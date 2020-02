Calero toma posesión como delegada del Gobierno con un “doble compromiso” como feminista y socialista

Feb 21st 2020, 19:36

VALÈNCIA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) –

Gloria Calero ha tomado posesión como delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana con la promesa de “seguir luchando” por la igualdad entre hombres y mujeres, para combatir la violencia machista y potenciar la presencia de mujeres en la Guardia Civil y la Policía Nacional, y con un “doble compromiso como feminista y socialista”.

“No tendremos una democracia consolidada hasta que no haya igualdad real”, ha aseverado en su discurso en el acto institucional que ha contado con el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Calero ha prometido por “conciencia y honor” cumplir el cargo con lealtad al rey Felipe VI y la Constitución. “Es un día importante para las personas que compartimos este apasionante proyecto político encabezado por Pedro Sánchez”, ha manifestado, citando las palabras de la vicepresidenta, Carmen Calvo: “Somos feministas porque somos socialistas”.

Bajo este prisma, ha garantizado que pondrá toda su dedicación para lograr medidas que favorezcan la igualdad, siempre con “una actitud permanente de escuchar, sobre todo a los que piensan diferente”. “Soy feminista: he trabajado, trabajo y trabajaré diariamente por ello”, ha enfatizado.

Ha llamado a erradicar cualquier forma de discriminación ante la “cifra escalofriante” de mujeres asesinadas por violencia machista, la última en Teulada-Moraira (Alicante), algo que “parece no inmutar a la extrema derecha que no lo niega”. Y ha exclamado: “Desde hace años, el patriarcado nos ha condenado a un lugar secundario, cuando no de terror y aislamiento, del que nos estamos rebelando”.

También ha sacado pecho de su experiencia laboral: “Soy enfermera, me siento enfermera y no puedo hablar de forma externa. Los valores de mi profesión atraviesan mi vida: respeto, compromiso y cuidado”.

“GOBIERNO DE ACCIÓN”

La nueva delegada ha asumido el reto “en un momento sin precedentes en la historia” de España, con un gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos “abocado a explorar todas las vías para alcanzar grandes consensos” en una sociedad “prospera, tolerante y capaz de superar las dificultades con valentía y mirar al futuro”.

Ha destacado que el ejecutivo de Sánchez “ya está demostrando que funciona y que va ser un gobierno de acción”, centrado en cinco ejes: la economía y el empleo, superar las tensiones territoriales “no solo en Cataluña” y con la financiación que necesita la Comunitat, combatir la desigualdad, una transición ecológica justa y lograr la plena igualdad.

Calero también ha llamado a trabajar contra el descrédito institucional, “con respeto al adversario político”, y ha augurado que “en la era de la revolución de los derechos, España será el país de los derechos”. “Está en la mente de Pedro Sánchez, Ximo Puig y muchos presidentes autonómicos”, ha aseverado.

ÁBALOS LA DESTACA COMO “BATALLADORA Y DIALOGANTE”

En su intervención, Ábalos ha coincidido en que el Gobierno está “comprometido con esta tierra, en perfecta sintonía” y ha puesto en valor la “vía de interlocución directa y constante” con la Generalitat. Ha puesto en valor el carácter de su compañera, como una persona “batalladora, pero también ponderada y dialogante”.

El ministro ha defendido que las regiones que pueden ser “motor” de España deben contar con inversiones del Estado y una financiación justa: “Son principios irrenunciables, que las comunidades que más contribuyen y son injustamente tratadas vean de una vez satisfechas sus necesidades”.

Por tanto, “una vez superado el bloqueo” político, Ábalos ha celebrado que arranca “una etapa para recuperar el tiempo perdido” y ha confiado en que la nueva delegada ayude a que “la Comunitat siga siendo modelo para el país”.

El ‘president’ y líder del PSPV, Ximo Puig, ha confiado en que la entrada de la nueva delegada sirva para ayudar a “desatascar el problema valenciano siempre desde la lealtad”. Ha llamado a que las dos agendas avancen de la mano ahora que “el Gobierno ya ha demostrado su voluntad con hechos”. “El poder valenciano se verá”, ha exclamado.

Tanto Puig como Ábalos y Calero han tenido palabras de agradecimiento para el anterior delegado, Juan Carlos Fulgencio, destacando su compromiso con la Comunitat mientras el Gobierno estaba en funciones.

Como presentación de la nueva delegada, la jefa de la unidad de violencia sobre la mujer en la subdelegación de Gobierno en Alicante, Modes Salazar, ha alabado su trayectoria como “mujer tenaz que ha roto techos de acero y cristal” y su carácter valenciano a pesar de ser nacida en Albacete.