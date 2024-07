32 años del fallecimiento de Camarón de la Isla, y su legado resurge con una grabación inédita que protagoniza la campaña de Cruzcampo.

El 2 de julio de 2024 marca el 32º aniversario de la muerte de Camarón de la Isla, una figura icónica del flamenco. Este año, Camarón ha vuelto a estar en el centro de la actualidad gracias a una campaña de Cruzcampo que presenta una grabación inédita del artista, realizada en 1989, y que forma parte de su emblemático disco ‘Soy Gitano’. La campaña, titulada “Con Mucho Acento”, ha capturado la atención de los amantes del flamenco y del público en general.

La Campaña de Cruzcampo

La nueva campaña de Cruzcampo, lanzada el 21 de enero de 2024, ha logrado un impacto significativo al utilizar una grabación inédita de Camarón de la Isla. En el spot, la protagonista tiene un encuentro mágico con Camarón, donde se escucha su voz original dedicando una bulería a la cerveza Cruzcampo: “De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto”. Esta grabación, que permaneció olvidada durante más de tres décadas, ha sido redescubierta y restaurada gracias a la colaboración de la familia y amigos del artista.

Detalles de la campaña:

El Contexto de la Grabación

Durante la grabación del disco ‘Soy Gitano’ en 1989, en los Estudios Bola de Sevilla, Camarón improvisó una bulería dedicada a Cruzcampo. En aquellos tiempos muertos, rodeado de amigos y colegas como Tomatito y Diego Carrasco, Camarón convirtió un momento de compadreo en una obra de arte. Tomatito recuerda: “A Camarón le encantaba reírse y Cruzcampo era la cerveza que nos acompañaba siempre, la que nos gustaba. Algo que surgió como una broma, él era capaz de convertirlo en arte. Por eso era un genio”.

Documental ‘La Cruz del Campo’

La campaña incluye un documental titulado ‘La Cruz del Campo’, que narra la historia detrás de esta grabación inédita. Con la participación de músicos y artistas que trabajaron con Camarón, el documental ofrece una visión íntima de la creación del disco ‘Soy Gitano’ y del entorno en el que surgió esta improvisación.

Sinopsis del Documental:

Estudios Bola, Sevilla: Un hervidero de talento con músicos como Tomatito, Vicente Amigo, Raimundo Amador y Juan Luis Guerra.

Un hervidero de talento con músicos como Tomatito, Vicente Amigo, Raimundo Amador y Juan Luis Guerra. Cruzcampo: Testigo silencioso de las maratonianas sesiones de grabación y de los momentos de relax entre amigos.

Testigo silencioso de las maratonianas sesiones de grabación y de los momentos de relax entre amigos. Improvisación: Un momento de compadreo que se convirtió en una grabación histórica.

La Puesta en Escena

El spot de Cruzcampo se inspira en los cicloramas teatrales, el vestuario y los movimientos de cámara de Carlos Saura, creando una atmósfera onírica que rinde homenaje a la famosa portada del álbum ‘La Leyenda del Tiempo’. La coreografía está a cargo de Triana Ramos, mientras que la música ha sido adaptada por la banda Derby Motoreta’s Burrito Kachimba.

Elementos destacados:

Coreografía: Triana Ramos, conocida por su trabajo en el ‘Motomami World Tour’ de Rosalía.

Triana Ramos, conocida por su trabajo en el ‘Motomami World Tour’ de Rosalía. Música: Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, adaptando su canción ‘Gitana’ para el spot.

Impacto Cultural y Relevancia

María Ruiz Sanguino, responsable de marketing de Cruzcampo, destacó la importancia cultural de esta campaña: “Volver a oír la inconfundible voz de Camarón es un regalo para todos los amantes del flamenco. Para la marca, escuchar la palabra ‘Cruzcampo’ en su boca es una prueba más de la relevancia que esta cerveza tiene en nuestra cultura.”

Reacciones:

Familia y Amigos: Participación activa en la reconstrucción de la historia detrás de la grabación.

Participación activa en la reconstrucción de la historia detrás de la grabación. Público: Emoción y nostalgia al escuchar nuevamente la voz de Camarón.

Conclusión

El aniversario del fallecimiento de Camarón de la Isla no solo es una oportunidad para recordar su legado, sino también para redescubrir aspectos inéditos de su vida y obra. La campaña de Cruzcampo ha logrado traer de vuelta a la vida la voz de uno de los mayores íconos del flamenco, demostrando que su influencia perdura más de tres décadas después de su muerte.

