“El campo valenciano está a la cola de España por el ínfimo nivel de sus políticos”

Los agricultores valencianos no dan crédito al hecho de que tras todo el fin de semana “encerrados” en Dénia y Xàbia “meditando” sobre el futuro de la Comunitat Valenciana, el Botànic II no haya planteado ni una sola medida para intentar mejorar la situación de los agricultores valencianos. Además en un momento de máxima tensión puesto que el próximo viernes se celebrará en Valencia la “tractorada” protesta organizada por las principales asociaciones del sector.

El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), Cristóbal Aguado, no se anda con paños calientes: “El campo valenciano no está a la cola de España por casualidad, sino por el ínfimo nivel de sus políticos”. Denuncia que el Botànic II no incluya entre los objetivos prioritarios de la Conselleria de Agricultura ninguna medida de peso para paliar los graves problemas del sector agrario. Así se desprende del documento que el propio Consell ha hecho público tras celebrar su seminario de invierno en Xàbia el pasado fin de semana, cuyas prioridades en materia agraria se reducen al Pacto por los Bosques, el plan de adaptación de la costa al cambio climático, la promoción de los productos de calidad y ecológicos, la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y la gestión e informatización de los ecoparques.

Aguado, afirma que “nos causa un absoluto estupor y perplejidad que, con la situación tan dramática que están atravesando los agricultores y ganaderos valencianos, peor incluso que sus homólogos en el resto de España, el Consell no haya realizado ni siquiera una mínima referencia a la crisis estructural de precios en el campo. Resulta descorazonador que, con la que está cayendo y ante la manifestación convocada por el sector el próximo viernes en Valencia, el gobierno autonómico siga tocando el violón mientras el Titanic agrario se hunde”.

Aguado no entiende “por qué el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, consiente a Compromís y especialmente a la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, continuar mirando hacia otra parte cuando justamente ambos dirigentes estuvieron la semana pasada en la feria hortofrutícola de Berlín Fruit Logistica comprometiéndose con los agricultores valencianos a apoyarles para mejorar su posición en la cadena alimentaria. Oímos mucha demagogia pero vemos pocos hechos que demuestren que en el Botànic existe una preocupación y sensibilidad hacia los agricultores y ganaderos”.



