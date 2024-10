Valencia noticias – Noticias de Valencia



La organización benéfica destaca la “preocupante” situación que enfrenta la capital valenciana y reclama medidas urgentes para combatir la exclusión social y apoyar a las personas sin hogar.

La histórica institución Casa Caridad, que lleva décadas trabajando en València para apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad, ha lanzado una advertencia alarmante: el riesgo de exclusión social en la ciudad está alcanzando niveles “preocupantes”. Ante esta situación, la organización ha solicitado mayor colaboración del Ayuntamiento para poner en marcha las acciones necesarias que eviten que más personas terminen en las calles, sin el apoyo ni la asistencia que necesitan.

En su llamamiento, Casa Caridad ha instado al consistorio a tomar medidas concretas y urgentes, recordando que las cifras de personas en riesgo de exclusión social, así como de personas sin hogar, han aumentado en los últimos meses. Según la organización, es necesario actuar de inmediato para evitar que la situación empeore, pidiendo “comprensión” y una mayor implicación institucional para que “no veamos a personas tiradas sin el auxilio y la preocupación de los demás” en las calles de València.

Un aumento preocupante de la exclusión social

La advertencia de Casa Caridad llega en un contexto de creciente preocupación por el impacto que la crisis económica, el aumento del coste de la vida y la inflación están teniendo sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. En los últimos años, València, como muchas otras grandes ciudades, ha visto un incremento en el número de personas en situación de pobreza o exclusión social. Este fenómeno afecta tanto a quienes han perdido su empleo como a aquellos que, pese a trabajar, no logran cubrir sus necesidades básicas debido a los bajos salarios y al encarecimiento de la vivienda y otros bienes esenciales.

La exclusión social no solo afecta a las personas sin hogar, sino también a familias enteras que no pueden acceder a servicios básicos, como la alimentación, la vivienda o la educación. Según Casa Caridad, el perfil de las personas que acuden a su ayuda ha cambiado en los últimos años, con un aumento de familias, mujeres con hijos y personas jóvenes que antes no se encontraban en situaciones de vulnerabilidad tan extrema.

El papel de Casa Caridad en la lucha contra la pobreza

Casa Caridad es una de las organizaciones benéficas más antiguas y activas de València. Fundada en 1906, su misión ha sido, desde entonces, proporcionar apoyo y recursos a las personas que se encuentran en situación de pobreza o exclusión. La entidad gestiona comedores sociales, albergues, programas de inserción laboral y atención a familias, entre otros servicios.

Sin embargo, la institución ha señalado que sus recursos no son suficientes para hacer frente a la creciente demanda de ayuda, especialmente en un momento en el que la crisis social parece intensificarse. Desde Casa Caridad han advertido que, sin una intervención decidida por parte de las autoridades, la situación en València puede deteriorarse rápidamente, con un aumento de personas sin hogar y sin acceso a servicios básicos.

La llamada a la colaboración del Ayuntamiento

En su comunicado, Casa Caridad ha subrayado la necesidad de trabajar en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de València para abordar el problema de la exclusión social de manera más efectiva. La organización ha pedido una mayor implicación institucional en la puesta en marcha de programas y medidas que aborden tanto la emergencia social como la prevención a largo plazo.

Una de las propuestas que Casa Caridad ha planteado es el refuerzo de los programas de vivienda social y la ampliación de los recursos destinados a las personas sin hogar. La falta de acceso a una vivienda digna es uno de los principales factores que contribuyen a la exclusión social en València, una ciudad donde el coste del alquiler ha aumentado considerablemente en los últimos años, haciendo que muchas familias se vean en riesgo de desahucio o vivan en condiciones precarias.

Además, la entidad ha señalado la importancia de mejorar los servicios de atención a las personas en situación de calle, facilitando su acceso a recursos como albergues, comedores sociales y atención psicológica. Para Casa Caridad, es fundamental que las instituciones públicas asuman un papel más activo en la lucha contra la exclusión social, creando redes de apoyo más sólidas y accesibles.

El reto de la vivienda y la pobreza energética

Uno de los factores clave que ha incrementado el riesgo de exclusión social en València es la crisis de la vivienda. El encarecimiento del alquiler y la dificultad para acceder a una vivienda asequible han llevado a muchas personas a vivir en la precariedad, en habitaciones compartidas o incluso en la calle. A esto se suma el problema de la pobreza energética, que afecta cada vez más a familias que no pueden pagar las facturas de electricidad o calefacción, lo que agrava aún más su situación.

Casa Caridad ha pedido al Ayuntamiento que priorice la creación de más viviendas sociales y accesibles, así como la implementación de medidas que ayuden a las familias a mantener sus hogares. El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ya ha expresado en otras ocasiones su preocupación por este tema, pero desde la organización benéfica insisten en que se necesitan soluciones más rápidas y efectivas.

Reacciones y la respuesta del Ayuntamiento

La situación de la exclusión social en València ha generado preocupación tanto en la sociedad civil como en las instituciones. Desde el Ayuntamiento de València, se ha reconocido la importancia de abordar este problema, aunque algunas asociaciones y colectivos han criticado la lentitud con la que se están implementando las medidas.

Fuentes municipales han indicado que el consistorio está trabajando en un plan integral para combatir la exclusión social, que incluye la mejora de los servicios de atención a personas sin hogar y el incremento de la oferta de viviendas sociales. Sin embargo, Casa Caridad insiste en que estos esfuerzos deben intensificarse y que es necesario un mayor apoyo financiero para las organizaciones que están en primera línea de la ayuda social.

El papel de la ciudadanía en la lucha contra la exclusión

Además de la colaboración institucional, Casa Caridad ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que también participe en la lucha contra la exclusión social. La organización ha subrayado que, si bien las políticas públicas son esenciales, la solidaridad y la empatía de la sociedad también juegan un papel crucial en la protección de las personas más vulnerables.

“Debemos ser conscientes de que la exclusión social puede afectar a cualquiera, y todos tenemos la responsabilidad de ayudar a quienes lo necesitan. No podemos permitir que las personas queden abandonadas en las calles, sin apoyo y sin esperanza”, han señalado desde Casa Caridad.

Reflexión final

La exclusión social en València es una realidad que no puede ser ignorada. Casa Caridad ha lanzado un serio aviso sobre el deterioro de las condiciones de vida de muchas personas en la ciudad, y ha pedido la colaboración urgente del Ayuntamiento y la ciudadanía para hacer frente a este desafío. ¿Crees que se están tomando las medidas adecuadas para combatir la exclusión social en València? ¿Qué más crees que se podría hacer para mejorar la situación de las personas en riesgo?