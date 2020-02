Casi 500 millones y 14.000 empleos: el coste de cancelar el Mobile World Congress de Barcelona

La cancelación del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona por la crisis del coronavirus tiene unos costes astronómicos. La feria mundial de móviles supone un impacto económico de unos 473 millones de euros, ya que concentra a 2.800 expositores y atrae a unos 107.000 visitantes, según las cifras estimadas de la pasada edición.

Para este año, la asociación de operadores móviles GSMA, organizadora de la feria, aumentaba sus expectativas y cifraba en 492 millones de euros el impacto económico, con 110.000 asistentes.

Según los organizadores, el rosario de empresas que se han dado de baja en los últimos días ha hecho insostenible la celebración del evento. Más de una treintena de compañías habían cancelado su participación. Casi la mitad, el 45 % son estadounidenses, entre ellas Amazon y Facebook, mientras que también hay tres gigantes japoneses -Sony, Rakuten (patrocinador del Barça) y NTT Docomo-, la coreana LG, y las compañías chinas Umidigi y Vivo.

Un metro cuadrado cuesta 1.200 euros en el recinto ferial y los estands no son precisamente modestos. De los 120.000 metros cuadrados disponibles, Ericsson había contratado 6.000, lo que significa que ya ha desembolsado 7,2 millones de euros solo por el espacio. Además la empresa sueca había reservado 200 habitaciones y 70 coches de alquiler.

El Gremio de Hoteles de Barcelona ha insistido estos días en que la celebración de la feria era segura y ha agradecido a las instituciones públicas implicadas que hayan defendido continuar con la organización del congreso hasta el último momento. “Sin dejarla de lado [la gravedad de la alarma por el virus], no entendemos por qué se ha llegado a este punto” , ha dicho su presidente, Jordi Mestre, en rueda de prensa, cuando “en otras ciudades se están celebrando eventos importantes”, entre los que ha citado el Salón del Automóvil en Ginebra o el festival de música electrónica DGLT en Ámsterdam.

Transportes y aseguradoras

La cancelación también afectará al sector del taxi cuya facturación sube un 30% respecto a una semana normal mientras dura la feria.

Por la suspensión, el tráfico aéreo descenderá también en El Prat, que operó el año pasado un total de 351 vuelos privados durante la semana del congreso, un 95% más que en una semana habitual del mes de febrero. Las aerolíneas realizaron unos 113 vuelos extra y ofertaron 22.000 asientos adicionales.

Los costes para las aseguradoras no están claros ya que depende del tipo de póliza que hayan contratado la organización y cada una de las empresas. Todo dependerá de la letra pequeña de los seguros que no suelen cubrir los riesgos epidemiológicos. Sin embargo, la OMS no ha emitido una prohibición oficial de viajar por el riesgo de contagio del coronavirus.

La ciudad condal lleva desde el 2006 acogiendo el evento y, en cifras globales, el MWC ha generado 4.800 millones de euros y unos 130.000 empleos temporales.