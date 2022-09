Lo vivido el pasado miércoles en el pleno ordinario donde el PSOE presentó una Moción en la que sus puntos de acuerdo hablaban de asumir como Tomador la problemática póliza que permitiera realizar “Bous embolats”. Bajo esta fórmula, el consistorio debería afrontar cualquier gasto sanitario que exceda de esa cantidad en caso de cogida u otro percance. Si bien el pasado sábado alcaldía ya firmó ser el tomador del seguro, el objetivo del alcalde,Paco Gómez y su grupo municipal. Los numerosos aficionados taurinos que acudieron al mismo fueron testigos de las insistencias a cualquier precio del alcalde Paco Goméz y de su portavoz Edmundo Boira para que la oposición “se mojase”. Lo que olvido el Sr. Gómez u omitió, mejor dicho, fue el informe demoledor al cual la oposición hacía constantemente referencia. Grupos tan distantes como PP, Cs, Vox, Compromís, Veïns y Podem, presentaron una enmienda a la totalidad en la que pedían la retirada del punto del orden del día. Lógicamente ganaron la votación y el punto cayó, abandonando las peñas el pleno. Dicho informe avalado y realizado por la secretaria y la interventora viene a decir en su parte más jugosa, quién o quiénes asumirían la responsabilidad, más allá de los 24.000€ que cubre la póliza. En un primer momento el Ayuntamiento de Massamagrell asumiría las indemnizaciones en caso de siniestro de la persona lesionada, existiendo la posibilidad de que posteriormente se les repercuta en última instancia a las autoridades que aprobaron que se asumiese dicho seguro, así como al personal funcionario que hubiera intervenido en esta gestión. Existiendo incluso la posibilidad real y precisa de solicitar responsabilidad Penal, es decir Carcel. Ahora de forma consensuada, los grupos que ejercieron de oposición lanzan un comunicado en el que explican que “Quizás el señor Gómez y su grupo hayan pensado que la oposición no es responsable y nos considera incrédulos”. Dicho texto prosigue con: “Quizás para el PSOE de Massamagrell realizamos nuestras acciones y propuestas contando los votos que nos traerán a nuestras filas, como parece que es su forma de actuar, pero no una vez más demostramos que a pesar de tener ideologías distintas tenemos sentido común y coherencia. No señor Goméz, en primer lugar, TODA la oposición retiró su moción porque somos conscientes de que hacerlo sería hipotecar el próximo futuro económico de nuestro Ayuntamiento y en consecuencia de todo el pueblo de Massamagrell. Un cheque en blanco que en última instancia usted pretendía que asumiéramos cada uno de los Concejales que formamos la Corporación para compartir la responsabilidad de arruinarle la vida a nuestros propios hijos e hijas, de cargarles a sus espaldas una deuda durante años que hipotecaria económicamente nuestras propias vidas. Señor Goméz crispar así el ambiente taurino con sus mentiras, ocultando información por un puñado de votos; no le deja ver que está cabando la tumba de la estabilidad presupuestaria del futuro de Massamagrell. Sea usted valiente y asuma la responsabilidad de ser alcalde, diciendo la verdad, “mojándose” con la exclusividad que le otorga esta decisión, porque la oposición le recuerda que solo usted puede tomar ESTA DECISIÓN. Desde los grupos de la oposición pedimos a todas las administraciones públicas que medien con las aseguradoras para que de nuevo se consiga una cobertura ilimitada o se modifique el decreto de “Bous al Carrer” para que se pueda seguir haciendo el “Bou embolat” sin riesgo para los ayuntamientos, miembros de comisiones taurinas y organizadores de los festejos taurinos tanto a nivel personal como patrimonial.”