Isabel Díaz Ayuso ha decidido montar su propia comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para investigar los vínculos de Begoña Gómez con la Universidad Complutense. Si la cosa se calienta, Pedro Sánchez podría estar en la mira también. ¿La política o el nuevo reality de España?

Si pensabas que los políticos en Madrid ya lo habían hecho todo para mantenernos entretenidos, ¡error! La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, está sacando el catálogo completo: comisiones de investigación, citaciones a personalidades y una pizca de drama familiar. Como quien organiza una fiesta sorpresa, Ayuso ha decidido que el próximo invitado estrella en su “show” político será Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y no contenta con eso, se está planteando lanzar una invitación especial al mismísimo Sánchez. ¡Aquí hay más giros de guion que en una novela de misterio!

La mesa está servida: todos a la Comisión, ¡y a cotillear!

Mañana, la Mesa de la Asamblea de Madrid se reunirá para dar el pistoletazo de salida a esta comisión de investigación, y no creas que será cualquier charlita aburrida. No. Aquí hay drama en estado puro. Según el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, el objetivo es investigar lo que ellos llaman las “posibles irregularidades” en las cátedras y postgrados de la Universidad Complutense, donde Gómez tenía un rol importante. Y por supuesto, Ayuso no va sola en esta aventura, ya que Vox se ha apuntado al plan con gusto. Es como una pareja de baile perfecta, listos para mover el esqueleto con esta comisión.

¿Te preguntas por qué Begoña Gómez está en el centro de este escándalo? Bueno, todo parece girar en torno a que su puesto en la universidad podría no ser tan inocente como parece. Desde reuniones con empresarios hasta contratos públicos que huelen a “trato de favor”, el guion de esta trama tiene todos los ingredientes de una buena serie política. ¿Quién necesita Netflix cuando tienes a la Asamblea de Madrid?

Pedro Sánchez: ¿siguiente en la lista de invitados?

Y por si la cosa no fuera lo suficientemente jugosa, el PP está evaluando citar también a Pedro Sánchez. Sí, has leído bien. La idea es ver si el presidente también tiene algo que explicar sobre esas reuniones “al más alto nivel” que, según ellos, dieron vida a los proyectos de Gómez. Eso sí, no lo tienen tan fácil, ya que si lo citan, Sánchez no estaría obligado a aparecer. Igual necesita practicar cómo ignorar invitaciones, ¿o no?

Por supuesto, la cita de Begoña Gómez está ya confirmada para el 13 de noviembre. Y aunque no puede negarse a comparecer, puede plantarse en plan diva y negarse a declarar. El drama está servido, y no nos sorprendería ver algún que otro momento digno de meme en esta comparecencia.

El PSOE vs. Ayuso: La guerra del culebrón político

Claro, en la acera de enfrente las cosas no están tan tranquilas. El PSOE, como era de esperar, ha reaccionado con furia ante esta nueva jugada de Ayuso. Según los socialistas, lo que está haciendo el PP es una simple maniobra para “tapar sus propios escándalos”, desde las muertes en las residencias hasta la imputación de su vicepresidenta. Han calificado la citación de Begoña Gómez como la peor idea para el “entendimiento público” y han tirado más leña al fuego diciendo que Ayuso está más interesada en montar un show mediático que en gobernar de verdad.

Por su parte, Juan Lobato, líder del PSOE en Madrid, fue bastante claro: “Es un circo”, dijo, refiriéndose a la comisión. Y no se quedó ahí: Lobato dejó claro que esta obsesión del PP con Pedro Sánchez es como el fan que se queda en primera fila en todos sus conciertos, pero sin haber pagado entrada.

El PP, Vox y el “plan de ataque”

Mientras tanto, en la trinchera del PP, Ayuso y los suyos tienen claro su guion. No solo llamarán a Gómez, sino que también están pensando en invitar a toda una serie de personajes secundarios que podrían arrojar luz sobre las cátedras universitarias. La idea es meter a directivos de la Universidad, responsables de contratación, ¡hasta el conserje si hace falta! Y no podemos olvidar que la estrella invitada en esta primera sesión será el rector de la Complutense, Joaquín Goyache. La estrategia es clara: sacudir bien el árbol a ver si caen más manzanas podridas.

Por supuesto, Vox no se queda atrás. Con su siempre elocuente portavoz, Íñigo Henríquez de Luna, el partido asegura que está dispuesto a “citar a todos los que hagan falta” para aclarar el supuesto tráfico de influencias que, según ellos, catapultó a Gómez a su puesto en la Complutense. La narrativa de Vox es bastante simple: si tu apellido es Sánchez, algo turbio tiene que haber. Ya sabes, ese argumento tan profundo y reflexivo al que nos tienen acostumbrados.

Un “reality” político en toda regla

Si pensabas que los programas de telerrealidad eran lo más jugoso de la televisión, parece que Ayuso está decidida a competir. Con esta comisión de investigación, todo apunta a que tendremos episodios semanales llenos de polémica, declaraciones explosivas y momentos de tensión. El PSOE, por su parte, parece dispuesto a ignorar la invitación al show, mientras el PP y Vox van cargando pilas para lo que promete ser un espectáculo épico.

Sin embargo, la pregunta del millón sigue siendo: ¿realmente vamos a descubrir algo relevante? ¿O esto es simplemente otro capítulo de la “batalla eterna” entre Ayuso y Sánchez? Porque mientras algunos esperan que la investigación desenmascare secretos oscuros, otros no pueden evitar pensar que esto es solo una distracción más en el gran teatro político.

Conclusión: ¿Comisión o función?

Al final del día, la citación de Begoña Gómez promete ser el comienzo de un espectáculo político que podría tener tantas temporadas como “Juego de Tronos”. El PP está empeñado en sacar trapos sucios, el PSOE se lo toma como un ataque personal, y Vox parece disfrutar del papel de coprotagonista en esta serie de intrigas madrileñas.

¿Será esta comisión la que finalmente aclare todos los misterios en torno a las cátedras de la Complutense? ¿O simplemente veremos cómo Ayuso sigue llenando los titulares mientras Pedro Sánchez se sienta cómodamente a observar?

¿Qué crees que pasará en la próxima entrega de “Comisión de la Complutense”? ¿Veremos más giros inesperados o todo acabará siendo un “mucho ruido y pocas nueces”?