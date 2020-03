Actividades día  1 de marzo día de la Crida

7:00 horas: Las Falleras Mayores de València y sus Cortes de Honor asistirán a la Iglesia de San Juan del Hospital para visitar la Capilla de Santa Bárbara, patrona de los pirotécnicos. A la misma hora dará comienzo el reparto de trons de bac de Pirotecnia Zarzoso de Altura (Castellón) para todos las y los acreditados en la Despertà, desde la Glorieta hasta la calle de la Paz a la altura de la calle Comedias.

7:20 horas: Comienza la Macrodespertà Infantil por las calles de la Paz y San Vicente hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento con 1.000 niños acreditados.

7:30 horas: Comienza la Macrodespertà por las calles de la Paz y San Vicente hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento con 2.000 personas acreditadas.

8:00 horas: Al finalizar, mascletà en la Plaza del Ayuntamiento, a cargo de Pirotecnia Valenciana.

Desayuno Popular

La Junta Central Fallera ofrecerá al finalizar la despertà en la plaza del Ayuntamiento un desayuno popular a todos los participantes en la gran despertà para reponer fuerzas en un día donde se anuncia a los cuatro vientos la llegada de las Fallas.

XVII Entrada de Bandas de Música

La entrada de bandas se viene realizando desde el año 2004 por iniciativa de la Delegación de Cultura de la Junta Central Fallera. Este año celebra su undécima edición a pesar de que en 2006 se suspendió por las inclemencias meteorológicas.

11:30 horas: La XIII Entrada de Bandas de Música contará con el siguiente itinerario:

Plaza de la Virgen, plaza de la Reina, calle del Miguelete, calle San Vicente, finalizando en la plaza del Ayuntamiento, a la que se le dará una vuelta para terminar en la fachada del consistorio.

Mascletà

14:00 horas: En la Plaza del Ayuntamiento se disparará la primera mascletà del ciclo pirotécnico de las #Falles al estilo tradicional a cargo de la Pirotecnia Peñarroja.

La etiqueta oficial de ésta será #Mascletà1. #Mascletà2, #Mascletà3…

Visita a Santa Bárbara

Iglesia San Juan del Hospital

En el centro histórico de Valencia se encuentra la Iglesia de San Juan del Hospital, la más antigua de Valencia tras la Reconquista. Fue fundada en el siglo XIII (1238) por los caballeros de la Soberana Orden de San Juan de Jerusalén cuando el Rey Jaime I el Conquistador toma Valencia. El templo es de nave única y en su interior destaca la capilla de Santa Bárbara, levantada en 1865 y la primera erigida en Europa occidental dedicada a la patrona de los pirotécnicos. Posteriormente se le dedicaría la nueva construcción barroca, con sus símbolos, la imagen de la Santa y una reliquia peculiar.

Santa Bárbara, Patrona de los Pirotécnicos

Una ofrenda a la Patrona de los pirotécnicos será el punto de partida de la primera despertà de las Fallas del 2020. Carla García y Consuelo Llobell, acompañadas de sus Cortes de Honor, acudirán a la Iglesia de San Juan del Hospital el domingo 1 de marzo a las siete de la mañana.

Cuenta la tradición que Santa Bárbara, nacida a mediados del siglo III en Nicomedia (población de la actual Turquía), fue encerrada en una torre por su padre Dioscóreo, celoso de su belleza. Orígenes, filósofo cristiano que estaba junto a ella para atenderla, la bautizó haciendo manar agua de una piedra de la habitación en la que estaba recluida. Cuando Bárbara le contó a su padre que se había convertido al cristianismo, éste ordenó que se le diera martirio. Él mismo ejerció de verdugo y la decapitó el cuatro de diciembre. En ese momento, se desencadenó una tormenta, y un rayo lo mató.

El culto a Santa Bárbara fue introducido en la Europa Occidental a través de la ciudad de Valencia gracias a Doña Constanza de Hohenstaufen, hija del Emperador Federico II, que la había casado con el Emperador Juan III de Nicea, (actualmente Turquía). Doña Constanza emigró a Valencia en 1269, y se trajo dos reliquias de Santa Bárbara: un trozo de la piedra donde, según la tradición, manó el agua para su bautismo, un segmento de la columna donde la Santa fue azotada y un relicario con un hueso de su brazo. En el año 1307 mandó ser enterrada en la Iglesia de San Juan del Hospital, donando las reliquias de la Santa, patrona de los pirotécnicos, a esta ciudad.

La Crida

1 8 : 3 0 H A 20:00H – ANIMACIÓN MUSICAL A CARGO DE DJ BOCCACHICO

1 9 : 4 0 H – LLEGADA FALLERAS MAYORES Y CORTES DE HONOR

2 0 : 00 H – ARRANCA EL ESPECTÁCULO, A CARGO DE LA FAM TEATRE. (ESPECTÁCULO DE VIDEOMAPPING Y PIROTECNIA).

20:10H – SUBIDA DE FFMM, CORTES Y AUTORIDADES A LA

TRIBUNA

2 0 :1 5 H – DISCURSO ALCALDE Y ENTREGA DE LLAVES A LA FMI Y FMV

2 0 : 2 0 H – DISCURSO FMIV

2 0 : 2 5 H – DISCURSO FMV

2 0 : 3 5 H – HIMNO REGIONAL – CASTILLO – HIMNO NACIONAL

2 0 : 4 0 H – FIN DEL ACTO

2 0 : 4 5 H – SALIDA TORRES SERRANO HACIA BASÍLICA

21:00H – OFRENDA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

Al finalizar el espectáculo, discurso del alcalde de València, Joan Ribó, y entrega de las Llaves de la Ciudad a las Falleras Mayores de Valencia. Discurso de Consuelo Llobell y Carla García, Falleras Mayores de Valencia.

Tras los himnos y el castillo, la comitiva de las Falleras Mayores, Cortes de Honor y autoridades se dirigirá a la Real Basílica de la Virgen de los Desamparados, donde se cantará una Salve.

CRIDA de les Falles 2020

#Crida20

Actividades día 1 de marzo

Despertà

7:00 horas: Las Falleras Mayores de València y sus Cortes de Honor asistirán a la Iglesia de San Juan del Hospital para visitar la Capilla de Santa Bárbara, patrona de los pirotécnicos. A la misma hora dará comienzo el reparto de trons de bac de Pirotecnia Zarzoso de Altura (Castellón) para todos las y los acreditados en la Despertà, desde la Glorieta hasta la calle de la Paz a la altura de la calle Comedias.

7:20 horas: Comienza la Macrodespertà Infantil por las calles de la Paz y San Vicente hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento con 1.000 niños acreditados.

7:30 horas: Comienza la Macrodespertà por las calles de la Paz y San Vicente hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento con 2.000 personas acreditadas.

8:00 horas: Al finalizar, mascletà en la Plaza del Ayuntamiento, a cargo de Pirotecnia Valenciana.

A las 7:00 horas, desde la Glorieta hasta la calle de la Paz a la altura de la calle Comedias, comenzará el reparto de trons de bac y bombetas a las personas acreditadas para participar en este evento. Los menores de 18 años no podrán participar, así como cualquier persona que no cuente con la acreditación CRE facilitada por la Junta Central Fallera tras la realización de un curso específico y la aprobación del examen del mismo.

Por motivos de seguridad, todos los participantes tienen que llevar en un lugar bien visible la acreditación que se recogió previamente en las instalaciones de Junta Central Fallera.

Este año serán un total de 4.000 cajas, con 50 trons de bac cada una. Así, se repartirán un total de 200.000 trons de bac para las 2.000 personas participantes.

Desayuno Popular

La Junta Central Fallera ofrecerá al finalizar la despertà en la plaza del Ayuntamiento un desayuno popular a todos los participantes en la gran despertà para reponer fuerzas en un día donde se anuncia a los cuatro vientos la llegada de las Fallas.

XVII Entrada de Bandas de Música

La entrada de bandas se viene realizando desde el año 2004 por iniciativa de la Delegación de Cultura de la Junta Central Fallera. Este año celebra su undécima edición a pesar de que en 2006 se suspendió por las inclemencias meteorológicas.

11:30 horas: La XIII Entrada de Bandas de Música contará con el siguiente itinerario:

Plaza de la Virgen, plaza de la Reina, calle del Miguelete, calle San Vicente, finalizando en la plaza del Ayuntamiento, a la que se le dará una vuelta para terminar en la fachada del consistorio.

En ella participan las siguientes bandas de música:

COLLA i ESCOLA de TABAL i DOLÇAINA de J.C.F.

AGRUPACIÓ MUSICAL L´ATROPELLO

AGRUPACIÓ MUSICAL GAYANO LLUCH

U.M. L´HORTA DE SANT MARCEL.LÍ

SANTA CECÍLIA DE CASTELLAR-OLIVERAL

S.M. AMICS DE LA MÚSICA DE BENIFARAIG

U.M. CENTRE HISTÒRIC DE VALÈNCIA

AGRUPACIÓ MUSICAL DE MASSARROJOS

AGRUPACIÓ MUSICAL BENICALAP

A.M. CARRERA FUENTE DE SAN LUIS

AGRUPACIÓ MUSICAL PATRAIX

AGRUPACIÓN MUSICAL SAN ISIDRO

ESCUELAS SOCIEDADES MUSICALES EUROPA

Al finalizar, las bandas participantes interpretarán el pasodoble “El

Fallero”. La interpretación del pasodoble estará dirigida por el maestro

y compositor José Rafael Vizcaíno Cámara.

Es licenciado en pedagogía musical por el Conservatorio Superior de Música de València, profesor de lenguaje musical por el Conservatorio Profesional de Música de Meliana, profesor de percusión por el Conservatorio Profesional de Música de Meliana, profesor elemental de flauta por el Conservatorio San Esteve de València, título de “persona ilustre” (distinción otorgada por el Ayuntamiento de València) y título de “Gigante Externo” (otorgado por la Agrupación de Fallas de Benicalap-Campanar de València).

En la actualidad, es director de la Escuela de Música y de la Banda de la Agrupación Musical Sant Josep de Pignatelli desde hace 30 años, así como director de la Escuela de Música y de la Banda de la Agrupación Musical Gayano Lluch desde hace 17 años y director de la Escuela de Música y de la Banda de las Agrupaciones musicales “Los Doctores” y “Acacias-Picayo” desde hace 3 años.

ESCOLA DE TABAL I DOLÇAINA DE LA J.C.F.

La Escola de Tabal i Dolçaina de la Junta Central Fallera fue creada en octubre de 1999, mediante un convenio de colaboración con la Federación de Folclore de la Comunitat Valenciana, y en 2002 se incorpora la Escuela de Canto Valenciano de Estilo.

La Escola es totalmente gratuita, siente la única condición indispensable pertenecer a una comisión fallera censada en la Junta Central Fallera.

El presente curso empezó con 92 alumnos en tabal y dolçaina, y 12 en canto de estilo, con edades comprendidas entre los 5 y los 64 años.

En esta gran labor que hace la escuela de promoción de nuestra cultura, podemos verla en otras actuaciones, en las cuales pueden mostrar todo el que han aprendido, como son: las Galas de la Cultura, presentaciones de varios concursos, exaltaciones de las Falleras Mayores de València, Ofrenda de Flores.

Y en los diversos actos organizados por la Junta Central Fallera, donde hay que destacar los que se organizaron para conmemorar la obtención por parte de la UNESCO de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

La escuela está dirigida por José Manuel Ballester. La escuela cuenta también con una pandilla compuesta por 34 alumnos.

AGRUPACIÓN MUSICAL L’ATROPELLO

La Agrupación Musical L’Atropello surge de la unión de varios músicos de diferentes poblaciones y agrupaciones musicales de València a mediados del año 2002 de manos de su actual presidente y fundador, Vicente Vivó Mocholí, ‘El Pikara’.

La suya primera actuación oficial tuvo lugar el 5 de enero de 2003, desfilando en la Cabalgata de Reyes de San Vicente del Raspeig (Alicante), año en que se registra como Asociación Cultural de la Generalitat Valenciana.

Desde entonces realiza numerosas actuaciones a lo largo del año en toda la Comunidad Valenciana, tanto en fiestas patronales como Moros y Cristianos, Fallas y procesiones, actuaciones realizadas para las Capitanías de Entradas de Moros y Cristianos de gran prestigio como las de Villena, Novelda, Bocairent, Jijona, etc. Fue elegida en 2007 para rendir homenaje a la banda cómicomusical de l’Empastre.

A lo largo de sus 17 años de historia, ha realizado varias grabaciones de CDs, destacando “Sabor a fiesta”, grabado en 2004, en el cual estrenó su propio pasodoble, y ha obsequiado con composiciones musicales a varias asociaciones, entre ellas “Baiburta”, himno oficial de Intercomparsas de Moros y Cristianos de Paiporta.

Ha sido dirigida por importantes directores invitados como Francisco Andreu Comos o Miguel Peris, siente actualmente su director titular Abraham Mora González.

En la actualidad, consta de una plantilla estable de 65 músicos de diferentes poblaciones y realiza en el año más de 80 actuaciones.

AGRUPACIÓN MUSICAL GAYANO LLUCH

Esta Agrupación Musical empezó su actividad en 1994 con la ayuda de nuestro director Rafael Vizcaíno Cámara.

Pertenecen, desde el año 1995, a la Federación de Sociedades Musicales Federadas de la Comunidad Valenciana y, desde el año 1996, a la Coordinadora de Bandas de Música de la Ciudad de València.

Nuestra Escuela de Música está inscrita en el registro de Centros de Enseñanza de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. Más de 300 personas de todas las edades, actualmente, forman nuestra escuela.

Actualmente, hay que destacar la gran apuesta de nuestro director al formar la Gayano Women’s Band, primera banda de música de España constituida únicamente por mujeres, quienes, en la gran mayoría de los casos, son además madres de alumnas, y a las cuales los agradecemos el gran esfuerzo que están realizando,

Muchos de nuestros músicos y educandos pertenecen voluntariamente a la formación bandística E.S.M.E. (Escuelas de Sociedades Musicales de Europa).

4. UNIÓN MUSICAL L’Horta DE SAN MARCEL·LÍ

Desde su creación en 1980, la banda de música ha participado en numerosos festivales, programas de intercambio y actividades para bandas, y habitualmente participa en actividades del ámbito de las fiestas populares y de carácter cultural.

En abril del año 2000, participó en el XXIV Certamen Provincial de Bandas de Música de València organizado por la Excma. Diputación de València, donde obtuvo el primer premio de la sección tercera, y al Certamen de Bandas de la Comunidad Valenciana, celebrado en Cheste, donde quedó en el segundo lugar.

El año 2002, actuó al Ciclo de Bandas organizado en el Palau de la Música por RNE, con el fin de participar en la grabación del tercer CD de la colección “Plaza Mayor”.

El año 2007, ganó el primer premio y mención de honor de la sección segunda, en el Certamen de Bandas de la Diputación de València, y el primer premio de la misma sección en el Certamen de Bandas de Música de la Comunidad Valenciana. El 2011, participa en el XXXV Certamen Provincial de Bandas de la Diputación, esta vez en la primera sección, y obtiene el primer premio.

Desde 1990 hasta septiembre de 2015, estuvo dirigida por Miguel Morellá Asins, quién fue reemplazado por el maestro Vicent Pelechano Barberá hasta diciembre de 2017.

En la actualidad, su director es Juan Carlos López Luján. Currículum del director Juan Carlos López Luján.

Inició sus estudios musicales en la Unión Musical l’Horta y, a los 11 años,

ingresó al Conservatorio Profesional de Música de València en la especialidad de Saxófono. Finalizó el Grado Superior en la especialidad de Saxófono al Conservatorio Superior Salvador Seguí de Castelló.

Ha estudiado Dirección de Banda con Ferrer Ferran, quién fue además su profesor de Análisis y Armonía en el Conservatorio Superior de Castelló. También ha asistido en clases con Félix Hauswirth, y ha realizado cursos de Dirección con José Rafael Pascual Vilaplana.

Como integrante de la bolsa de funcionarios interinos de la Consellería de Educación, ha impartido clases en 2016 al Conservatorio Profesional de Ontinyent.

Es profesor de Saxófono en la Escuela del Centro Instructivo y Musical de Massanassa. De 2009 a 2015, ha sido director de la Banda de la Agrupación Musical Santa Cecilia de Sedaví y de su Banda Juvenil, y profesor de Saxófono y Lenguaje Musical desde 2007 a 2017.

Ha sido profesor a la Unión Musical de Picanya durando más de 10 años, donde continúa impartiendo clases de Lenguaje Musical y Saxófono. Actualmente es director de la Banda de Música de esta agrupación y director de su Escuela de Música.

Ha dirigido la Escuela de Música de la Unión Musical l’Horta de San Marcel·lí durante 20 años, desde 1994 a 2014, donde continúa siendo profesor de Lenguaje Musical y Saxófono. Desde 1999, es director de la Banda Juvenil y, desde diciembre de 2017, director de su Banda Sinfónica.

U.M. SANTA CECÍLIA DE CASTELLAR-OLIVERAL

El 18 de diciembre de 1983, hizo su presentación la Banda de Música. Era un conjunto infantil, compuesto por treinta educandos, entre ocho y doce años, que habían iniciado sus estudios en la escuela social y en los conservatorios.

Pronto se realiza una actividad bandística en València, y actúan en las fiestas patronales. Intervienen en programas de radio y TV, festivales de bandas y actuaciones en el Palau de la Música de València.

La entidad pertenece a la Coordinadora de Sociedades Musicales Federadas de la Ciudad de València. Participa en la Campaña “Reencontramos nuestra Música” que patrocina la Diputación Provincial de València. Se nombró maestro director Miguel Peris Martínez, quien continúa como titular en la actualidad.

Los premios obtenidos por la sociedad en su larga historia son:

El 16 de febrero de 1997, obtiene el primer premio en el I Certamen de

“Música de Fiesta”, celebrado en València con motivo del Centenario

de la Anexión de los Poblados Marítimos en la Ciudad.

El 7 de julio de 1998, obtiene el primer premio y mención de honor de la tercera sección en el Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de València.

El 29 de junio del 2002, consigue el segundo premio en la sección segunda del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de València.

El 16 de mayo del 2010, obtiene el primer premio y mención de honor de la segunda sección en el XXXIV Certamen Provincial de la Diputación de València, certamen celebrado en el Palau de la Música de València.

El 24 de octubre 2010, obtiene el primer premio y mención de honor de la segunda sección en el XXXII Certamen de Bandas de Música de la Comunidad Valenciana el 2010, celebrado en el auditorio paraninfo del Complejo Educativo de Cheste.

El 8 de septiembre de 2017, se estrena como nuevo director de la Unión Musical Santa Cecília de Castellar-Oliveral Joan Carles Alonso Campos, en el concierto al barrio de Tendetes organizado por el Ayuntamiento de València. El 28 de septiembre de 2018, se estrena como nuevo director de la banda de la Escuela de Música Miguel Ángel Gimeno Tamarit.

Currículum del director Joan Carles Alonso Campos:

Nacido en Castellar-Oliveral en 1983, tiene estudios de Grado Superior de Música en la especialidad de Trombón, Grado Profesional de Piano y Grado Superior de Dirección de Orquesta.

Es profesor de Piano, Trombón y Solfeo en la Banda Primitiva de Paiporta. Desde 2013, es el director de la Banda Juvenil de la Escuela de Música Vicente Gimeno Mocholí.

Es fundador y director del Coro Polifónico de la Unión Musical Santa

Cecília de Castellar-Oliveral.

Es maestro director de la Unión Musical Santa Cecília de Castellar-Oliveral desde septiembre de 2017, siente su primer concierto con la banda el 9 de septiembre de 2017, celebrado en el barrio de Tendetes y organizado por el Ayuntamiento de València.

SOCIEDAD MUSICAL AMIGOS DE LA MÚSICA DE BENIFARAIG

La sociedad Musical de Benifaraig nace en 2011, y es resultado de la iniciativa de músicos de la localidad, puesto que aunque Benifaraig era y es un pueblo donde la música es parte clave de sus fiestas y de su cultura, nunca había tenido una banda de música propia.

Durante estos años, ha participado en numerosas actuaciones y conciertos. Hay que destacar las campañas “Reencontramos nuestra Música”, campaña de intercambios musicales, actividades comarcales que realiza anualmente, además de participar en varios festivales, y también en los conciertos en el Palau de la Música de València con motivo del primero y del quinto cumpleaños.

Participó, en 2016 y 2018, en el Certamen Provincial de Bandas de Música de València que organiza la Excelentísima Diputación de València, donde consiguió un segundo premio de la sección cuarta en ambas ocasiones.

Además, ha participado, en septiembre del año 2019, como banda invitada y en representación de España, al Certamen Nacional de Bandas de Música de Colombia con el apoyo de la FSMCV y de la Conselleria de Turismo de la Generalitat Valenciana.

Participa activamente en la vida cultural del pueblo, donde organiza diferentes conciertos y audiciones; además mantiene una Escuela de Música reconocida por la Generalitat Valenciana como centro docente, donde el alumnado disfruta de la enseñanza de numerosas especialidades instrumentales y de diferentes conjuntos instrumentales, entre los cuales destaca la Banda Joven.

Es director titular de la Sociedad Musical, desde sus inicios hasta la actualidad, Jaume Castelló Moragón.

Currículum del director Jaume Castelló Moragón:

Joven entusiasta de la música. Profesor de Percusión, inicia sus estudios en el Centro Artístico Musical de Bétera y al Ateneo Musical del Puerto de València. Ha estudiado con importantes profesores como Jesús Morelló, Beatriz Aucejo, Rafael Sanz-Espert, etc. Es estudiante de Dirección, destacando los cursos realizados en la prestigiosa Universidad de la Música, la Berklee College of Music, a su campus de València. Ha participado como intérprete con diferentes orquestas y bandas, destacando la participación en la temporada 2018 como músico en la Joven Banda Sinfónica de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, y, durante el 2018 y actualmente, con la Joven Banda Sinfónica de Barcelona. Actualmente, estudia en la Escuela de Alto Rendimiento de València, ESMAR, estudios superiores de Percusión.

UNIÓN MUSICAL CENTRO HISTÓRICO DE VALÈNCIA.

Nace de la iniciativa de un grupo de personas que sienten la

necesidad de dotar el barrio de Ciutat Vella por un lado de música. Con una plantilla de más de 40 músicos, chicos y chicas de varias edades unidos simplemente por la pasión a la música.

Desde diciembre de 2015, cuando hizo su concierto de presentación, han estado presentes en la mayoría de las festividades de la ciudad de València, como las Fallas, la Semana Santa del Cabañal, las fiestas Vicentines, San Juan Baptista, las fiestas de la Virgen María de Carme, o la Entrada de Moros y Cristianos de València, entre otras.

Desde 2018, pertenece a la Federación de Sociedades Musicales de la

Comunidad Valenciana.

En septiembre de 2018, participó en el XXXIV Festival de Bandas de Música de Náquera y, en el mes de octubre, la Junta Municipal de Ciutat Vella le otorgó un reconocimiento a la labor cultural llevada a cabo en su breve existencia.

En diciembre de 2018, ofreció su primer concierto a la Sala Iturbi del Palau de la Música de València, rindiendo homenaje y nombrando como Director de Honor el maestro José María Cervera Collado. También en diciembre, participó dentro del Congreso “Música a la Luz”.

Desde el curso 2018-2019, cuenta con su propia Escuela de Música donde podrá formar las próximas generaciones de músicos.

En julio de 2019, participó en la CXXXIII edición del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de València, donde obtuvo el tercer premio en la tercera sección.

Currículum del director Vicente Gavarda Porras:

Inicia sus estudios musicales a muy temprana edad con su padre. Más adelante, inicia sus estudios en la especialidad de Trompa, e ingresa posteriormente en el Conservatorio Profesional de Música de València y en el Conservatorio Superior de Música de Castelló.

Finalizó sus estudios superiores de Trompa en el Conservatorio Statale

Bruno Maderna de Cesena (Italia).

Ha colaborado con el Orquesta Filarmónica de Málaga, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Orquesta Filarmónica de la Universitat de València, la Word Youth Orchestra, la orquesta del Pomeriggio Musicale de Milà y el Scala de Milán, entre otros. Desde 2014 a 2018, formó parte de la orquesta del Maggio Musicale Fiorentino, el director titular de la cual era Zubin Mehta.

En la dirección, se inicia a los 16 años, formando un grupo de cámara en su pueblo, Villar del Arzobispo, donde realiza sus propios arreglos para este conjunto.

En junio de 2010, crea la Orquesta de Vientos San Juan del Mercado, con motivo del centenario del nacimiento del maestro José María Cervera Lloret.

Ha realizado cursos de Dirección de Banda y Orquesta. Obtiene el primer premio en el Concurso de Dirección de Orquesta Ciudad de Requena y, dos años consecutivos, en el concurso de la Sociedad Musical Santa Cecília de Cullera.

Ha colaborado como director asistente con el maestro Andrés Salado y la Orquesta de la Comunidad Valenciana en el montaje del Amor

*Brujo, junto con la Fura dels Baus y con Alpesh Chauhan con la Orquesta de la Comunidad Valenciana en el montaje de Turandot y con la orquesta del Maggio Musicale Fiorentino.

Actualmente, es el director artístico y musical de la Unión Musical Centro Histórico de València y el director asistente de la Orquesta de València.

AGRUPACIÓN MUSICAL DE MASSAROJOS.

La Agrupación Musical de Massarrojos se creó en 1992, aunque tiene su antecedente histórico en 1873, año en que se formó la primera banda de música en la localidad. Actualmente, la Banda de Música está formada por una plantilla de 59 músicos. Su actual director es Ildefonso Martos Carretero, desde febrero de 2018.

Participó, en 1993, en el macrofestival para conmemorar los 10 años de existencia de la Coordinadora de Sociedades Musicales Federadas de la Ciudad de València. También ha participado en todas las Campañas “Reencontramos nuestra Música” de la Diputación de València, así como en los distintos ciclos de conciertos que organiza el Ayuntamiento de València cada año.

Ha participado en el XX Certamen Provincial que organiza la Diputación de València (tercera sección), obteniendo la cuarta posición (1996); en el Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de València (tercera sección), obteniendo un tercer premio (1998); en el mismo Certamen Internacional en su edición del año

2000 (tercera sección), obteniendo el primer premio y la mención de honor, y, en 2003, nuevamente en este Certamen Internacional, en la

segunda sección, obteniendo un segundo premio. El año 2008, ha participado en el XXXII Certamen Provincial de Bandas de Música de la Diputación Provincial de València, obteniendo un primer premio; en el XXXIV Certamen en esta misma sección en el año 2010 con un segundo premio, y, en 2014, en la XXXVIII edición, un primer premio.

Está integrada en la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana y en la Coordinadora de Sociedades Musicales Federadas de la Ciudad de València. La Escuela de Música está inscrita en la Dirección General de Centros Docentes de la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana (DOGV n. 3227, de 22 de abril de 1998).

Se imparten enseñanzas musicales en todos los niveles: Sensibilización musical (entre 1 y 5 años), Guardería musical (5 a 6 años), Jardín musical (6 a 7 años), Iniciación musical (7 a 8 años) y Lenguaje musical (a partir de 8 años y adultos); así como Enseñanza instrumental (a partir de 8 años y adultos) en las especialidades de Viento-Madera (Flauta, Oboe, Clarinete, Saxófono, Fagot), Viento-Metal (Trompeta, Trompa, Trombón, Tuba, Bombardino), Percusión (láminas, parches, varillas) y Cuerda (Violonchelo, Violín, Guitarra, Piano), Banda infantil y Conjunto instrumental. Con la introducción este año de un grupo instrumental de batukada, denominado RedDrums, con unos

26 alumnos de la Escuela. El conjunto instrumental de la Escuela ha sido dirigido por Jorge Villarroya Traver, Santiago Roca Valero y, actualmente, por José Manuel Marqués Roca, miembros de la banda de música y profesores de la escuela, y que también han dirigido y dirige actualmente la Banda Infantil.

AGRUPACIÓN MUSICAL BENICALAP

A partir de la Escuela de Música de la Sociedad Cultural el Portalet, se proyecta fundar, en el año 1995, la Agrupación Musical Benicalap, siente sus primeros integrantes los 25 educandos de la citada Escuela. realizan su primer concierto en el salón Rosaleda, en su barrio, bajo la dirección de Rafael Vizcaíno, el 30 de junio de 1995.

Desde sus inicios, esta Sociedad Musical cuenta con una Escuela de Música, de la cual se nutre principalmente, que tiene en la actualidad más de 100 educandos. También hay una Banda Juvenil compuesta por 45 músicos.

Participa todos los años en las diferentes campañas organizadas por la

Diputación, la Consellería de Cultura y el Ayuntamiento de València.

Igualmente, ha participado en las Fallas, Paradas Moras y fiestas patronales de varias localidades. Ha estado presente en diferentes festivales e intercambios culturales, tanto en València y su comarca como otras provincias como Cuenca, Zamora o Sevilla.

En su historia consta la participación en dos ocasiones en el Certamen de Bandas de la Diputación de València: la primera, en 2006, donde obtuvo el tercer premio en la sección tercera, y, la segunda participación, el 2014, consiguiendo el segundo premio de la cuarta sección.

Después de su primer director, ya mencionado, la Banda ha sido dirigida por Juan Ramírez i Salvador Alberola.

En la actualidad, la banda titular de la Agrupación Musical *Benicalap, presidida por Víctor Duque Iglesias, cuenta con 65 músicos federados y está dirigida por Vicent Faubel Vidagany.

Currículum del director Vicent Fabuel Vidagany:

Nace en 1976. Empieza sus estudios musicales en la Banda Primitiva de Llíria en la especialidad de Oboe. Continúa sus estudios en el Conservatorio de Música Joaquín Rodrigo de València, y acaba el grado superior con la calificación de Excelente.

Así mismo cursa los estudios superiores de Armonía y Melodía acompañada, ha cursado también estudios de Contrapunto, Fuga, Piano, y ha ampliado estudios de Psicopedagogía en la Universitat Politècnica de Catalunya.

En su labor docente destaca haber publicado “Tu primer libro de Oboe”, método para oboe destinado en los primeros cursos del grado elemental.

Ha impartido clases en varias Escuelas de Música como la Agrupación Musical les Sitges de Burjassot, la CUMBRE de Benimaclet o la Escuela de Música de la Banda Primitiva de Llíria; actualmente, imparte clases en la Escuelas de Música de la Agrupación Musical de Benicalap y en la Escuela Comarcal Alto Turia, compaginándolo con su labor docente en la E.S.O.

Ha dirigido la Agrupación Coral de la Banda Primitiva de Llíria. Actualmente, es director de la Unión Musical Santa Catalina de Aras de

los Olmos y director de la Agrupación Musical Benicalap, con la cual

desarrolla una amplia actividad artística.

10. AGRUPACIÓN MUSICAL CARRERA FUENTE DE SAN LUIS.

La Agrupación Musical Carrera Fuente de San Luis fue fundada en

1986 por un grupo de vecinos del barrio de la Carrera de la Font de Sant Lluís. El primero que se organizó fue la Escuela de Educandos, y, al poco de tiempo, la Banda.

Tanto la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana como la Coordinadora de Sociedades Federadas de la Ciudad de València, apoyaron a la Agrupación. Prueba de esto es lo Y Festival de Bandas de Música Civiles, organizado en 1987 en el teatro del Colegio Salesiano Sant Joan Bosco, en el cual intervinieron las bandas de la Sociedad Instructiva Musical del Palmar, la Asociación Cultural de Massarrojos y la Unión Musical Santa Cecília de Castellar-Oliveral.

La primera actuación pública de esta Sociedad tuvo lugar en mayo de

1988, con motivo de las fiestas de María Auxiliadora. Su primer concierto lo realizó en diciembre de ese mismo año en el salón de celebraciones Rosiña, con motivo de las fiestas en honor de Santa Cecília.

Desde semillas, la Banda de esta Sociedad ha realizado numerosos conciertos, patrocinados por la Excma. Diputación de València, el Excmo. Ayuntamiento de València y la Consellería de Cultura, entre otras. También ha actuado en los conciertos que han organizado la Federación y la Coordinadora.

Bajo la dirección de Dídac Bosch, en 2014, la Agrupación se presentó a la XXXVIII edición del Certamen Provincial de Bandas de Música de València en la sección tercera, donde consiguió el segundo premio, siente esta la primera vez que la Banda participaba en una competición musical. En 2016 participaría en la XL edición del Certamen Provincial, donde obtuvo el segundo premio de la tercera sección. Y también competiría en la tercera sección de la CXXX edición del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de València, donde consiguió el tercer galardón. En 2019, participa en la sección tercera de la XLIII edición del Certamen de Bandas de la Diputación, haciéndose con un primer premio.

En 2016 se fundó el Coro, como nueva actividad enmarcada dentro de la celebración del XXX cumpleaños de la Agrupación (1986-2016).

Currículum del director Dídac Bosch Alcaina:

Inicia sus estudios musicales en el Conservatorio de Música Joaquín

Rodrigo de València, donde obtiene los títulos de profesor superior en

la especialidad de Clarinete y profesor de Solfeo, Teoría de la Música, Transposición y Acompañamiento. Paralelamente estudia Violonchelo, Piano, Armonía, Contrapunto, Fuga, Composición, Dirección de Coro, Dirección de Orquesta y Dirección de Bandas.

Ha sido director titular de la Banda Juvenil del Ateneo Musical del Puerto, del Grupo de Clarinetes Cantabile, de la Banda Juvenil del Centro de Música y Danza de Nazaret, de la Agrupación Musical de Nuestra Señora de Villarejo de Fuentes, de la Sociedad Musical el Entusiasta de Benifairó de la Valldigna y de la Sociedad Musical Unión de Pescadores de València.

Actualmente, es director de la Banda de Música de la Agrupación Musical Carrera Fuente de San Luis y de la Asociación Musical Canalense.

11. AGRUPACIÓN MUSICAL PATRAIX

La Agrupación Musical Patraix nace en 1994 en el seno de una falla de València, la Asociación Cultural Grupo Antonio Rueda. Al principio, se limita a cubrir los actos falleros de esta.

Con la incorporación de nuevos socios, las inquietudes musicales van en aumento y decidieron, en 1999, iniciar un camino en solitario para desarrollar todo aquello que significa una Sociedad Musical, y, ese mismo año, se unieron a la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Después de instalarse en el barrio de Patraix y motivados por el espectacular aumento de altas en su Escuela de Música, decidieron solicitar su reconocimiento oficial por parte de la Consellería de Cultura, lo cual los obligó a homologarse tanto a nivel de títulos de profesorado como de normas laborales, instalaciones, etc.

Currículum del director Juan Antonio Pérez Pardo:

Es profesor superior de Clarinete por el conservatorio Superior de València. Posee las menciones honoríficas tanto de grado mediano como de grado superior en la oposición a premio final de grado medio y final de carrera. Ha realizado numerosos cursos de interpretación así como cursillos de Armonía, Jazz, Pedagogía, Dirección Coral y Dirección de Orquesta y Banda.

Es ingeniero técnico agrícola por la UPV y arreglista, compositor y pianista en orquestas de animación. Ha sido profesor de Clarinete y Lenguaje musical en varias Escuelas de Música. Dirigió la Agrupación Coral Sant Josep de Pignatelli desde su fundación en 1996 hasta 2006. Desde el curso 2010-2011, es director musical titular de PROESO, el Grupo instrumental de Profesores y Profesoras de Educación Primaria,

Secundaria, Escuelas de Música y Conservatorios de la Comunidad

Valenciana, con el cual ha realizado varias grabaciones.

Es ponente en cursos de formación para el profesorado organizados por los diferentes CEFIRES de la Comunidad Valenciana. En la actualidad, es profesor funcionario de Música del cuerpo de profesores de Educación Secundaria, y desde el año 2000, es profesor de Lenguaje musical y Clarinete en el A.M. Patraix. Es director de la Coral de la A.M. Patraix desde octubre de 2005 y, desde 2007 hasta la actualidad, dirige la Banda titular, la Banda Juvenil, la infantil y la Escuela de Música de la Agrupación Musical Patraix

12. AGRUPACIÓN MUSICAL SAN ISIDRO

La Agrupación Musical San Isidro debe su origen a la unión de dos Sociedades, la Sociedad Musical Senabre y la Agrupación Musical Carteros de València, en el año 1994. El año 2006, se ve obligada a trasladarse en la calle de Nicolau Primitiu Gómez Serrano, núm.14, en el barrio de San Isidro de València, donde hoy permanece.

Ha conseguido crear una Escuela de Música formada por más de 80 alumnos donde se imparten clases de Lenguaje musical e instrumentos de Viento, Cuerda y Percusión. Además de la Banda Joven formada por 15 alumnos y la banda titular formada por 37 músicos, funcionan el grupo de percusión ISIDRUM y el Coro (nueva formación). Con la incorporación de su actual director, Rafael Lasso Gómez-Zurdo, la Agrupación se ha lanzado a abordar nuevos proyectos. El repertorio musical es muy amplio, alcanzando obras de autores valencianos, compositores nacionales e internacionales, bandas sonoras de películas y piezas de la cultura conocida por la mayoría del público.

A lo largo del año, la Agrupación Musical San Isidro ofrece una multitud de actividades, conciertos, intercambios musicales, muestras y audiciones, conciertos que promueven la Diputación y el Excelentísimo Ayuntamiento de València. Además, la entidad forma parte de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) y de la Coordinadora de Sociedades Musicales Federadas de la Ciudad de València (COSOMVAL). Participa en conciertos al aire libre organizados por el Palau de la Música, conciertos de la campaña “Reencontramos nuestra Música” organizada por la Diputación de València, las fiestas del barrio de San Isidro, las procesiones del Viernes Santo a Tous, San Cristóbal de València, el Cristo de la Fe de València, la Entrada de Moros y Cristianos en Torrent, Quart de Poblet y otras ciudades donde se celebran estos actos, obteniendo gran cantidad de primeros premios

en desfiles y Entradas. Así mismo, la Banda Joven realiza varios conciertos y audiciones durante el curso, siente los más significativos los de Navidad y los de final de curso, donde participa en ocasiones el Coro formado por todos los alumnos de la sociedad.

Currículum del director Rafael Lasso Gómez-Zurdo:

Nace en València en 1973 realizando los estudios de música en el Conservatorio José Iturbi de València, donde obtiene la titulación en la especialidad de Piano y Música de Cámara. Posteriormente realiza estudios de Trompa y Dirección. En 1994 empieza como profesor de Solfeo y director de la Banda de Educandos, y este mismo año participa en el IV Concurso de Interpretación Pianística Mestre José Serrano en València, quedando en segundo lugar. Profesor de grado mediano de Piano en el Instituto Musical Giner de València durante tres años. En mayo de 2008, obtiene el primer premio de la sección tercera en el Certamen Provincial de Bandas de Música de València dirigiendo la Sociedad Musical Unión de Tres Horcas de València.

Fundador y director de la Banda Unión Temporal de Músicos de València desde el 2010, los integrantes de la cual son músicos de diferentes bandas de València. Destaca la participación en el XLI Certamen Provincial de Bandas de Música de València y en el Certamen Internacional como banda invitada, y la realización del concierto anual 2019 de COSICOVA.

En la actualidad, es director de la Agrupación Musical San Isidro de València, compaginando esta actividad con las clases de Piano y Lenguaje musical en diferentes academias y Escuelas de Música.

13. ESCUELA DE SOCIEDADES MUSICALES DE EUROPA.

La formación bandística E.S.M.E. (Escuela de Sociedades Musicales de Europa), como su propio nombre indica, es la reunión de varias escuelas de Sociedades Musicales de la ciudad de València, concretamente las que dirige Rafa Vizcaíno Cámara, compositor y director de las escuelas y de las bandas de las sociedades que en la actualidad la integran y que son la Agrupación Musical Sant Josep de Pignatelli, la Agrupación Musical Acacias-Picayo y la Agrupación Musical Gayano Lluch, de donde depende otro conjunto instrumental como es la Gayano Women’s Band, que es la primera banda de España compuesta únicamente y exclusiva por mujeres.

La idea de la E.S.M.E. proviene de la reunión de los educandos de las siete sociedades musicales que en la década de los 80 dirigía Rafa Vizcaíno y que en aquel momento la formaban: la Agrupación Musical Sant Josep de Pignatelli, la Agrupación Musical Gayano Lluch, la

Agrupación Musical de Benicalap, la Agrupación Musical Patraix, la Banda de Música de Campanario, la Agrupación Musical Carteros, la Agrupación Musical Senabre-Valbanera, e incluso los educandos del Colegio Juan Comenius, donde pertenecía un gran número de los alumnos de Sant Josep de Pignatelli, principalmente.

Rafa Vizcaíno tuvo la idea de reunir los educandos de aquellas Agrupaciones Musicales y realizar un ensayo semanal todos los viernes por la noche, donde llegaban los niños y sus familiares y se creaba un ambiente muy especial. Esta reunión de músicos de diferentes Bandas de València, que fue el origen de la E.S.M.E., propició que en la actualidad exista en nuestra ciudad un compañerismo y una colaboración increíbles entre las tres Sociedades actuales.

La principal función de la E.S.M.E. se basa en su participación en algunos acontecimientos, en los cuales se requiere una formación musical numerosa para poder ejecutar determinadas obras musicales con una envergadura suficiente porque se puedan llevar a buen fin. El ejemplo claro lo tenemos en la reciente interpretación, con más de 85 músicos, de la fanfarria y tema

“Saragüell”. Obra creada por Rafa Vizcaíno, por encargo de la Junta Central Fallera, para ponerle banda sonora a la entrega de los premios del Teatro Fallero, y que recogió un importante reconocimiento.

Los músicos que actualmente componen la E.S.M.E. están comprometidos con su director Rafa Vizcaíno por el goce que produce entre todos ellos tocar en una banda numerosa, puesto que los ensayos son mucho más divertidos, y están esperando el día para juntarse con amigos de las otras Sociedades.

A fecha de hoy, están esperando con ansias el próximo reto que se los marque.

Currículum del director Rafael Vizcaíno Cambra:

Rafael Vizcaíno Cambra, nacido en la población valenciana de Ademuz, es profesor de Lenguaje Musical, de Percusión y Licenciado en Pedagogía Musical por el Conservatorio Superior de Música de València.

Es premio extraordinario en Historia del Arte, por el Conservatorio

Profesional de Música de València.

Ha sido el director fundador y, por lo tanto, creador de 15 bandas de música, de las 25 que existen en la ciudad de València.

En junio de 2009, el Ayuntamiento de València le concede la distinción de Persona Ilustre por su trayectoria musical y su aportación a la cultura de nuestra ciudad. Esta concesión coincidió ese mismo verano con la idea de nuestro director de formar la primera banda de música en España integrada exclusivamente por mujeres, y, desde 2009, interpretan su música como la Gayano Women’s Band.

En su labor como compositor ha escrito música prácticamente alcanzando todos los estilos, desde obras específicas para banda como pasodobles, marchas moras, marchas de procesión, etc; así como jazz, pop, música afrolatina, himnos como el Himno de Patraix, o el emotivo pasodoble dedicado a un gran fallero como fue Pepe Monforte, hecho por encargo de la Agrupación de Fallas Benicalap-Campanar. Esta agrupación fallera es la que posteriormente le otorgó el título de “Gigante Externo”.

En el ámbito de la cultura popular, es cantante y compositor del grupo Ajo y Óleo desde 1980, con el que grabó un disco con canciones populares, tradicionales y temas propios.

También ha compuesto la banda sonora de las últimas producciones del Hemisférico, como “El Sol Invisible”, “La Armonía de los Mundos”, etc.

A fecha de hoy, continúa componiendo música para televisión, especialmente spots televisivos, cosa que hace desde hace más de 30 años.

Por encargo de la Junta Central Fallera, ha creado dos obras. En primer lugar, compuso, con mucho de afecto, el pasodoble Rocío Pascual Candel, Fallera Mayor Infantil de València de 2012, y la otra composición ha sido para los premios al Teatro Fallero, con la fanfarria y tema titulada “Saragüell”, estrenada en la última Gala de la Cultura.

Dirige la Escuela de Sociedades Musicales de Europa (E.S.M.E.) desde su fundación.

Mascletà

14:00 horas: En la Plaza del Ayuntamiento se disparará la primera mascletà del ciclo pirotécnico de las #Falles al estilo tradicional a cargo de la Pirotecnia Peñarroja.

La etiqueta oficial de ésta será #Mascletà1. Y así sucesivamente:

#Mascletà2, #Mascletà3…

Visita a Santa Bárbara

Iglesia San Juan del Hospital

En el centro histórico de Valencia se encuentra la Iglesia de San Juan del Hospital, la más antigua de Valencia tras la Reconquista. Fue fundada en el siglo XIII (1238) por los caballeros de la Soberana Orden de San Juan de Jerusalén cuando el Rey Jaime I el Conquistador toma Valencia. El templo es de nave única y en su interior destaca la capilla de Santa Bárbara, levantada en 1865 y la primera erigida en Europa occidental dedicada a la patrona de los pirotécnicos. Posteriormente se le dedicaría la nueva construcción barroca, con sus símbolos, la imagen de la Santa y una reliquia peculiar.

Santa Bárbara, Patrona de los Pirotécnicos

Una ofrenda a la Patrona de los pirotécnicos será el punto de partida de la primera despertà de las Fallas del 2020. Carla García y Consuelo Llobell, acompañadas de sus Cortes de Honor, acudirán a la Iglesia de San Juan del Hospital el domingo 1 de marzo a las siete de la mañana.

Cuenta la tradición que Santa Bárbara, nacida a mediados del siglo III en Nicomedia (población de la actual Turquía), fue encerrada en una torre por su padre Dioscóreo, celoso de su belleza. Orígenes, filósofo cristiano que estaba junto a ella para atenderla, la bautizó haciendo manar agua de una piedra de la habitación en la que estaba recluida. Cuando Bárbara le contó a su padre que se había convertido al cristianismo, éste ordenó que se le diera martirio. Él mismo ejerció de verdugo y la decapitó el cuatro de diciembre. En ese momento, se desencadenó una tormenta, y un rayo lo mató.

El culto a Santa Bárbara fue introducido en la Europa Occidental a

través de la ciudad de Valencia gracias a Doña Constanza de Hohenstaufen, hija del Emperador Federico II, que la había casado con el Emperador Juan III de Nicea, (actualmente Turquía). Doña Constanza emigró a Valencia en 1269, y se trajo dos reliquias de Santa Bárbara: un trozo de la piedra donde, según la tradición, manó el agua para su bautismo, un segmento de la columna donde la Santa fue azotada y un relicario con un hueso de su brazo. En el año 1307 mandó ser enterrada en la Iglesia de San Juan del Hospital, donando las reliquias de la Santa, patrona de los pirotécnicos, a esta ciudad.

La Crida

La Crida siempre ha tenido una peculiar evolución desde que en 1931 se instituyera, pese a que no tuvo una continuidad. El 15 de marzo de

1931, a las 19:00 horas, las diferentes bandas de música recorrieron las calles de la ciudad con un pregonero al frente invitando a vivir la fiesta. Todos concluyeron en la plaza del Ayuntamiento, entonces Plaza de Emilio Castelar, desde donde se lanzaron carcasas y cohetes con los acordes del himno de la “Región”. De esta forma se anunciaba y se iniciaba la recién creada Semana Fallera que el organismo oficial fallero había coordinado ese mismo año.

Hasta 1942 no se vuelve a tener constancia sobre el acto de la “Crida”. Ese año se realiza desde el balcón del Ayuntamiento el 13 de marzo, siendo el primero de estas características, donde el Presidente de la Junta Central Fallera, Luís Martí Alegre, invitaba a vivir la fiesta fallera.

Este mismo acto se repetiría al año siguiente con la novedad de ser retransmitido por primera vez por una emisora de radio, contando con la presencia de la Fallera Mayor de Valencia, Elvira Gómez Trenor, junto al Alcalde de la ciudad, Juan Antonio

Gómez de Trenor (Conde de Trenor), actuando como pregonero el actor cómico Julio Espí.

En 1944 el balcón del Ayuntamiento será sustituido por un burro, a lomos del cual un actor haría de pregonero por las calles de Valencia con el siguiente verso: “Se fa saber a la gent de València i forastera que de ordre del president comensa en este moment la gran Semana Fallera”.

En 1946 el acto de la Crida se traslada al 11 de marzo. Ese día, a las

cuatro de la tarde, un majestuoso caballero anuncia por la ciudad la llegada de la Semana Fallera. El Alcalde de la ciudad, Juan Antonio Gómez de Trenor, desde el balcón de la casa consistorial invitó a los ciudadanos a participar en la fiesta, pese a la gran crisis agrícola que se estaba produciendo a causa de una gran helada ese mismo año.

Una gran cabalgata donde desfila la Senyera, los diferentes gremios, coches con falleras y la Banda de la Legión, anuncia a los ciudadanos el 12 de marzo de 1947 la llegada de las Fallas. Clemente Cerdá y Antonio Aparisi, vicepresidente y presidente respectivamente de la Junta Central Fallera, realizan los discursos desde el Ayuntamiento. El pregonero de aquel año fue el actor Manolo Haro, que leyó en las calles de la ciudad el texto de la Crida.

El 12 de marzo de 1948, desde el balcón de la casa consistorial, se realizan los tres llamamientos de la fiesta fallera. Presidiendo el acto se encontraba la Fallera Mayor María Luisa Martínez Vallejo-Manglano, junto con el alcalde de la ciudad, José Manglano, y el Presidente de la Junta Central Fallera, Adolfo Cámara. El acto se cerró con la actuación de la Banda de Música de la Academia General Militar.

En 1949, la Crida se realizó el día 11 de marzo. La Fallera Mayor Margarita Casanova, el alcalde y el vicepresidente de la Junta Central Fallera hablan para Radio Valencia. Al día siguiente, y al término del desfile de la Banda de Música de la Academia General Militar de Zaragoza, el pregón emitido el día anterior por Radio Valencia se repite desde el balcón del Ayuntamiento, frente al cual se ha congregado gran cantidad de gente.

A partir de 1951 pasa a llamarse de Pregón a Crida cuando este festejo comienza a consolidarse como un acto masivo fallero de promoción exterior de la fiesta de las Fallas. Ese año se realiza como en los anteriores desde el balcón del Ayuntamiento, careciendo de parlamentos.

En 1952 se realizan varias modificaciones en el acto de la Crida. Una de ellas es la especie de cortejo nupcial donde pasean en carrozas de época Baltasar Rull, alcalde de la ciudad, y la Fallera Mayor de Valencia, María del Rosario Violante Ferrandis Lluna. La gente se congregó rápidamente en los alrededores del cortejo para admirar la majestuosidad de las carrozas.

La Crida pasa a celebrarse en 1954 en las Torres de Serranos. Dado el marco histórico, los componentes de Junta Central recrean el espacio, adornando con bengalas y antorchas las escaleras y las Torres.

Clemente Cerdá, presidente de la Junta y María Minguela Cañelas, Fallera Mayor de Valencia, invitan a todo el mundo a vivir las Fallas.

Todas las personas y comisiones congregadas frente a las Torres de Serranos viven el acto bulliciosamente y, cuando finaliza, la comitiva se dirige al Ayuntamiento para invitar personalmente al Alcalde a participar en las fiestas.

El día 11 de marzo de 1955 se repetirá el acto. Una comitiva disfrazada del medievo arranca a las siete y media de la tarde desde el Puente de la Trinidad hacia las Torres de Serranos. Allí se ofrece al público congregado la Crida por parte de Clemente Cerdá, Presidente de Junta Central Fallera y de la Fallera Mayor de Valencia, Amparo Teulet Casanova. Como el año anterior, se dirigieron al Ayuntamiento a invitar personalmente al Alcalde que los recibe mientras en la plaza se disparan tantas carcasas como días tiene la fiesta fallera.

El 12 de marzo de 1957, el Alcalde sí asiste al acto de la Crida en las Torres de Serranos y se introduce una novedad: el Alcalde Tomás Trénor Azcárragua, heredero del título de Marqués del Turia, entregó a la Fallera Mayor de Valencia, Sagrario Fernández de Córdoba Planells, unas simbólicas llaves de la ciudad.

La Crida se consolida en la ubicación de las Torres de Serranos, concretamente en la Plaza de los Fueros. Miles de falleros y valencianos se congregaron desde los años cincuenta hasta la década de los ochenta en la mítica plaza. En 1990 se celebra por primera vez en la parte de las Torres de Serrano del viejo cauce del Río Turia, ganando en vistosidad y pudiendo acoger a muchas más personas.

Hasta el presente, el acto de la Crida se ha celebrado definitivamente en el marco de las Torres de Serranos y siempre ha contado con una gran participación de público, especialmente de las comisiones falleras que, con su estandarte, acuden a la cita, deseosos del arranque de la fiesta fallera.

Crida

PROGRAMACIÓN (TIMING):

1 8 : 3 0 H A 20:00H – ANIMACIÓN MUSICAL A CARGO DE DJ BOCCACHICO

1 9 : 4 0 H – LLEGADA FALLERAS MAYORES Y CORTES DE HONOR

2 0 : 00 H – INICIO CONEXIÓN TV

2 0 : 00 H – ARRANCA EL ESPECTÁCULO, A CARGO DE LA FAM TEATRE. (ESPECTÁCULO DE VIDEOMAPPING Y PIROTECNIA).

20:10H – SUBIDA DE FFMM, CORTES Y AUTORIDADES A LA

TRIBUNA

2 0 :1 5 H – DISCURSO ALCALDE Y ENTREGA DE LLAVES A LA FMI Y FMV

2 0 : 2 0 H – DISCURSO FMIV

2 0 : 2 5 H – DISCURSO FMV

2 0 : 3 5 H – HIMNO REGIONAL – CASTILLO – HIMNO NACIONAL

2 0 : 4 0 H – FIN DEL ACTO

2 0 : 4 5 H – SALIDA TORRES SERRANO HACIA BASÍLICA

21:00H – OFRENDA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

Al finalizar el espectáculo, discurso del alcalde de València, Joan Ribó, y entrega de las Llaves de la Ciudad a las Falleras Mayores de Valencia. Discurso de Consuelo Llobell y Carla García, Falleras Mayores de Valencia.

Tras los himnos y el castillo, la comitiva de las Falleras Mayores, Cortes de Honor y autoridades se dirigirá a la Real Basílica de la Virgen de los Desamparados, donde se cantará una Salve.

Las Torres de Serranos

Las Torres de Serranos se encuentran situadas en la antigua ronda interior que va a orillas del antiguo cauce del Río Turia, frente al puente del mismo nombre.

Cuando la València cristiana se había expandido más allá de las murallas árabes construidas en el siglo XI, el rey Pedro el Ceremonioso vio la necesidad de construir una nueva muralla que la protegiese de las guerras y los asedios. No será hasta la segunda mitad del siglo XIV cuando se construya esta nueva muralla con varias puertas, entre ellas la de Serranos. Este nombre le viene porque por ella accedían principalmente los viajeros que llegaban desde la comarca de Los Serranos.

Las actuales Torres de Serranos sustituyeron a las primitivas, y fueron encargadas por los Jurats de València al mestre pedrapiquer Pere Balaguer, que también es conocido por la construcción del Micalet. Éste, tomó por modelo la puerta principal del Real Monasterio de Poblet, un arco de medio punto flanqueado por dos torres poligonales, que era frecuente en esa época.

Las construyó entre los años 1392 y 1398, dándole un aspecto militar a la par que de arco de triunfo. Los espacios interiores abovedados se convertían en tribunas donde los nobles y los poderes públicos observaban las entradas solemnes y otros festejos.

Entre los años 1586 y 1887, las Torres de Serranos fueron convertidas en cárceles para nobles, lo que provocó que se reformaran, además de evitar ser derruidas junto al resto de puertas y muralla de la misma época. Por último, cabe destacar que han sido declaradas en el año

1931 como Monumento Histórico-Artístico Nacional.

Desde el año 1955 el acto de la Crida se realiza desde sus murallas. Desde sus puertas, cada año, la Fallera Mayor de València invita a todo aquel que desee a disfrutar de una de las fiestas más grandes del mundo, las Fallas.

El Espectáculo: ‘Pólvora i Foc’

Durante la espera previa al espectáculo y a la Crida, la compañía La Fam Teatre será la encargada de amenizar la llegada y congregación de los falleros y falleras en las Torres de Serranos junto con DJ Boccachico. La música (Remember) irá acompañada con efectos de luz diseñados previamente sobre las torres, convirtiendo la espera en una gran fiesta.

Simultáneamente, las torres se convertirán en una gran pantalla donde aparecerá el propio hashtag el acto, #Crida20.

La suma de efectos lumínicos (cabezas móviles previamente programadas) y el DJ en directo convertirá en una gran fiesta los instantes previos a la Crida.

A las 20:00 horas dará comienzo el acto, con un espectáculo audiovisual con técnicas de videomapping y efectos audiovisuales en

3D y 2D. Se trata de un viaje en cuatro escenas con integraciones audiovisuales sobre las Torres de Serranos y se enmarca bajo el título

‘Pólvora i Foc’.

El imaginario del espectáculo nace del propio imaginario del cartel de las Fallas 2020, diseñado por Dídac Ballester, y pretende presentar a nivel internacional la imagen gráfica a través de un espectáculo que presenta el propio cartel y juega con sus elementos, el fuego y la pólvora.

Todas las escenas cuentan con remates pirotécnicos y finalizan con un gran espectáculo piromusical de unos tres minutos de duración.

ESCENAS DEL ESPECTÁCULO:

ESCENA 1

La escena empieza con una dulce música y una voz en off que recita un poema que da la bienvenida a las Fallas. La escena finaliza en un potente remate pirotécnico.

Duración total: 1 minuto.

ESCENA 2

Presenta el primer cartel con la pólvora. Las torres de esta forma se “mappean” para convertirse en una enorme mascletà de efectos audiovisuales y 3D, donde se jugará con toda la arquitectura para conseguir efectos únicos al ritmo del sonido de una mascletà y de la pólvora.

El final será un remate pirotécnico con fuego aéreo como si de una auténtica mascletà se tratara. De esta forma, se jurga con el audiovisual y la pirotecnia real como si se tratara de efectos.

Se presentará el cartel de la Cremà, y en esta ocasión se jugará con el fuego y el humo. Detrás aparecerán los responsables de la construcción de los monumentos, los artistas falleros, pero también se jugará con todos aquellos recuerdos y momentos vividos gracias a las Fallas.

La escena finalizará con un remate pirotécnico de palmeras y volcanes de color rojo como si del momento de la Cremà se tratara.

Duración total: 6 minutos.

ESCENA 3

La escena 3 arrancará con la pieza musical “La malaguenya de Barxeta”, convertida en piromusical en la hora que se proyectará el vídeo real en las Torres de Serranos con imágenes de la ciudad de València con planos aéreos e imágenes de València en Fallas, con las calles transformadas y con la fiesta en la calle. La escena piromusical irá en aumento hasta acabar con un potente final y la imagen de “Falles de València!”

Duración total: 3 minutos.

Visita a la Real Basílica de la Virgen de los

Desamparados

Al finalizar el acto de la Crida, las Falleras Mayores de València y sus Cortes de Honor se dirigirán en comitiva oficial a través de la calle Serranos hasta la Real Basílica de la Virgen de los Desamparados ante la presencia de todos los valencianos y falleros que durante este breve recorrido ofrecen a nuestras representantes infinidad de muestras de cariño y admiración.

Allí, ante los pies de la Mare de Déu, nuestras representantes entregarán sus ramos realizando una emotiva ofrenda en la que tendrán la oportunidad de agradecer los instantes vividos en este año tan especial y al mismo tiempo rezar a nuestra Patrona por la fiesta de las Fallas que acaba de dar inicio.

Ésta será la segunda visita que nuestras representantes realizarán durante su reinado, siendo la primera la del día de la Exaltación de la Fallera Mayor Infantil de Valencia y la tercera la realizada el 17 y 18 de marzo en la Ofrenda de Flores a la Virgen de los Desamparados.

La mascletà y la Cremà protagonizan la imagen gráfica de las Fallas 2020, diseñada por Dídac Ballester

La mascletà y la Cremà son los dos aspectos de las Fallas que protagonizan los principales elementos de la imagen gráfica de la fiesta este año. El trabajo lo ha realizado el prestigioso diseñador valenciano Dídac Ballester.

En la presentación de la imagen gráfica de la fiesta grande de la ciudad, Ballester explicó cómo había jugado con dos elementos para hablar del inicio y del fin de la fiesta. Destacando “el sonido de la pólvora y la luz del fuego, dos de los elementos más arraigados en las Fallas” y también dando protagonismo a la pólvora y la Cremà, “con el estallido de un trueno de aviso en el cielo de la Plaza del Ayuntamiento, que alerta a las dos de la tarde del inicio de la mascletà, y con el fuego de la Cremà que marca el fin de la fiesta”. Además, los carteles muestran dos realidades de las Fallas, de día y por la noche, y dan protagonismo al humo “detrás del cual hay toda una serie de elementos clave de la fiesta que hay que ir descubriendo”.

La campaña consta de varias aplicaciones complementarias, algunas aún por descubrir, para comunicar aspectos diversos de la fiesta como por ejemplo las exaltaciones de las falleras mayores, el calendario pirotécnico o la Exposición del Ninot- quiere dar unidad y coherencia a toda la comunicación gráfica de la fiesta tanto en la ciudad –a través de varios circuitos de mupis que por quinto año anunciarán la fiesta

en las calles de València- como en el ámbito estatal e internacional.

La de este año es la quinta vez con un llamamiento a proyecto abierta a todas y todos los profesionales del sector del diseño para crear la imagen gráfica de las Fallas. Las bases, consensuadas con el sector para recoger sus reivindicaciones, han determinado que el jurado -que eligió por unanimidad Ballester- contara de nuevo con la participación decisiva de varias asociaciones del diseño y la ilustración, como por ejemplo la Asociación de Profesionales de la Ilustración Valenciana (APIV), la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV) y la Asociación de Empresas de Comunicación Publicitaria de la Comunidad Valenciana (COMUNITAD), junto con Daniel Nebot, Premio Nacional de Diseño y autor de la imagen gráfica de las Fallas de 2019, y la representación de JCF y la Concejalía.

El presupuesto para realizar esta imagen gráfica ha sido de 4.500 euros más IVA, una cifra a que ya se llegó ahora hace dos ediciones, cuando se incrementó un 12,5 por ciento respecto al procedimiento abierto en 2016 y un 50 por ciento respecto al primer año, el de la convocatoria para la imagen de las Fallas de 2016.

TRAYECTORIA DEL AUTOR

El jurado que eligió a Dídac Ballester para realizar la imagen gráfica de las Fallas de este año valoró su trayectoria creativa, avalada por diferentes premios de notable reconocimiento profesional, así como la capacidad de síntesis y de generar emoción con su trabajo gráfico.

Ballester está especializado en proyectos de identidad visual, diseño de libros, señalización y packaging. Se adentró en el mundo profesional en 1996 y en 2005 creó su propio estudio. Es también codirector de Escuela Lateral, proyecto docente experimental alrededor del diseño y la comunicación visual e imparte la asignatura de Diseño de Libros al máster oficial de Diseño Editorial de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de València.

Sus proyectos han sido seleccionados para varias exposiciones de diseño y publicados en diferentes libros y revistas especializadas. Además, desarrolla proyectos de carácter personal de investigación gráfica que han derivado en publicaciones muy diversas. Caracterizado por la sencillez, para que todo el mundo entienda todo el mundo, la orden y los detalles, y por la importancia que otorga al concepto, Ballester ha obtenido varios reconocimientos de prestigio, como por ejemplo varios premios ADCV: tres oro y dos plata este año,

dos plata en 2017, dos oro y dos plata en 2015 y un oro en 2011, gracias a trabajos como los carteles para el Día de los Animales o para el Festival de Jazz de València, pero también por catálogos de productos, diseño de libros, logotipos, editoriales, namings y packaging. También ha recibido recientemente el Red Dot Award por la web Expormim o el premio en el libro valenciano mejor editado en 2016, entre otros reconocimientos.

¿Dónde ver la Crida?

Desde la página web de Junta Central Fallera (www.fallas.com) a partir de las 20:00 h

Señal pool facilitada por À Punt Mèdia para los medios de comunicación

Códigos señal pool Crida y mascletaes

Crida:

La Crida 2020 en las redes sociales – #Crida20

Las redes sociales también tendrán su protagonismo en este acto. También se vivirá la Crida desde los perfiles oficiales de Junta Central Fallera en Facebook, Twitter e Instagram (@JCF_Valencia), de aquellas personas que quieran participar. Unificaremos todas estas publicaciones con las etiquetas:

#Crida20

#Falles20

#SomPatrimoni

#FallesUNESCO

CRIDA de les Falles 2020

#Crida20

Activitats 1 de març

Despertà

7.00 hores: Les Falleres Majors de València i les seues Corts d’Honor assistiran a l’Església de Sant Joan de l’Hospital per a visitar la Capella de Santa Bàrbara, patrona dels pirotècnics. A la mateixa hora donarà inici el repartiment de trons de bac de Pirotècnia Zarzoso d’Altura (Castelló) per a totes les i els acreditats en la Despertà, des de la Glorieta fins al carrer de la Pau a l’altura del carrer Comèdies.

7.20 hores: Comença la Macrodespertà Infantil pels carrers de la Pau i Sant Vicent fins a arribar a la plaça de l’Ajuntament amb 1.500 xiquetes i xiquets acreditats.

7.30 hores: Comença la Macrodespertà pels carrers de la Pau i Sant Vicent fins a arribar a la plaça de l’Ajuntament amb 2.000 persones acreditades.

8.00 hores: En finalitzar, mascletà en la Plaça de l’Ajuntament, a càrrec de Pirotècnia Valenciana.

A les 7.00 hores, des de la Glorieta fins al carrer de la Pau a l’altura del carrer Comèdies, començarà el repartiment de trons de bac i bombetes a les persones acreditades per a participar en aquest esdeveniment. Els menors de 18 anys no podran participar, així com qualsevol persona que no compte amb l’acreditació CRE facilitada per la Junta Central Fallera després de la realització d’un curs específic i l’aprovació de l’examen d’aquest.

Per motius de seguretat, tots els participants han de portar en un lloc ben visible l’acreditació que es va recollir prèviament en les instal·lacions de Junta Central Fallera.

Enguany seran un total de 4.000 caixes, amb 50 trons de bac cadascuna. Així, es repartiran un total de 200.000 trons de bac per a les 2.000 persones participants.

Desdejuni Popular

La Junta Central Fallera oferirà en finalitzar la Macrodespertà en la Plaça de l’Ajuntament un desdejuni popular a tots els participants en la gran Macrodespertà per a reposar forces en un dia on s’anuncia als quatre vents l’arribada de les Falles.

XVII Entrada de Bandes de Música

L’entrada de bandes es realitza des de l’any 2004 per iniciativa de la Delegació de Cultura de la Junta Central Fallera. Enguany celebra la seua onzena edició a pesar que en 2006 es va suspendre per les inclemències meteorològiques.

11.30 hores: La XIII Entrada de Bandes de Música comptarà amb el següent itinerari:

Plaça de la Verge, plaça de la Reina, carrer del Miquelet, carrer Sant Vicent, finalitzant en la plaça de l’Ajuntament, a la qual se li farà una volta per a acabar en la façana del consistori.

En ella participen les següents bandes de música:

COLLA i ESCOLA de TABAL i DOLÇAINA de J.C.F.

AGRUPACIÓ MUSICAL L´ATROPELLO

AGRUPACIÓ MUSICAL GAYANO LLUCH

U.M. L´HORTA DE SANT MARCEL.LÍ

SANTA CECÍLIA DE CASTELLAR-OLIVERAL

S.M. AMICS DE LA MÚSICA DE BENIFARAIG

U.M. CENTRE HISTÒRIC DE VALÈNCIA

AGRUPACIÓ MUSICAL DE MASSARROJOS

AGRUPACIÓ MUSICAL BENICALAP

A.M. CARRERA FUENTE DE SANT LLUÍS

AGRUPACIÓ MUSICAL PATRAIX

AGRUPACIÓN MUSICAL SANT ISIDRE

ESCUELAS SOCIEDADES MUSICALES EUROPA

En finalitzar, les bandes participants interpretaran el pasdoble “El

Fallero”. La interpretació del pasdoble estarà dirigida pel mestre i

compositor José Rafael Vizcaíno Cambra.

És llicenciat en pedagogia musical pel Conservatori Superior de Música de València, professor de llenguatge musical pel Conservatori Professional de Música de Meliana, professor de percussió pel Conservatori Professional de Música de Meliana, professor elemental de flauta pel Conservatori Sant Esteve de València, títol de “persona il·lustre” (distinció atorgada per l’Ajuntament de València) i títol de “Gegant Extern” (atorgat per l’Agrupació de Falles de Benicalap-Campanar de València).

En l’actualitat, és director de l’Escola de Música i de la Banda de l’Agrupació Musical Sant Josep de Pignatelli des de fa 30 anys, així com director de l’Escola de Música i de la Banda de l’Agrupació Musical Gayano Lluch des de fa 17 anys i director de l’Escola de Música i de la Banda de les Agrupacions musicals “Els Doctors” i “Acàcies-Picayo” des de fa 3 anys.

1.ESCOLA DE TABAL I DOLÇAINA DE LA J.C.F.

L’Escola de Tabal i Dolçaina de la Junta Central Fallera va ser creada en octubre de 1999, mitjançant un conveni de col·laboració amb la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, i l’any 2002 s’incorpora l’Escola de Cant Valencià d’Estil.

L’Escola és totalment gratuïta, sent l’única condició indispensable pertànyer a una comissió fallera censada en la Junta Central Fallera.

El present curs començà amb 92 alumnes en tabal i dolçaina, i 12 en cant d’estil, amb edats compreses entre els 5 i els 64 anys.

En esta gran labor que fa l’escola de promoció de la nostra cultura, podem vore-la en altres actuacions, en les quals poden mostrar tot el que han aprés, com són: les Gales de la Cultura, presentacions de diversos concursos, exaltacions de les Falleres Majors de València, Ofrena de Flors.

I en els diversos actes organitzats per la Junta Central Fallera, on cal destacar els que es van organitzar per a commemorar l’obtenció per part de la UNESCO de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

L’escola està dirigida per José Manuel Ballester. L’escola compta també amb una colla composta per 34 alumnes.

AGRUPACIÓ MUSICAL L’ATROPELLO

L’Agrupació Musical l’Atropello sorgix de la unió de diversos músics de diferents poblacions i agrupacions musicals de València a mitjans de l’any 2002 de mans del seu actual president i fundador, Vicente Vivó Mocholí, ‘El Pikara’.

La seua primera actuació oficial va tindre lloc el 5 de gener de 2003, desfilant en la Cavalcada de Reis de Sant Vicent del Raspeig (Alacant), any en què es registra com a Associació Cultural de la Generalitat Valenciana.

Des de llavors realitza nombroses actuacions al llarg de l’any en tota la Comunitat Valenciana, tant en festes patronals com Moros i Cristians, Falles i processons, actuacions realitzades per a les Capitanies d’Entrades de Moros i Cristians de gran prestigi com les de Villena, Novelda, Bocairent, Xixona, etc. Va ser triada en 2007 per a retre homenatge a la banda còmicomusical de l’Empastre.

Al llarg dels seus 17 anys d’història, ha realitzat diverses gravacions de CDs, destacant “Sabor a festa”, gravat en 2004, en el qual va estrenar el seu propi pasdoble, i ha obsequiat amb composicions musicals a diverses associacions, entre elles “Baiburta”, himne oficial d’Intercomparses de Moros i Cristians de Paiporta.

Ha sigut dirigida per importants directors convidats com Francisco Andreu Comos o Miguel Peris, sent actualment el seu director titular Abraham Mora González.

En l’actualitat, consta d’una plantilla estable de 65 músics de diferents poblacions i realitza a l’any més de 80 actuacions.

AGRUPACIÓ MUSICAL GAYANO LLUCH

Esta Agrupació Musical va començar la seua activitat en 1994 amb l’ajuda del nostre director Rafael Vizcaíno Cambra.

Pertanyen, des de l’any 1995, a la Federació de Societats Musicals Federades de la Comunitat Valenciana i, des de l’any 1996, a la Coordinadora de Bandes de Música de la Ciutat de València.

La nostra Escola de Música està inscrita en el registre de Centres d’Ensenyament de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. Més de 300 persones de totes les edats, actualment, formen la nostra escola.

Actualment, cal destacar la gran aposta del nostre director en formar la Gayano Women’s Band, primera banda de música d’Espanya constituïda únicament per dones, les qui, en la gran majoria dels casos, són a més mares d’alumnes, i a les quals els agraïm el gran esforç que estan realitzant,

Molts dels nostres músics i educands pertanyen voluntàriament a la formació bandística E.S.M.E. (Escoles de Societats Musicals d’Europa). Currículum del director Rafael Vizcaíno Cambra.

4. UNIÓ MUSICAL L’HORTA DE SANT MARCEL·LÍ

Des de la seua creació l’any 1980, la banda de música ha participat en nombrosos festivals, programes d’intercanvi i activitats per a bandes, i habitualment participa en activitats de l’àmbit de les festes populars i de caràcter cultural.

A l’abril de l’any 2000, va participar en el XXIV Certamen Provincial de Bandes de Música de València organitzat per l’Excma. Diputació de València, on va obtenir el primer premi de la secció tercera, i al Certamen de Bandes de la Comunitat Valenciana, celebrat a Xest, on va quedar en el segon lloc.

L’any 2002, va actuar al Cicle de Bandes organitzat al Palau de la Música per RNE, amb la finalitat de participar en la gravació del tercer CD de la col·lecció “Plaza Mayor”.

L’any 2007, va guanyar el primer premi i menció d’honor de la secció segona, en el Certamen de Bandes de la Diputació de València, i el primer premi de la mateixa secció en el Certamen de Bandes de Música de la Comunitat Valenciana. El 2011, participa en el XXXV Certamen Provincial de Bandes de la Diputació, esta vegada en la primera secció, i obté el primer premi.

Des de 1990 fins a setembre de 2015, va estar dirigida per Miguel Morellá Asins, qui va ser reemplaçat pel mestre Vicent Pelechano Barberá fins desembre de 2017.

En l’actualitat, el seu director és Juan Carlos López Luján. Curriculum del director Juan Carlos López Luján.

Inicià els seus estudis musicals en la Unió Musical l’Horta i, als 11 anys,

ingressà al Conservatori Professional de Música de València en l’especialitat de Saxòfon. Va finalitzar el Grau Superior en l’especialitat de Saxòfon al Conservatori Superior Salvador Seguí de Castelló.

Ha estudiat Direcció de Banda amb Ferrer Ferran, qui va ser a més el seu professor d’Anàlisi i Harmonia al Conservatori Superior de Castelló. També ha assistit a classes amb Félix Hauswirth, i ha realitzat cursos de Direcció amb José Rafael Pascual Vilaplana.

Com a integrant de la borsa de funcionaris interins de la Conselleria d’Educació, ha impartit classes l’any 2016 al Conservatori Professional d’Ontinyent.

És professor de Saxòfon en l’Escola del Centre Instructiu i Musical de Massanassa. De 2009 a 2015, ha sigut director de la Banda de l’Agrupació Musical Santa Cecília de Sedaví i de la seua Banda Juvenil, i professor de Saxòfon i Llenguatge Musical des de 2007 a 2017.

Ha sigut professor a la Unió Musical de Picanya durant més de 10 anys, on continua impartint classes de Llenguatge Musical i Saxòfon. Actualment és director de la Banda de Música d’esta agrupació i director de la seua Escola de Música.

Ha dirigit l’Escola de Música de la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí durant 20 anys, des de 1994 a 2014, on continua sent professor de Llenguatge Musical i Saxòfon. Des de 1999, és director de la Banda Juvenil i, des de desembre de 2017, director de la seua Banda Simfònica.

U.M. SANTA CECÍLIA DE CASTELLAR-OLIVERAL

El 18 de desembre de 1983, va fer la seua presentació la Banda de Música. Era un conjunt infantil, compost per trenta educands, entre huit i dotze anys, que havien iniciat els seus estudis en l’escola social i en els conservatoris.

Prompte es realitza una activitat bandística a València, i actuen en les festes patronals. Intervenen en programes de ràdio i TV, festivals de bandes i actuacions en el Palau de la Música de València.

L’entitat pertany a la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la Ciutat de València. Participa en la Campanya “Retrobem la nostra Música” que patrocina la Diputació Provincial de València. Es va nomenar mestre director Miguel Peris Martínez, qui continua com a titular en l’actualitat.

Els premis obtinguts per la societat en la seua llarga història són:

El 16 de febrer de 1997, obté el primer premi en el I Certamen de

“Música de Festa”, celebrat a València amb motiu del Centenari de

l’Annexió dels Poblats Marítims a la Ciutat.

El 7 de juliol de 1998, obté el primer premi i menció d’honor de la tercera secció en el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València.

El 29 de juny del 2002, aconseguix el segon premi en la secció segona del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València.

El 16 de maig del 2010, obté el primer premi i menció d’honor de la segona secció en el XXXIV Certamen Provincial de la Diputació de València, certamen celebrat en el Palau de la Música de València.

El 24 d’octubre 2010, obté el primer premi i menció d’honor de la segona secció en el XXXII Certamen de Bandes de Música de la Comunitat Valenciana el 2010, celebrat en l’auditori paranimf del Complex Educatiu de Xest.

El 8 de setembre de 2017, s’estrena com a nou director de la Unió Musical Santa Cecília de Castellar-Oliveral Joan Carles Alonso Campos, en el concert al barri de Tendetes organitzat per l’Ajuntament de València. El 28 de setembre de 2018, s’estrena com a nou director de la banda de l’Escola de Música Miguel Ángel Gimeno Tamarit.

Curriculum del director Joan Carles Alonso Campos:

Nascut a Castellar-Oliveral en 1983, té estudis de Grau Superior de Música en l’especialitat de Trombó, Grau Professional de Piano i Grau Superior de Direcció d’Orquestra.

És professor de Piano, Trombó i Solfeig en la Banda Primitiva de Paiporta. Des de 2013, és el director de la Banda Juvenil de l’Escola de Música Vicente Gimeno Mocholí.

És fundador i director del Cor Polifònic de la Unió Musical Santa Cecília de Castellar-Oliveral.

És mestre director de la Unió Musical Santa Cecília de Castellar-Oliveral des de setembre de 2017, sent el seu primer concert amb la banda el 9 de setembre de 2017, celebrat al barri de Tendetes i organitzat per l’Ajuntament de València.

SOCIETAT MUSICAL AMICS DE LA MÚSICA DE BENIFARAIG

La societat Musical de Benifaraig naix l’any 2011, i és resultat de la iniciativa de músics de la localitat, ja que encara que Benifaraig era i és un poble on la música és part clau de les seues festes i de la seua cultura, mai no havia tingut una banda de música pròpia.

Durant estos anys, ha participat en nombroses actuacions i concerts. Cal destacar les campanyes “Retrobem la nostra Música”, campanya

d’intercanvis musicals, activitats comarcals que realitza anualment, a més de participar en diversos festivals, i també en els concerts al Palau de la Música de València amb motiu del primer i del cinqué aniversari. Va participar, els anys 2016 i 2018, en el Certamen Provincial de Bandes de Música de València que organitza l’Excel·lentíssima Diputació de València, on va aconseguir un segon premi de la secció quarta en ambdues ocasions.

A més, ha participat, al setembre de l’any 2019, com a banda convidada i en representació d’Espanya, al Certamen Nacional de Bandes de Música de Colòmbia amb el suport de la FSMCV i de la Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana.

Participa activament en la vida cultural del poble, on organitza diferents concerts i audicions; a més manté una Escola de Música reconeguda per la Generalitat Valenciana com a centre docent, on l’alumnat gaudix de l’ensenyança de nombroses especialitats instrumentals i de diferents conjunts instrumentals, entre els quals destaca la Banda Jove.

És director titular de la Societat Musical, des dels seus inicis fins a l’actualitat, Jaume Castelló Moragón.

Currículum del director Jaume Castelló Moragón:

Jove entusiasta de la música. Professor de Percussió, inicia els seus estudis al Centre Artístic Musical de Bétera i a l’Ateneu Musical del Port de València. Ha estudiat amb importants professors com Jesús Morelló, Beatriz Aucejo, Rafael Sanz-Espert, etc. És estudiant de Direcció, destacant els cursos realitzats a la prestigiosa Universitat de la Música, la Berklee College of Music, al seu campus de València. Ha participat com a intèrpret amb diferents orquestres i bandes, destacant la participació en la temporada 2018 com a músic en la Jove Banda Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, i, durant el 2018 i actualment, amb la Jove Banda Simfònica de Barcelona. Actualment, estudia a l’Escola d’Alt Rendiment de València, ESMAR, estudis superiors de Percussió.

UNIÓ MUSICAL CENTRE HISTÒRIC DE VALÈNCIA.

Naix de la iniciativa d’un grup de persones que senten la necessitat de dotar el barri de Ciutat Vella d’una banda de música. Amb una plantilla de més de 40 músics, xics i xiques de diverses edats units simplement per la passió a la música.

Des de desembre de 2015, quan va fer el seu concert de presentació,

han estat presents en la majoria de les festivitats de la ciutat de València, com les Falles, la Setmana Santa del Cabanyal, les festes Vicentines, Sant Joan Baptista, les festes de la Mare de Déu del Carme, o l’Entrada de Moros i Cristians de València, entre altres.

Des de 2018, pertany a la Federació de Societats Musicals de la

Comunitat Valenciana.

Al setembre de 2018, va participar en el XXXIV Festival de Bandes de Música de Nàquera i, al mes d’octubre, la Junta Municipal de Ciutat Vella li va atorgar un reconeixement a la labor cultural duta a terme en la seua breu existència.

Al desembre de 2018, va oferir el seu primer concert a la Sala Iturbi del Palau de la Música de València, retent homenatge i nomenant com a Director d’Honor el mestre José María Cervera Collado. També al desembre, va participar dins del Congrés “Música a la Llum”.

Des del curs 2018-2019, compta amb la seua pròpia Escola de Música on podrà formar les pròximes generacions de músics.

Al juliol de 2019, va participar en la CXXXIII edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, on va obtenir el tercer premi en la tercera secció.

Currículum del director Vicente Gavarda Porras.

Inicia els seus estudis musicals a molt primerenca edat amb el seu pare. Més endavant, inicia els seus estudis en l’especialitat de Trompa, i ingressa posteriorment en el Conservatori Professional de Música de València i en el Conservatori Superior de Música de Castelló.

Va finalitzar els seus estudis superiors de Trompa en el Conservatori

Statale Bruno Maderna de Cesena (Itàlia).

Ha col·laborat amb l’Orquesta Filarmónica de Málaga, l’Orquesta de la Comunidad de Madrid, l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, la Word Youth Orchestra, l’orquestra del Pomeriggio Musicale de Milà i l’Scala de Milà, entre altres. Des de 2014 a 2018, va formar part de l’orquestra del Maggio Musicale Fiorentino, el director titular de la qual era Zubin Mehta.

En la direcció, s’inicia als 16 anys, formant un grup de cambra al seu poble, Villar del Arzobispo, on realitza els seus propis arranjaments per a este conjunt.

Al juny de 2010, crea l’Orquestra de Vents Sant Joan del Mercat, amb

motiu del centenari del naixement del mestre José María Cervera

Lloret.

Ha realitzat cursos de Direcció de Banda i Orquestra. Obté el primer premi en el Concurso de Dirección de Orquesta Ciudad de Requena i, dos anys consecutius, en el concurs de la Societat Musical Santa Cecília de Cullera.

Ha col·laborat com a director assistent amb el mestre Andrés Salado i l’Orquestra de la Comunitat Valenciana en el muntatge de l’Amor Brujo, juntament amb la Fura dels Baus i amb Alpesh Chauhan amb l’Orquestra de la Comunitat Valenciana en el muntatge de Turandot i amb l’orquestra del Maggio Musicale Fiorentino.

Actualment, és el director artístic i musical de la Unió Musical Centre

Històric de València i el director assistent de l’Orquestra de València.

AGRUPACIÓ MUSICAL DE MASSAROJOS.

L’Agrupació Musical de Massarrojos es va crear en 1992, encara que té el seu antecedent històric en 1873, any en què es va formar la primera banda de música en la localitat. Actualment, la Banda de Música està formada per una plantilla de 59 músics. El seu actual director és Ildefonso Martos Carretero, des de febrer de 2018.

Va participar, en 1993, en el macrofestival per a commemorar els 10 anys d’existència de la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la Ciutat de València. També ha participat en totes les Campanyes “Retrobem la nostra Música” de la Diputació de València, així com en els distints cicles de concerts que organitza l’Ajuntament de València cada any.

Ha participat en el XX Certamen Provincial que organitza la Diputació de València (tercera secció), obtenint la quarta posició (1996); en el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València (tercera secció), obtenint un tercer premi (1998); en el mateix Certamen Internacional en la seua edició de l’any 2000 (tercera secció), obtenint el primer premi i la menció d’honor, i, l’any 2003, novament en este Certamen Internacional, en la segona secció, obtenint un segon premi. L’any 2008, ha participat en el XXXII Certamen Provincial de Bandes de Música de la Diputació Provincial de València, obtenint un primer premi; en el XXXIV Certamen en esta mateixa secció en l’any 2010 amb un segon premi, i, l’any 2014, en la XXXVIII edició, un primer premi.

Està integrada en la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i en la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la Ciutat de València. L’Escola de Música està inscrita en la Direcció General de Centres Docents de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana (DOGV n. 3227, de 22 d’abril de 1998).

S’impartixen ensenyances musicals en tots els nivells: Sensibilització musical (entre 1 i 5 anys), Guarderia musical (5 a 6 anys), Jardí musical (6 a 7 anys), Iniciació musical (7 a 8 anys) i Llenguatge musical (a partir de 8 anys i adults); així com Ensenyança instrumental (a partir de 8 anys i adults) en les especialitats de Vent-Fusta (Flauta, Oboè, Clarinet, Saxòfon, Fagot), Vent-Metall (Trompeta, Trompa, Trombó, Tuba, Bombardí), Percussió (làmines, pegats, varetes) i Corda (Violoncel, Violí, Guitarra, Piano), Banda infantil i Conjunt instrumental. Amb la introducció enguany d’un grup instrumental de batukada, anomenat RedDrums, amb uns 26 alumnes de l’Escola. El conjunt instrumental de l’Escola ha estat dirigit per Jorge Villarroya Traver, Santiago Roca Valero i, actualment, per José Manuel Marqués Roca, membres de la banda de música i professors de l’escola, i que també han dirigit i dirigix actualment la Banda Infantil.

AGRUPACIÓ MUSICAL BENICALAP

A partir de l’Escola de Música de la Sociedad Cultural el Portalet, es projecta fundar, en l’any 1995, l’Agrupació Musical Benicalap, sent els seus primers integrants els 25 educands de la citada Escola. realitzen el seu primer concert al saló Rosaleda, al seu barri, baix la direcció de Rafael Vizcaíno, el 30 de juny de 1995.

Des dels seus inicis, esta Societat Musical compta amb una Escola de Música, de la qual es nodrix principalment, que té en l’actualitat més de 100 educands. També hi ha una Banda Juvenil composta per 45 músics.

Participa tots els anys en les diferents campanyes organitzades per la Diputació, la Conselleria de Cultura i l’Ajuntament de València. Igualment, ha participat en les Falles, Parades Mores i festes patronals de diverses localitats. Ha estat present en diferents festivals i intercanvis culturals, tant a València i la seua comarca com a altres províncies com Conca, Zamora o Sevilla.

En la seua història consta la participació en dos ocasions en el Certamen de Bandes de la Diputació de València: la primera, en 2006, on va obtenir el tercer premi en la secció tercera, i, la segona participació, el 2014, aconseguint el segon premi de la quarta secció.

Després del seu primer director, ja esmentat, la Banda ha estat dirigida per Juan Ramírez i Salvador Alberola.

En l’actualitat, la banda titular de l’Agrupació Musical Benicalap, presidida per Víctor Duque Iglesias, compta amb 65 músics federats i està dirigida per Vicent Faubel Vidagany.

Currículum del director Vicent Fabuel Vidagany:

Naix en 1976. Comença els seus estudis musicals en la Banda Primitiva de Llíria en l’especialitat d’Oboé. Continua els seus estudis en el Conservatori de Música Joaquín Rodrigo de València, i acaba el grau superior amb la qualificació d’Excel·lent.

Així mateix cursa els estudis superiors d’Harmonia i Melodia acompanyada, ha cursat també estudis de Contrapunt, Fugida, Piano, i ha ampliat estudis de Psicopedagogia en la Universitat Politècnica de Catalunya.

En la seua labor docent destaca haver publicat “Tu primer libro de Oboe”, mètode per a oboé destinat als primers cursos del grau elemental.

Ha impartit classes en diverses Escoles de Música com l’Agrupació Musical les Sitges de Burjassot, el CIM de Benimaclet o l’Escola de Música de la Banda Primitiva de Llíria; actualment, impartix classes a l’Escoles de Música de l’Agrupació Musical de Benicalap i a l’Escola Comarcal Alt Túria, compaginant-ho amb la seua labor docent en l’E.S.O.

Ha dirigit l’Agrupació Coral de la Banda Primitiva de Llíria.

Actualment, és director de la Unión Musical Santa Catalina d’Aras de los Olmos i director de l’Agrupació Musical Benicalap, amb la qual desenvolupa una àmplia activitat artística.

10. AGRUPACIÓ MUSICAL CARRERA FUENTE DE SAN LUIS.

L’Agrupació Musical Carrera Fuente de San Luis va ser fundada en

1986 per un grup de veïns del barri de la Carrera de la Font de Sant Lluís. El primer que es va organitzar va ser l’Escola d’Educands, i, al poc de temps, la Banda.

Tant la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana com la Coordinadora de Societats Federades de la Ciutat de València, van fer costat a l’Agrupació. Prova d’això és el I Festival de Bandes de

Música Civils, organitzat en 1987 en el teatre del Col·legi Salesià Sant Joan Bosco, en el qual van intervindre les bandes de la Societat Instructiva Musical del Palmar, l’Associació Cultural de Massarrojos i la Unió Musical Santa Cecília de Castellar-Oliveral.

La primera actuació pública d’esta Societat va tindre lloc al maig de

1988, amb motiu de les festes de Maria Auxiliadora. El seu primer concert el va realitzar al desembre d’eixe mateix any en el saló de celebracions Rosiña, amb motiu de les festes en honor de Santa Cecília.

Des de llavors, la Banda d’esta Societat ha realitzat nombrosos concerts, patrocinats per l’Excma. Diputació de València, l’Excm. Ajuntament de València i la Conselleria de Cultura, entre altres. També ha actuat en els concerts que han organitzat la Federació i la Coordinadora.

Sota la direcció de Dídac Bosch, en 2014, l’Agrupació es va presentar a la XXXVIII edició del Certamen Provincial de Bandes de Música de València en la secció tercera, on va aconseguir el segon premi, sent esta la primera vegada que la Banda participava en una competició musical. En 2016 participaria en la XL edició del Certamen Provincial, on va obtenir el segon premi de la tercera secció. I també competiria en la tercera secció de la CXXX edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, on va aconseguir el tercer guardó. En 2019, participa en la secció tercera de la XLIII edició del Certamen de Bandes de la Diputació, fent-se amb un primer premi.

En 2016 es va fundar el Cor, com a nova activitat emmarcada dins de la celebració del XXX aniversari de l’Agrupació (1986-2016).

Currículum del director Dídac Bosch Alcaina:

Inicia els seus estudis musicals en el Conservatori de Música Joaquín Rodrigo de València, on obté els títols de professor superior en l’especialitat de Clarinet i professor de Solfeig, Teoria de la Música, Transposició i Acompanyament. Paral·lelament estudia Violoncel, Piano, Harmonia, Contrapunt, Fugida, Composició, Direcció de Cor, Direcció d’Orquestra i Direcció de Bandes.

Ha sigut director titular de la Banda Juvenil de l’Ateneu Musical del Port, del Grup de Clarinets Cantabile, de la Banda Juvenil del Centre de Música i Dansa de Natzaret, de l’Agrupació Musical de Nuestra Señora de Villarejo de Fuentes, de la Societat Musical l’Entusiasta de Benifairó de la Valldigna i de la Societat Musical Unió de Pescadors de

València.

Actualment, és director de la Banda de Música de l’Agrupació Musical

Carrera Fuente de San Luis i de l’Associació Musical Canalense.

11. AGRUPACIÓ MUSICAL PATRAIX

L’Agrupació Musical Patraix naix l’any 1994 en el si d’una falla de València, l’Associació Cultural Grupo Antonio Rueda. Al principi, es limita a cobrir els actes fallers d’esta.

Amb la incorporació de nous socis, les inquietuds musicals van en augment i decidiren, l’any 1999, iniciar un camí en solitari per a desenvolupar tot allò que significa una Societat Musical, i, eixe mateix any, es van unir a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Després d’instal·lar-se al barri de Patraix i motivats per l’espectacular augment d’altes a la seua Escola de Música, decidiren sol·licitar el seu reconeixement oficial per part de la Conselleria de Cultura, la qual cosa els va obligar a homologar-se tant a nivell de títols de professorat com de normes laborals, instal·lacions, etc.

Currículum del director Juan Antonio Pérez Pardo:

És professor superior de Clarinet pel conservatori Superior de València. Posseïx les mencions honorífiques tant de grau mitjà com de grau superior en l’oposició a premi final de grau mitjà i final de carrera. Ha realitzat nombrosos cursos d’interpretació així com cursets d’Harmonia, Jazz, Pedagogia, Direcció Coral i Direcció d’Orquestra i Banda.

És enginyer tècnic agrícola per la UPV i arranjador, compositor i pianista en orquestres d’animació. Ha sigut professor de Clarinet i Llenguatge musical en diverses Escoles de Música. Va dirigir l’Agrupació Coral Sant Josep de Pignatelli des de la seua fundació en

1996 fins a 2006. Des del curs 2010-2011, és director musical titular de PROESO, el Grup instrumental de Professors i Professores d’Educació Primària, Secundària, Escoles de Música i Conservatoris de la Comunitat Valenciana, amb el qual ha realitzat diversos enregistraments.

És ponent en cursos de formació per al professorat organitzats pels diferents CEFIRES de la Comunitat Valenciana. En l’actualitat, és professor funcionari de Música del cos de professors d’Educació Secundària, i des de l’any 2000, és professor de Llenguatge musical i Clarinet en l’A.M. Patraix. És director de la Coral de l’A. M. Patraix des d’octubre de 2005 i, des de 2007 fins a l’actualitat, dirigix la Banda

titular, la Banda Juvenil, la infantil i l’Escola de Música de l’Agrupació

Musical Patraix

12. AGRUPACIÓ MUSICAL SANT ISIDRE

L’Agrupació Musical Sant Isidre deu el seu origen a la unió de dos Societats, la Societat Musical Senabre i l’Agrupació Musical Carters de València, en l’any 1994. L’any 2006, es veu obligada a traslladar-se al carrer de Nicolau Primitiu Gómez Serrano, núm.14, al barri de Sant Isidre de València, on hui roman.

Ha aconseguit crear una Escola de Música formada per més de 80 alumnes on s’impartixen classes de Llenguatge musical i instruments de Vent, Corda i Percussió. A més de la Banda Jove formada per 15 alumnes i la banda titular formada per 37 músics, funcionen el grup de percussió ISIDRUM i el Cor (nova formació). Amb la incorporació del seu actual director, Rafael Lasso Gómez-Zurdo, l’Agrupació s’ha llançat a abordar nous projectes. El repertori musical és molt ampli, abastant obres d’autors valencians, compositors nacionals i internacionals, bandes sonores de pel·lícules i peces de la cultura coneguda per la majoria del públic.

Al llarg de l’any, l’Agrupació Musical Sant Isidre oferix una multitud d’activitats, concerts, intercanvis musicals, mostres i audicions, concerts que promouen la Diputació i l’Excel·lentíssim Ajuntament de València. A més, l’entitat forma part de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) i de la Coordinadora de Societats Musicals Ferederades de la Ciutat de València (COSOMVAL). Participa en concerts a l’aire lliure organitzats pel Palau de la Música, concerts de la campanya “Retrobem la nostra Música” organitzada per la Diputació de València, les festes del barri de Sant Isidre, les processons del Divendres Sant a Tous, Sant Cistòfol de València, el Crist de la Fe de València, l’Entrada de Moros i Cristians a Torrent, Quart de Poblet i altres ciutats on se celebren estos actes, obtenint gran quantitat de primers premis en desfilades i Entrades. Així mateix, la Banda Jove realitza diversos concerts i audicions durant el curs, sent els més significatius els de Nadal i els de final de curs, on participa en ocasions el Cor format per tots els alumnes de la societat.

Currículum del director Rafael Lasso Gómez-Zurdo:

Naix a València en 1973 realitzant els estudis de música en el Conservatori José Iturbi de València, on obté la titulació en l’especialitat de Piano i Música de Cambra. Posteriorment realitza estudis de Trompa i Direcció. En 1994 comença com a professor de Solfeig i director de la Banda d’Educands, i este mateix any participa

en el IV Concurs d’Interpretació Pianística Mestre José Serrano a València, quedant en segon lloc. Professor de grau mitjà de Piano en l’Institut Musical Giner de València durant tres anys. Al maig de 2008, obté el primer premi de la secció tercera en el Certamen Provincial de Bandes de Música de València dirigint la Societat Musical Unió de Tres Forques de València.

Fundador i director de la Banda Unió Temporal de Músics de València des del 2010, els integrants de la qual són músics de diferents bandes de València. Destaca la participació en el XLI Certamen Provincial de Bandes de Música de València i en el Certamen Internacional com a banda convidada, i la realització del concert anual 2019 de COSICOVA. En l’actualitat, és director de l’Agrupació Musical Sant Isidre de València, compaginant esta activitat amb les classes de Piano i Llenguatge musical en diferents acadèmies i Escoles de Música.

13. ESCOLA DE SOCIETATS MUSICALS D’EUROPA.

La formació bandística E.S.M.E. (Escola de Societats Musicals d’Europa), com el seu propi nom indica, és la reunió de diverses escoles de Societats Musicals de la ciutat de València, concretament les que dirigeix Rafa Vizcaíno Cambra, compositor i director de les escoles i de les bandes de les societats que en l’actualitat la integren i que són l’Agrupació Musical Sant Josep de Pignatelli, l’Agrupació Musical Acàcies-Picaio i l’Agrupació Musical Gayano Lluch, d’on depén un altre conjunt instrumental com és la Gayano Women’s Band, que és la primera banda d’Espanya composta únicament i exclusiva per dones.

La idea de l’E.S.M.E. prové de la reunió dels educands de les set societats musicals que en la dècada dels 80 dirigia Rafa Vizcaíno i que en aquell moment la formaven: l’Agrupació Musical Sant Josep de Pignatelli, l’Agrupació Musical Gayano Lluch, l’Agrupació Musical de Benicalap, l’Agrupació Musical Patraix, la Banda de Música de Campanar, l’Agrupació Musical Carters, l’Agrupació Musical Senabre-Valbanera, i fins i tot els educands del Col·legi Juan Comenius, on pertanyia un gran nombre dels alumnes de Sant Josep de Pignatelli, principalment.

Rafa Vizcaíno va tindre la idea de reunir els educands d’aquelles Agrupacions Musicals i realitzar un assaig setmanal tots els divendres a la nit, on arribaven els xiquets i els seus familiars i es creava un ambient molt especial. Esta reunió de músics de diferents Bandes de València, que va ser l’origen de l’E.S.M.E., va propiciar que en l’actualitat existisca a la nostra ciutat una companyonia i una

col·laboració increïbles entre les tres Societats actuals.

La principal funció de l’E.S.M.E. es basa en la seua participació en alguns esdeveniments, en els quals es requerix una formació musical nombrosa per a poder executar determinades obres musicals amb una envergadura suficient perquè es puguen portar a bona fi. L’exemple clar el tenim en la recent interpretació, amb més de 85 músics, de la fanfàrria i tema

“Saragüell”. Obra creada per Rafa Vizcaíno, per encàrrec de la Junta Central Fallera, per a posar-li banda sonora al lliurament dels premis del Teatre Faller, i que va recollir un important reconeixement.

Els músics que actualment componen l’E.S.M.E. estan compromesos amb el seu director Rafa Vizcaíno pel gaudi que produïx entre tots ells tocar en una banda nombrosa, ja que els assajos són molt més divertits, i estan esperant el dia per a ajuntar-se amb amics de les altres Societats.

En data de hui, estan esperant amb ànsies el pròxim repte que se’ls marque.

Currículum del director Rafael Vizcaíno Cambra

Rafael Vizcaíno Cambra, nascut a la població valenciana d’Ademuç, és professor de Llenguatge Musical, de Percussió i Llicenciat en Pedagogia Musical pel Conservatori Superior de Música de València.

És premi extraordinari en Història de l’Art, pel Conservatori

Professional de Música de València.

Ha sigut el director fundador i, per tant, creador de 15 bandes de música, de les 25 que existixen a la ciutat de València.

Al juny de 2009, l’Ajuntament de València li concedeix la distinció de Persona Il·lustre per la seua trajectòria musical i la seua aportació a la cultura de la nostra ciutat. Esta concessió va coincidir eixe mateix estiu amb la idea del nostre director de formar la primera banda de música a Espanya integrada exclusivament per dones, i, des de 2009, interpreten la seua música com la Gayano Women’s Band.

En la seua labor com a compositor ha escrit música pràcticament abastant tots els estils, des d’obres específiques per a banda com pasdobles, marxes mores, marxes de processó, etc; així com jazz, pop, música afrollatina, himnes com l’Himne de Patraix, o l’emotiu pasdoble dedicat a un gran faller com va ser Pepe Monforte, fet per encàrrec de l’Agrupació de Falles Benicalap-Campanar. Esta

agrupació fallera és la que posteriorment li va atorgar el títol de

“Gegant Extern.

En l’àmbit de la cultura popular, és cantant i compositor del grup All i Oli des de 1980, amb el que va gravar un disc amb cançons populars, tradicionals i temes propis.

També ha compost la banda sonora de les últimes produccions de l’Hemisfèric, com “El Sol Invisible”, “L’Harmonia dels Mons”, etc.

En data de hui, continua component música per a televisió, especialment espots televisius, cosa que fa des de fa més de 30 anys. Per encàrrec de la Junta Central Fallera, ha creat dos obres. En primer lloc, va compondre, amb molt d’afecte, el pasdoble Rocío Pascual Candel, Fallera Major Infantil de València de 2012, i l’altra composició ha sigut per als premis al Teatre Faller, amb la fanfàrria i tema titulada “Saragüell”, estrenada en l’última Gala de la Cultura.

Dirigix l’Escuela de Sociedades Musicales de Europa (E.S.M.E.) des de la seua fundació.

Mascletà

14:00 hores: En la Plaça de l’Ajuntament es dispararà la primera mascletà del cicle pirotècnic de les #Falles a l’estil tradicional a càrrec de la Pirotècnia Peñarroja.

L’etiqueta oficial d’aquesta serà #Mascletà1. Y així succesivament:

#Mascletà2, #Mascletà3…

Visita a Santa Bàrbara

Església de Sant Joan de l’Hospital

En el centre històric de València es troba l’Església de Sant Joan de l’Hospital, la més antiga de València després de la Reconquesta. Va ser fundada en el segle XIII (1238) pels cavallers del Sobirà Orde de Sant Joan de Jerusalem quan el Rei Jaume I el Conqueridor presa València. El temple és de nau única i en el seu interior destaca la capella de

Santa Bàrbara, alçada en 1865 i la primera erigida a Europa occidental dedicada a la patrona dels pirotècnics. Posteriorment se li dedicaria la nova construcció barroca, amb els seus símbols, la imatge de la Santa i una relíquia peculiar.

Santa Bàrbara, Patrona dels Pirotècnics

Una ofrena a la Patrona dels pirotècnics serà el punt de partida de la primera despertà de les Falles del 2020. Carla García i Consuelo Llobell, acompanyades de les seues Corts d’Honor, acudiran a l’Església de Sant Joan de l’Hospital el diumenge 1 de març a les set del matí.

Diu la tradició que Santa Bàrbara, nascuda a mitjan segle III en Nicomedia (població de l’actual Turquia), va ser tancada en una torre pel seu pare Dioscóreo, gelós de la seua bellesa. Orígens, filòsof cristià que estava al costat d’ella per a atendre-la, la va batejar fent rajar aigua d’una pedra de l’habitació en la qual estava reclosa. Quan Bàrbara li va comptar al seu pare que s’havia convertit al cristianisme, aquest va ordenar que se li donara martiri. Ell mateix va exercir de botxí i la va decapitar el quatre de desembre. En aquell moment, es va desencadenar una tempesta, i un llamp el va matar.

El culte a Santa Bàrbara va ser introduït a l’Europa Occidental a través de la ciutat de València gràcies a Donya Constança de Hohenstaufen, filla de l’Emperador Federico II, que l’havia casada amb l’Emperador Joan III de Nicea, (actualment Turquia). Donya Constança va emigrar a València en 1269, i es va portar dues relíquies de Santa Bàrbara: un tros de la pedra on, segons la tradició, va rajar l’aigua per al seu baptisme, un segment de la columna on la Santa va ser assotada i un reliquiari amb un os del seu braç. L’any 1307 va manar ser enterrada a l’Església de Sant Joan de l’Hospital, donant les relíquies de la Santa, patrona dels pirotècnics, a aquesta ciutat.

La Crida

La Crida sempre ha tingut una peculiar evolució des que en 1931 s’instituïra, malgrat que no va tindre una continuïtat. El 15 de març de

1931, a les 19.00 hores, les diferents bandes de música van recórrer els carrers de la ciutat amb un pregoner al capdavant convidant a viure la festa. Tots van concloure en la plaça de l’Ajuntament, llavors Plaza

d’Emilio Castelar, des d’on es van llançar carcasses i coets amb els concordes de l’himne de la “Regió”. D’aquesta forma s’anunciava i s’iniciava la recentment creada Setmana Fallera que l’organisme oficial faller havia coordinat aqueix mateix any.

Fins a 1942 no es torna a tindre constància sobre l’acte de la “Crida”. Aquell any es realitza des del balcó de l’Ajuntament el 13 de març, sent el primer d’aquestes característiques, on el President de la Junta Central Fallera, Luís Martí Alegre, convidava a viure la festa fallera.

Aquest mateix acte es repetiria a l’any següent amb la novetat de ser retransmés per primera vegada per una emissora de ràdio, comptant amb la presència de la Fallera Major de València, Elvira Gómez Trenor, al costat de l’Alcalde de la ciutat, Juan Antonio

Gómez de Trénor (Conde de Trenor), actuant com a pregoner l’actor còmic Julio Espí.

En 1944 el balcó de l’Ajuntament serà substituït per un ruc, a lloms del qual un actor feia de pregoner pels carrers de València amb el següent vers: “Es fa saber a la gent de València i forastera que d’ordre del President comença en aquest moment la gran Setmana Fallera”.

En 1946 l’acte de la Crida es trasllada a l’11 de març. Aquell dia, a les quatre de la vesprada, un majestuós cavaller anuncia per la ciutat l’arribada de la Setmana Fallera. L’Alcalde de la ciutat, Juan Antonio Gómez de Trenor, des del balcó de la casa consistorial va convidar als ciutadans a participar en la festa, malgrat la gran crisi agrícola que s’estava produint a causa d’una gran gelada aquell mateix any.

Una gran cavalcada on desfila la Senyera, els diferents gremis, cotxes amb falleres i la Banda de la Legió, anuncia als ciutadans el 12 de març de 1947 l’arribada de les Falles. Clemente Cerdà i Antonio Aparisi, vicepresident i president respectivament de la Junta Central Fallera, realitzen els discursos des de l’Ajuntament. El pregoner d’aquell any va ser l’actor Manolo Haro, que va llegir als carrers de la ciutat el text de la Crida.

El 12 de març de 1948, des del balcó de la casa consistorial, es realitzen les tres Crides de la festa fallera. Presidint l’acte es trobava la Fallera Major María Luisa Martínez Vallejo-Manglano, juntament amb l’alcalde de la ciutat, José Manglano, i el President de la Junta Central Fallera, Adolfo Cámara. L’acte es va tancar amb l’actuació de la Banda de Música de l’Acadèmia General Militar.

En 1949, la Crida es va realitzar el dia 11 de març. La Fallera Major

Margarita Casanova, l’alcalde i el vicepresident de la Junta Central Fallera parlen per a Radi València. L’endemà, i al final de la desfilada de la Banda de Música de l’Acadèmia General Militar de Saragossa, el pregó emés el dia anterior per Ràdio València es repeteix des del balcó de l’Ajuntament, enfront del qual s’ha congregat gran quantitat de gent.

A partir de 1951 passa a dir-se de Pregó a Crida quan aquest festeig comença a consolidar-se com un acte massiu faller de promoció exterior de la festa de les Falles. Aqueix any es realitza com en els anteriors des del balcó de l’Ajuntament, mancant de parlaments.

En 1952 es realitzen diverses modificacions en l’acte de la Crida. Una d’elles és l’espècie de festeig nupcial on passegen en carrosses d’època Baltasar Rull, alcalde de la ciutat, i la Fallera Major de València, María del Rosari Violante Ferrandis Lluna. La gent es va congregar ràpidament als voltants del festeig per a admirar la majestuositat de les carrosses.

La Crida passa a celebrar-se en 1954 en les Torres dels Serrans. Donat el marc històric, els components de Junta Central recreen l’espai, adornant amb bengales i torxes les escales i les Torres. Clemente Cerdà, president de la Junta i María Minguela Cañelas, Fallera Major de València, conviden a tothom a viure les Falles.

Totes les persones i comissions congregades enfront de les Torres de Serrans viuen l’acte amb bullici i alegria i, quan finalitza, la comitiva es dirigeix a l’Ajuntament per a convidar personalment a l’Alcalde a participar en les festes.

El dia 11 de març de 1955 es repetirà l’acte. Una comitiva disfressada de l’edat mitjana arranca a les set i mitja de la vesprada des del Pont de la Trinitat cap a les Torres de Serrans. Allí s’ofereix al públic congregat la Crida per part de Clement Cerdà, President de Junta Central Fallera i de la Fallera Major de València, Amparo Teulet Casanova. Com l’any anterior, es van dirigir a l’Ajuntament a convidar personalment a l’Alcalde que els rep mentre en la plaça es disparen tantes carcasses com dies té la festa fallera.

El 12 de març de 1957, l’Alcalde sí que assisteix a l’acte de la Crida a les Torres dels Serrans i s’introdueix una novetat: l’Alcalde Tomás Trénor Azcárraga, hereu del títol de Marqués del Túria, va entregar a la Fallera Major de València, Sagrari Fernández de Córdoba Planells, unes simbòliques claus de la ciutat.

La Crida es consolida en la ubicació de les Torres dels Serrans, concretament en la Plaça dels Furs. Milers de fallers i valencians es van congregar des dels anys cinquanta fins a la dècada dels huitanta en la mítica plaça. En 1990 se celebra per primera vegada en la part de les Torres de Serrano del vell llit del Riu Túria, guanyant en vistositat i podent acollir a moltes més persones.

Fins al present, l’acte de la Crida s’ha celebrat definitivament en el marc de les Torres de Serrans i sempre ha comptat amb una gran participació de públic, especialment de les comissions falleres que, amb el seu estendard, acudeixen a la cita, desitjosos de l’arrencada de la festa fallera.

Crida PROGRAMACIÓ (TIMING):

1 8 : 3 0 H A 20:00H – ANIMACIÓ MUSICAL A CÀRREC DEL DJ BOCACHICO

1 9 : 4 0 H – ARRIBADA FALLERES MAJORS I CORTS D’HONOR

2 0 : 00 H – INICI CONNEXIÓ TV

2 0 : 00 H – ARRANCA L’ESPECTACLE, A CÀRREC DE LA FAM TEATRE. (ESPECTACLE DE VIDEOMAPPING I PIROTÈCNIA).

20:10H – PUJADA DE FFMM, CORTS I AUTORITATS A la

TRIBUNA

2 0 :1 5 H – DISCURS ALCALDE I LLIURAMENT DE CLAUS A LA FMI I FMV

2 0 : 2 0 H – DISCURS FMIV

2 0 : 2 5 H – DISCURS FMV

2 0 : 3 5 H – HIMNE REGIONAL – FOCS D’ARTIFICI – HIMNE NACIONAL

2 0 : 4 0 H – FI DE L’ACTE

2 0 : 4 5 H – EIXIDA TORRES DELS SERRANS CAP A LA BASÍLICA

21:00H – OFRENA VERGE DELS DESEMPARATS

Després de l’espectacle, discurs de l’alcalde de València, Joan Ribó, i lliurament de les claus de la Ciutat a les Falleres Majors de València. Discurs de Consuelo Llobell i Carla García, Falleres Majors de València.

Després dels Himnes i els Focs d’Artifici, la comitiva de les Falleres Majors, Corts d’Honor i autoritats es dirigirà a la Real Basílica de la Verge dels Desemparats, on es cantarà una Salve.





