos continúan trabajando con normalidad y cohesión. Vergara ha asegurado que “no hay ninguna noticia que vaya a afectar a los ayuntamientos”, mientras que Ruz ha subrayado que su gobierno “está trabajando con muchísima intensidad”.

Tensiones en Materia de Menores

El tema de la colaboración en la acogida de menores no acompañados es especialmente sensible y amenaza la gobernabilidad de varios ayuntamientos. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha destacado que “hay líneas rojas cuando hablamos del tema de los menores, de dramas sociales”. Estas líneas rojas podrían provocar fisuras en los acuerdos de gobierno entre el PP y Vox si no se consigue un entendimiento en esta materia.

Implicaciones para el Futuro

La situación plantea diversas cuestiones sobre la capacidad de los ayuntamientos para mantener su estabilidad gubernativa frente a desacuerdos ideológicos tan marcados. A medida que las tensiones aumentan, será crucial observar cómo se gestionan estas diferencias y si se pueden encontrar soluciones que permitan la continuidad de los gobiernos de coalición sin comprometer los servicios y las políticas públicas.

La postura inflexible de Vox y su insistencia en temas clave como la inmigración y la acogida de menores ponen a prueba la cohesión de los gobiernos municipales. Si el PP y Vox no consiguen encontrar un terreno común, el futuro de sus pactos de gobierno podría estar en peligro, afectando no solo a la política local sino también a la estabilidad social y el bienestar de las comunidades que gobiernan.

