VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

· El Colegio de Economistas de Valencia inicia su ciclo de encuentros con los principales partidos valencianos

· El conseller de Economía destaca que la Reforma Fiscal fue aprobada por unanimidad y califica la acción política de su partido de conciliadora.

El Colegio de Economistas inició, con motivo de las elecciones autonómicas, un Ciclo de encuentros políticos para conocer las propuestas en materia económica contempladas en los programas electorales de las principales formaciones valencianas que optan a liderar la Generalitat Valenciana. El primero de estos encuentros ha tenido como protagonista a Arcadi España, conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana y número 3 del PSPV- PSOE por la circunscripción por Valencia a Les Corts.

El encuentro, que mantuvo en todo momento un tono distendido y cercano, fue conducido por el Decano del COEV, Juan José Enríquez, y contó con la colaboración del vice-Decano del COEV, Alfredo Hernández.

Arcadi España inició su locución señalando que “la Comunitat Valenciana es un oasis dentro del conjunto del país porque aunque ha habido debates y diferencias, pero hemos conseguido establecer esa estabilidad y ese fair play en las reglas del juego democrático que han posibilitado tener ocho presupuestos en ocho años, frente a otras CCAA que han sido incapaces de aprobarlos”.

Hernández quiso poner el acento sobre la relevancia de las Pymes en el tejido empresarial valenciano y la necesidad de establecer mecanismos por parte de la Administración para garantizar su pervivencia. En este sentido, España aseguró que “aunque ahora se habla mucho de multinacionales, como Volkswagen, lo cierto es que vienen porque ya hay un tejido empresarial existente y cuando comprueban lo bien que lo han hecho estos años, es un activo más” y añadió que “en las empresas familiares, el apellido no es anónimo, es de la tierra y eso tiene un plus de responsabilidad de querer pagar sus impuestos aquí y generar riqueza, por eso una de nuestras prioridades es facilitar el tránsito entre generaciones y por ello hemos trabajado para que para acogerse a la reducción del impuesto de sucesiones no estuviera limitado por tamaño. Una medida que ha sido muy bien acogida”.

En este sentido, el Decano del COEV , Juan José Enríquez, puso de relevancia que aún existen una inadecuada dimensión de la empresa valenciana. Respecto a este punto, Arcadi España señaló que desde el PSPV hay una apuesta por la innovación, la exportación, la producción y sobretodo “aprovechar el tirón de inversiones extranjeras que nos permite seguir creciendo porque tenemos esas demandas entre industrias”. Para el conceller de Modelo económico “es necesario proteger a nuestras empresas garantizando reglas justas cuando exporten en la medida de nuestras posibilidades porque estamos acostumbrados a la competencia, pero desde la transparencia”.

De igual modo, en la presente legislatura se ha realizado la Reforma Fiscal que fue aprobada por unanimidad en Les Corts, “hay que abordarla dentro de un contexto, porque el margen fiscal que tiene un gobierno autonómico es reducido pero importante” afirmó y añadió que “estaba pensada para mitigar los efectos de la inflación, porque todos sabemos que si no se tocaba el IRPF, de facto era una subida y en un momento así de delicado había que proteger sobre todo a las clases medias de trabajadores y rentas más bajas, y eso es lo que hemos hecho, subiendo el mínimo, los limites de las deducciones, incrementando el importe de las deducciones y modificando la tarifa, de manera que todas las rentas hasta 60.000 euros se han visto beneficiadas. A partir de ahí, hemos congelado el esfuerzo fiscal de las rentas más altas y se concentra esa rebaja en las rentas inferiores a 30.000 euros”.

En cualquier caso, el representante del PSPV, también realizó autocritica, indicando que aunque la confianza empresarial ha crecido, “eso no significa que esté todo bien y que no haya que continuar haciendo ajustes y así vamos a proponer diferentes medidas para adaptar el sistema tributario al contexto actual y sobre todo proteger a las familias más vulnerables y crear un marco fiscal más favorable a la inversión, del que ya tenemos”.

El vice-Decano le recordó a Arcadi España que la Financiación autonómica sigue siendo la asignatura pendiente de esta CCAA desde hace décadas e insistió en la necesidad de resolver una situación que está enquistada. En este sentido, Arcadi España comentó que en la actualidad “la gran mayoría de los partidos y de la sociedad civil está concienciada respecto a este tema, porque también hay otras comunidades donde el modelo no funciona”, pero “aquí hay que hablar de ciudadanos y huir de enfrentamientos territoriales. Desde el PSPV queremos ser conciliadores y hablar de empatía, no de enfrentamientos”.

Así Arcadi España, aseguró que la modificación del modelo de financiación pasa por llegar un acuerdo por parte de todas las CCAA y todos los partidos políticos, además de “ una restructuración del volumen de deuda porque si no, no solucionaremos nada”.

De igual modo, se ha centrado en las distintas tributaciones ejercidas por las distintas comunidades autónomas, recordando la apuesta por los servicios y bienestar social por parte de la Generalitat Valenciana, que supone también un foco de interés y valor añadido para los inversores, puesto que “la competitividad de un territorio no se basa sólo en los elementos fiscales”.

El Decano del COEV, también se ha interesado por las infraestructuras como la ampliación del puerto de Valencia. El conseller de Modelo Económico, afirmó que es un elemento fundamental para la economía valenciana, de hecho, “si no existiera el puerto, muchas empresas no estaría entre nosotros como Volkswagen. El tamaño del puerto importa y también que sea competitivo, pero es necesario que esté vinculado a la ciudad”. España, continuó explicando que aunque la ampliación ya está realizada, “ésta debe acompañarse con inversiones en las playas que se vean afectadas y también propiciar que los barcos que están realizando labores de descarga se enganchen a la red eléctrica en lugar de mantener los motores encendidos; todo ello para minimizar el impacto medioambiental que tiene el puerto y hacerlo más sostenible sin que pierda competitividad”.

El Decano, Juan José Enríquez también insistió en otra infraestructura necesaria para la Comunitat Valenciana, el esperado Corredor Mediterráneo. En este sentido, España afirmó que dado que “aunque se ha avanzado, aún no se ha completado y es necesario para favorecer el tráfico de mercancías y reducir la contaminación” e insistió en que “esta es la gran asignatura que tenemos como país porque se está tardado porque desde el principio hubiera sido necesario un pacto entre todos los partidos en materia de infraestructuras estratégicas porque no puede se que una infraestructura de esta importancia se vaya relegando en función de mayorías políticas ”. En el caso del PSPV “es una infraestructura que tenemos en la agenda porque no es un corredor sólo para Valencia, sino para España y Europa y es por eso que estamos insistiendo en él y con la ayuda de asociaciones como AVE (Asociación Valenciana de Empresarios)”.

Respecto al trasvase, señaló que “la guerra del agua no se ha traducido en más agua, sino que la confrontación política lo que ha arrastrado es barro” por lo que “tenemos por delante un gran reto que no sólo consiste en defender el trasvase, sino en avanzar en la depuración, reutilización y desalación a un precio competitivo y a través de energías renovables porque den respuesta al cambio climático”.

En este sentido, así como el control de la inflación, Arcadi España quiso destacar el apoyo y esfuerzo de los empresarios valenciano, que “han estrechado los márgenes, lo que ha permitido que nuestros niveles de inflación, aunque altos, sean los más bajos de todo el territorio español. Ellos han contribuido a este oasis del que me gusta hablar y en el que hemos contribuido todos”.