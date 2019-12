Borràs niega las acusaciones de irregularidades y acusa a las “cloacas del Estado” de “vincularla” con la corrupción

La portavoz de Junts per Catalunya (JxCAT) en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, ha negado este miércoles las presuntas irregularidades que le imputa el Tribunal Supremo en relación a adjudicaciones a dedo a un amigo suyo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y ha denunciado que las “cloacas del Estado” quieren vincularla a la corrupción.

En declaraciones a la prensa en el Parlament de Cataluña, la diputada de JxCat se ha manifestado así después de que este martes el Alto Tribunal abriera una investigación a Borràs por cuatro posibles delitos cometidos en adjudicaciones irregulares a un amigo cuando dirigía la ILC entre 2013 y 2017.

El Supremo actuó así a petición del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona que había solicitado que la ahora diputada de JxCat fuera investigada por prevaricación, malversación, fraude a la Administración y falsedad documental.

Borràs ha asegurado que demostrará su “absoluta inocencia” en sede judicial y no “mediática” y ha insistido en que no ha causado nunca “ningún daño al erario público” durante su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanas. “En este Estado, la presunción que cuenta es la presunción de culpabilidad“, ha lamentado la dirigente de JxCAT.

Borràs también ha criticado el “trabajo mediático por ensombrecer” su bombre, una tarea que ha considerado que ha debido ser “ardua”, y ha afirmado que tuvo conocimiento del procedimiento judicial por la prensa, no por una comunicación oficial a sus abogados.

Culpa a las “cloacas del Estado”

Borràs ha achacado la investigación judicial sobre las presuntas irregularidades a un intento de “vincular” su nombre “a la corrupción” y ha culpado de ello a las “cloacas del Estado”.

“Desde hace un año, las cloacas del Estado están filtrando información. Son informaciones vertidas sin ningún tipo de contraste. […] Los delitos que se me imputan no van a poder ser demostrados porque jamás he defraduado un euro del erario público, al contrario, he trabajdo intensamente”, ha sostenido.

Por otro lado, Borràs ha descartado dejar la vida política y ha recordado que ella no milita en el PDeCAT, por lo que no siente que tenga que atenerse al reglamento interno de este partido en lo que se refiere a procesos judiciales. Por eso, ha garatizado que su “compromiso” con los electores continúa intacto.