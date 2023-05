VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

Según VOX, se trata de un “acto de represalia porque la Policía anuló la carrera de AVAPACE del pasado domingo por falta de efectivos”

Valencia, 4 de mayo de 2023. La alcaldesa socialista de Tavernes Blanques, María del Carmen Marco, ha ordenado desmontar el comedor de la Policía Local, lo que, según ha considerado la concejal de VOX, Laura Carrasco, “ha supuesto un acto represalias contra la Policía Local por anular la carrera de la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral del pasado domingo por falta de efectivos”

El pasado 30 de abril estaba prevista la celebración de la ‘Volta a peu Tavernes Blanques AVAPACE corre’, pero no se pudo llevar a cabo tras no llegar a un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Policía Local del municipio. En un comunicado oficial, AVAPACE ha señalado que “El Ayuntamiento ha decidido de forma unilateral cancelar la carrera del domingo. Desde AVAPACE Sólo podemos pediros disculpas por el perjuicio que se os está causando. Durante las próximas semanas se procederá a devolver el dinero de la inscripción a todas las personas inscritas”.

La edil de VOX culpa al Ayuntamiento de “tomar una decisión unilateral, justificándose en la falta de efectivos y ocultando que el problema fue la mala gestión del equipo de Gobierno, dado que no fueron capaces de llegar a un acuerdo con la Policía y pretendían imponer el ‘ordeno y mando’”.

Ayer, 3 de mayo, la alcaldesa ordenó que la Brigada Municipal desmontara el comedor de las dependencias de la Policía Local y lo traslade a las dependencias de la Brigada. Este hecho ha sido calificado por Carrasco como “represalia”. Se necesitaron más de 3 horas de trabajo la Brigada y la Policía Local, ya que los agentes debían estar presente durante el desmontaje. “Se trata de un rebote de la Alcaldía que solo demuestra lo que le importa a este Gobierno socialista nuestra policía y nuestros servicios públicos”, ha añadido la concejal. Además, Laura Carrasco ha aludido al convenio de trabajo, en el que se reconoce disponer en las dependencias policiales zonas habilitadas para realizar sus pausas obligatorias, como un comedor o zona de descanso: “Es un derecho del que se les ha privado”.

No es la primera vez que VOX reclama mayor atención a la Policía Local de Tavernes Blanques. Plantearon una moción en el Pleno del Ayuntamiento solicitando el aumento de agentes y la introdcucción de una unidad canina para prestar un mayor servicio, pero el equipo de Gobierno votó en contra.

Ante esta situación, Laura Carrasco ha declarado que “la realidad es que la policía local de Tavernes Blanques cuenta con falta de efectivos, estamos muy por debajo de lo que marcan las ratios mínimas y nuestros agentes están dando cobertura a todo lo que pueden, por lo que sobrepasan los operativos anuales, doblando turnos y cubriendo al máximo todas las actividades que se realizan en el municipio. Esta falta de efectivos hace que no puedan dar abasto. No pueden patrullar a pie si solo hay una patrulla para todo el municipio. Desde VOX, hemos indicado en varias ocasiones, en diferentes plenos municipales, que la falta de efectivos es un problema y que no se les puede obligar a realizar tantos operativos con estañas fórmulas que aumentan las horas semanales”.

Comunicación VOX Valencia