Barceló no cree “satisfactoria” la respuesta de Ribera Salud sobre el desplazamiento de médicos a Torrejón

VALÈNCIA, La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha asegurado este martes que han recibido ya respuesta de Ribera Salud al expediente informativo abierto sobre el número de trabajadores que desplazaron desde los departamentos de Elx-Crevillent y Torrevieja al Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid) para realizar un estudio epidemiológico en la localidad, aunque no la ve “satisfactoria” porque habían reclamado más datos de los facilitados por la concesionaria.

Barceló se ha pronunciado en estos términos en rueda de prensa para dar a conocer la evolución del virus, al ser preguntada por la respuesta del grupo Ribera Salud a la apertura del expediente informativo para solicitar información acerca del número de trabajadores sanitarios desplazados a Torrejón, y que el grupo asegura que se ofrecieron “como voluntarios en sus días libres, sin interferir en la actividad cotidiana ni verse alterado en ningún momento la plantilla, turnos, horarios o funcionamiento de sus centros habituales”.

La consellera ha confirmado que se ha recibido respuesta aunque esta no ha sido “satisfactoria” porque habían pedido más datos que los facilitados. Así, ha manifestado que, en primer lugar, Ribera Salud debía haber comunicado a Sanidad que iban a hacer ese proyecto dado que se lleva a cabo con personal sanitario aunque sea voluntario; cuántos profesionales se desplazaban y por cuánto tiempo.

Asimismo, ha reprochado que tuvieron conocimiento de esta decisión y proyecto por medios de comunicación de Madrid y ha afeado al grupo de salud que “ha faltado la comunicación necesaria entre una concesión y una administración pública”.

No obstante, Barceló ha avanzado que, en este sentido, no cabe ningún tipo de consecuencia para Ribera Salud porque “no hay marco legal que permita poder situar estas acciones en ningún tipo de infracción”. No obstante, ha sido tajante al afirmar que ese “no es el camino que debe seguir una concesión de una administración pública, que deben estar conectadas y con información transparente entre ambas”.

Preguntada por si la concesionaria podría realizar en los departamentos que gestiona en Alicante un estudio similar al de Torrejón, ha afirmado que no sin autorización previa de Salud Pública y ha recordado que se ha advertido que no se pueden hacer test masivos a la población para que los ciudadanos no se “relajen” al pensar que un resultado de prueba negativo pueda ser igual a una vacuna.