María José Catalá presenta 50 iniciativas para transformar València en una ciudad más habitable y segura

La alcaldesa anuncia medidas en vivienda, seguridad, transporte y medio ambiente para impulsar el bienestar ciudadano

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha desvelado en el debate del estado de la ciudad un ambicioso plan con 50 medidas destinadas a mejorar la calidad de vida de los valencianos. Entre las iniciativas destacan la construcción de más vivienda pública, el refuerzo de la seguridad, la promoción de un turismo sostenible y la apuesta por un transporte público de calidad. Además, ha anunciado nuevos reconocimientos a entidades solidarias y medidas fiscales para fomentar edificios más seguros.

Nuevos reconocimientos: La alcaldesa anuncia la concesión de la Medalla de la Gratitud de la Ciudad a las entidades y empresas que se volcaron para ayudar a las familias y personas afectadas por incendio de Campanar. “Este reconocimiento en la primera vez que se concede en la democracia”

La alcaldesa anuncia la concesión de la Medalla de la Gratitud de la Ciudad a las entidades y empresas que se volcaron para ayudar a las familias y personas afectadas por incendio de Campanar. “Este reconocimiento en la primera vez que se concede en la democracia” Agradecimientos a la ciudad: “Infinitas gracias también a todos los vecinos de València que se volcaron en una ola de solidaridad para ayudar a los afectados. La respuesta fue modélica”, resalta la alcaldesa en el inicio de su discurso

“Infinitas gracias también a todos los vecinos de València que se volcaron en una ola de solidaridad para ayudar a los afectados. La respuesta fue modélica”, resalta la alcaldesa en el inicio de su discurso Medidas para “edificios más seguros”: Catalá anuncia una bonificación del 95 % en el ICIO a las comunidades de propietarios que cambien las fachadas construidas con materiales similares al del edificio incendiado de Campanar

Catalá anuncia una bonificación del 95 % en el ICIO a las comunidades de propietarios que cambien las fachadas construidas con materiales similares al del edificio incendiado de Campanar Ficha operativa obligatoria edificios ante incendios: “No habrá licencia, sin este documento que resume la información básica que necesitan los bomberos para tener ‘a golpe de vista’ y en cuestión de segundos cómo está configurado el edificio para poder diseñar y planificar la estrategia de trabajo ante un incendio o una explosión”

“No habrá licencia, sin este documento que resume la información básica que necesitan los bomberos para tener ‘a golpe de vista’ y en cuestión de segundos cómo está configurado el edificio para poder diseñar y planificar la estrategia de trabajo ante un incendio o una explosión” La “mayor bajada de impuestos” en València : “La bajada histórica de impuestos”. “Los Valencianos se han ahorrado más de 60 millones de euros”

: “La bajada histórica de impuestos”. “Los Valencianos se han ahorrado más de 60 millones de euros” “Bajamos la deuda municipal” : “Además de bajar impuestos, la deuda bajará al final del año un 33%. “Hoy, los Valencianos pagan menos impuestos y tienen un Ayuntamiento con menos deuda y que trabaja más por ellos”

: “Además de bajar impuestos, la deuda bajará al final del año un 33%. “Hoy, los Valencianos pagan menos impuestos y tienen un Ayuntamiento con menos deuda y que trabaja más por ellos” “Reactivar la actividad económica y revolución en licencias en Urbanismo” : La concesión de licencias y obras de actividad en el último año ha generado una inversión económica en la ciudad por encima de los 750 millones de euros. “Lo que hemos hecho en el servicio de licencias ha sido una auténtica revolución. Entre septiembre de 2023 y mayo de 2024 se ha incrementado un 62% el número de licencias”

: La concesión de licencias y obras de actividad en el último año ha generado una inversión económica en la ciudad por encima de los 750 millones de euros. “Lo que hemos hecho en el servicio de licencias ha sido una auténtica revolución. Entre septiembre de 2023 y mayo de 2024 se ha incrementado un 62% el número de licencias” “Reducción del ruido en las calles”: “La puesta en marcha un Plan de Reducción del Ruido de la Ciudad incluirá a su vez un Plan de Mejora del pavimento con material fonoabsorbente, que reduce hasta 10 decibelios el ruido y que reduce la emisión de cerca de 700 toneladas anuales de CO2”

“La puesta en marcha un Plan de Reducción del Ruido de la Ciudad incluirá a su vez un Plan de Mejora del pavimento con material fonoabsorbente, que reduce hasta 10 decibelios el ruido y que reduce la emisión de cerca de 700 toneladas anuales de CO2” Más vivienda para reducir precio de alquiler y más vivienda pública: “ Ante la preocupante falta de vivienda en la ciudad, vamos a impulsar de manera inmediata una nueva bolsa de suelo en Benimamet de más de 400.000 metros cuadrados donde se podrán construir más de 4.600 viviendas, de las cuales casi 1.000 será de protección pública”

Ante la preocupante falta de vivienda en la ciudad, vamos a impulsar de manera inmediata una nueva bolsa de suelo en Benimamet de más de 400.000 metros cuadrados donde se podrán construir más de 4.600 viviendas, de las cuales casi 1.000 será de protección pública” Corte luz y agua apartamentos ilegales: “El ayuntamiento ordenará a las empresas suministradoras el corte de luz, agua y otros suministros de los pisos turísticos ilegales de la ciudad”

“El ayuntamiento ordenará a las empresas suministradoras el corte de luz, agua y otros suministros de los pisos turísticos ilegales de la ciudad” “La mayoría de apartamentos turísticos se crearon con el gobierno de Compromís-PSOE”: “ El 75% de todas las viviendas turísticas se dieron de alta durante las dos legislaturas anteriores, y fueron quienes aprobaron permitir destinar los bajos comerciales a apartamentos turísticos en 2018”

El 75% de todas las viviendas turísticas se dieron de alta durante las dos legislaturas anteriores, y fueron quienes aprobaron permitir destinar los bajos comerciales a apartamentos turísticos en 2018” Frenar los megacruceros: “Vamos a poner en marcha un grupo permanente de trabajo de cruceros entre el ayuntamiento, la autoridad portuaria y el sector para ordenar el tráfico de cruceros. No habrá atraques de cruceros simultáneamente al día”

“Vamos a poner en marcha un grupo permanente de trabajo de cruceros entre el ayuntamiento, la autoridad portuaria y el sector para ordenar el tráfico de cruceros. No habrá atraques de cruceros simultáneamente al día” Más Policía Local, “más seguridad”: “57 nuevos policías locales se incorporarán al servicio el próximo 1 de octubre. “Y el resto hasta sumar 207 nuevos agentes se sumarán a la plantilla antes de la Policía Local antes de que acabe el año”

“57 nuevos policías locales se incorporarán al servicio el próximo 1 de octubre. “Y el resto hasta sumar 207 nuevos agentes se sumarán a la plantilla antes de la Policía Local antes de que acabe el año” “Más ayudas para las familias”: “ Para fomentar la maternidad, el Ayuntamiento dará una ayuda directa y universal de 300 € a las madres y a los padres por recién nacido a partir del 1 de enero de 2025. Más de tres millones para reforzar escola matinera, más becas comedor y guardería en mes de julio”.

Para fomentar la maternidad, el Ayuntamiento dará una ayuda directa y universal de 300 € a las madres y a los padres por recién nacido a partir del 1 de enero de 2025. Más de tres millones para reforzar escola matinera, más becas comedor y guardería en mes de julio”. “Más zonas de aparcamiento”: “ El Ayuntamiento acondicionara solares en diferentes puntos de la ciudad y a recuperar alrededor de 1.000 plazas de aparcamiento”

El Ayuntamiento acondicionara solares en diferentes puntos de la ciudad y a recuperar alrededor de 1.000 plazas de aparcamiento” “Acuerdo histórico defensa l’Albufera”: “Nunca antes se había conseguido reunir y poner de acuerdo a todos los municipios ribereños de la Albufera para iniciar el procedimiento para declarar la Albufera como Reserva de la Biosfera por parte de la UNESCO”.

“Nunca antes se había conseguido reunir y poner de acuerdo a todos los municipios ribereños de la Albufera para iniciar el procedimiento para declarar la Albufera como Reserva de la Biosfera por parte de la UNESCO”. “La mejor EMT de España”: “ Vamos a convertir València en la ciudad con el mejor transporte público de España. Hemos contratado 93 conductores para suplir la carencia de personal y hemos puesto en marcha el mayor plan de inversión de transporte público: 172 millones de euros hasta 2028 para renovar la flota, hacerla más sostenible y ofrecer un mejor servicio a los vecinos”

Vamos a convertir València en la ciudad con el mejor transporte público de España. Hemos contratado 93 conductores para suplir la carencia de personal y hemos puesto en marcha el mayor plan de inversión de transporte público: 172 millones de euros hasta 2028 para renovar la flota, hacerla más sostenible y ofrecer un mejor servicio a los vecinos” “Seguir apostando por una València más limpia”: Pondremos en marcha una nueva brigada específica de limpieza para los juegos infantiles. “Y se sigue apostando por mayor presupuesto en limpieza”

Pondremos en marcha una nueva brigada específica de limpieza para los juegos infantiles. “Y se sigue apostando por mayor presupuesto en limpieza” Recuperar el patrimonio. “ El Ayuntamiento se implicara en la recuperación y restauración de nuestro patrimonio cultural. En este sentido, Catalá ha anunciado que “se han iniciado los trámites ante la Conselleria para impulsar la rehabilitación definitiva de les Covetes de San Joan”

El Ayuntamiento se implicara en la recuperación y restauración de nuestro patrimonio cultural. En este sentido, Catalá ha anunciado que “se han iniciado los trámites ante la Conselleria para impulsar la rehabilitación definitiva de les Covetes de San Joan” Apuesta por el Palau como referente cultural: “En un año se ha multiplicado por cuatro los espectadores tras la reapertura”

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha iniciado su discurso del debate del estado de la ciudad anunciado que el Ayuntamiento otorgará, por primera vez en la democracia, la Medalla a la Gratitud a todas empresa y entidades que colaboraron en atender a las familias y personas afectadas por el incendio de Campanar.

“Nunca pensé que en mi primer año como alcaldesa iba a vivir una situación así. Pero, hoy, les puedo decir, que cuando la ciudad sufre, pase lo que pase y desgaste lo que desgaste, la primera autoridad de esta ciudad debe ponerse al frente, y no esconderse”, ha expresado Catalá, para añadir a continuación que “esa noche fue la más dura que he vivido como alcaldesa de València. Pero he de reconocerles que es noche también vi la fuerza y la grandeza de esta ciudad”.

Para prevenir y evitar siniestros trágicos como el de Campanar, Catalá ha pedido al Gobierno de España que “endurezca la normativa”. “Creo que es una exigencia justa y necesaria. Pero este Ayuntamiento no se va a quedar parado a la espera de si el Gobierno central mueve o no ficha”.

Por ello, ha anunciado que para ayudar y fomentar que las comunidades de propietarios que viven en edificios similares al de Campanar cambien este tipo de material “en las próximas Ordenanzas Fiscales vamos a aprobar una bonificación del 95 % en el ICIO”.

Más medios técnicos y humanos para los Bomberos

Del mismo modo, Catalá ha subrayado en su intervención que “es una prioridad para este Gobierno seguir apostando por este Cuerpo Municipal de Bomberos”. Por ello, ha proseguido la alcaldesa, “vamos a incorporar 16 nuevos vehículos con un presupuesto superior a 4 millones de euros. Entre ellos: 3 bombas urbanas pesadas; 2 bombas nodrizas; 2 vehículos eléctricos y 6 híbrido; 1 furgón de apoyo logístico; y nuevas escaleras: una de 32 metros y otra de 42 metros.

Tras el sentido recuerdo hacia las familias y personas que “lo perdieron todo” en incendio de Campanar, la alcaldesa ha proseguido su intervención con un análisis sobre el estado de la ciudad y sobre la gestión realizada por su Gobierno municipal en los últimos doce meses “para revertir una tendencia de decadencia en la que estaba sumida València y recuperar la autoestima de una ciudad líder”.

La alcaldesa ha anunciado que a partir de ahora, todo aquel constructor que quiera tener una licencia tendrá que presentar una Ficha de Intervención Operativa. “No habrá licencia, sin este documento que resume la información básica que necesitan los bomberos para tener “a golpe de vista” y en cuestión de segundos cómo está configurado el edificio para poder diseñar y planificar la estrategia de trabajo ante un incendio o una explosión”.

Tres frentes de actuación

“Este gobierno se encontró con una ciudad paralizada en la gestión y descuidada en su día a día”, ha recordado. Por ello, en referencia a las Elecciones Municipales de mayo de 2023, ha señalado que “València decidió ser ella misma de nuevo: líder, proactiva, emprendedora, innovadora, activa. Y la reacción no se ha hecho esperar: hemos puesto València en marcha, la hemos reactivado y lo hemos hecho actuado en varios frentes”.

Catalá ha definido como primer frente de actuación “el cuidado de nuestra ciudad, redoblando la limpieza y el baldeo de nuestras calles, aumentando la seguridad en nuestros barrios y destinando más de 7,8 millones de euros a reparaciones urgentes en mercados municipales, polideportivos, colegios y centros de mayores, entre otros”.

El segundo de los frentes abiertos por el Gobierno Municipal “ha sido en la gestión pura y dura: nos hemos puesto a trabajar y hemos convertido el Ayuntamiento en una administración tractora, que colabora e impulsa la iniciativa privada para conseguir más empleo, más riqueza y mayor bienestar”, ha explicado.

“Bajada de impuestos histórica”

Y el tercer frente, que la alcaldesa ha considerado el más importante “es el de la economía familiar”. El gran proyecto de este primer año de mandato ha sido la bajada de impuestos más importante que ha hecho esta ciudad en toda su historia. Los Valencianos se han ahorrado más de 60 millones de euros”.

Cabe recordar que la bajada impuestos aprobada por el Gobierno Municipal de la alcaldesa María José Catalá ha supuesto una reducción del IBI del 20 % de la que se ha beneficiado 687.253 Valencianos, 400.000 vecinos, 33.000 comercios, 6.700 oficinas y 700 hosteleros, “que han visto como bajaba su recibo de la contribución”. Además, ha recordado que “se ha aplicado una bonificación del IBI de entre el 60 y el 90% a las familias numerosas, 3.800 familias numerosas se han ahorrado más de 1 millón de euros”.

Asimismo, “la histórica bajada de impuestos” conlleva “una bonificación del 95% de la plusvalía en caso de herencia. “El injusto impuesto a la muerte, aquél que castiga el ahorro de nuestras familias, prácticamente ha desaparecido en esta ciudad. Los Valencianos se han ahorrado 1,7 millones de euros frente a los 71.259 € del año anterior”, ha explicado Catalá.

Del mismo modo, esta reducción de los impuestos incluye bonificaciones en actividades económicas para ayudar a los comercios tradicionales. En este sentido, ha indicado la alcaldesa que “el Ayuntamiento ha rebajado un 50% la tasa del alcantarillado y hemos devuelto el IAE a comercios, hosteleros y Pymes que tuvieron que pagar, injusta e ilegalmente, durante la pandemia”.

Menos impuestos con “Más y Mejor” servicios e infraestructuras públicas

“En nuestro ADN está bajar los impuestos para que las familias tengan el dinero en sus bolsillos y tengan más libertad”, ha resaltado Catalá. “Y hoy los ciudadanos han podido comprobar que se puede bajar los impuestos, y a la vez, mejorar los servicios y las infraestructuras públicas, rebajar la deuda y seguir creciendo. Porque si se tiene una buena gestión, las inversiones se ejecutan y la ciudad camina y avanza”.

Tal y como ha señalado en su intervención la alcaldesa, “el actual Gobierno Municipal ha dado un giro radical a la gestión en València: De subir impuestos y no ejecutar inversiones, hemos pasado a bajar impuestos, mejorar la calidad y el estado de los servicios y seguir bajando la deuda del Ayuntamiento”.

Así, Catalá ha precisado que “el año pasado el Ayuntamiento de València terminó con la mayor inversión ejecutada de la última década (123M€ frente a los 85,7M€ del año anterior. Un incremento del 43,5%) y en lo que llevamos de año hemos autorizado el 129% del presupuesto inicial de inversiones. Y hemos ejecutado en los primeros 6 meses, un 12% más que en los primeros seis meses de 2023”.

Todo ello, ha proseguido la alcaldesa, con una reducción de la deuda. “Nos encontramos con una deuda de 225 millones de euros, y vamos a terminar el año con una deuda de 150 millones. Una reducción del 33% de la deuda. Hoy, los Valencianos pagan menos impuestos y tienen un Ayuntamiento con menos deuda y que trabaja más por ellos”.

Reactivación de la economía de la ciudad

La “histórica bajada de impuestos” ha vendido acompañada de una reactivación económica de la ciudad. “València ha despertado y empieza a ocupar el lugar que merece”, ha apuntado Catalá.

Según ha detallado, cuando llegó al Gobierno Municipal una persona o empresa para poder conseguir una licencia tenía que esperar 1.200 días. “Tras la reestructuración y la buena gestión en el servicio de licencias, que ya no está desmembrada en varias concejalías como ocurría anteriormente, hemos aumentado un 62% el número de licencias de obras resueltas”.

“Lo que hemos hecho en el servicio de licencias ha sido una auténtica revolución. Entre septiembre de 2023 y mayo de 2024 se ha incrementado un 62% el número de licencias de obras resueltas (ha pasado como el padrón, o la cesión del Alinghi…se trataba de ponerse manos a la obra y dedicarle muchas horas de trabajo)”, ha matizado.

En relación con el desbloqueo de las licencias, la alcaldesa ha enumerado algunos ejemplos que “llevaban en años, sino década, durmiendo el sueño de los justos, y que hemos resuelto”.

En concreto: la licencia de la ZAL; la rehabilitación del Palacio dels Eixarchs; la modificación puntual del Plan Especial de Ordenación del Paseo Marítimo, que permite a los 12 restaurantes allí ubicados mejorar sus instalaciones, el Desbloqueo del proyecto de reurbanización del entorno del Museo de Bellas Artes, que supondrá una inversión de 2,8 millones de euros; la licencia para la construcción de los edificios que sustituirán a los Bloques Portuarios y que estará antes de final de año; o el centro multidisciplinar terciario en Malilla (6,64 M€).

“València ya no deja escapar ninguna inversión que cree empleo y riqueza. Ahora, inversiones estratégicas y que permiten dar un salto cualitativo a esta ciudad no están en un cajón durante años. Un ejemplo es el nuevo hotel Marriot, en el antiguo edificio de Telefónica. Sólo existen cinco en España de esta categoría y su licencia se ha dado en tiempo récord (6 meses)”, ha señalado.

La reactivación económica llega a la Marina

Esa reactivación económica también ha llegado a la Marina de València. “Uno de los puntos claves de la ciudad, que estaba absolutamente abandonado. Sin salida”, ha incidido la alcaldesa en su discurso, ya que según ha puntualizado “el anterior equipo de gobierno lo estaba dejando morir y lo que es más grave: inversiones estratégicas para los Valencianos corrían el riesgo de irse a otras ciudades como Barcelona”.

“Este gobierno en menos de un año desbloqueó la situación, reteniendo una inversión de 18 millones de euros y lo más importante reteniendo el talento que sale de esas instalaciones. La Marina vuelve a ser atractiva para los inversores. Prueba de ello es que tecnológica Valenciana seguirá creciendo en las antiguas bases de Iberdrola”, ha anunciado.

Y les avanzo que vamos a convertir la Marina en el gran polo innovador del Sur de Europa. “Este mes aprobaremos el Convenio entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de València para seguir desbloqueando la Marina y poner orden al que será, por fin, junto con la Harinera, el mayor polo emprendedor e innovador del Sur de Europa”, ha anunciado la alcaldesa.

La vivienda: “principal prioridad de este gobierno”

Durante su intervención Catalá ha considerado la vivienda como “la mayor crisis social de la última década”. Pese a ello, durante los 8 años de gobiernos de la izquierda en el Ayuntamiento, “no se llevó a cabo una política activa de vivienda. Y nos dejaron un balance desolador: 14 viviendas públicas en 8 años. Creo que no hace falta más que añadir”.

“La vivienda es uno de los temas que más me preocupan y a las que más horas estamos dedicando porque veo con preocupación cómo esta ciudad se tiene que enfrentar a la mayor crisis social de la última década, derivada de la inacción del anterior gobierno. La imposibilidad de acceder a una vivienda, lastra proyectos personales, expulsa a nuestros vecinos porque vacía de vida los barrios, y frustra las aspiraciones de muchos jóvenes y familias que han dedicado demasiado dinero a un derecho fundamental: tener una vivienda digna”, ha continuado Catalá.

La alcaldesa, ante la gravedad social de la falta de vivienda, ha demandado a los grupos de la oposición “altura política para no hacer de la vivienda una bandera de lucha”.

Plan + Vivienda

Para paliar esta situación, Catalá ha explicado que el Gobierno Municipal ha puesto en marcha “el programa de vivienda más ambicioso de la última década, el programa Plan + Vivienda

“En tan solo 1 año ya se ha superado todo lo que se hizo en la última etapa. En un año hemos invertido más de 22,28 M€ en la adquisición de 139 Viviendas de Protección Públicas destinadas a alquiler asequible en los barrios de Safranar y La Torre”.

“Hemos adjudicado 39 viviendas de alquiler asequible en un año frente a las 31 viviendas que se adjudicaron (en total) en los últimos 8 años. Hemos realizado una permuta con la que hemos conseguido un edificio de 86 viviendas públicas en el barrio de la Fuente de San Luis. Una operación, que nos permitirá sumar 400 viviendas públicas de promoción privada.

“Y acabamos de poner en marcha la licitación para la constitución de derechos de superficie sobre 4 parcelas de propiedad municipal que permitirá la construcción de 221 viviendas de protección pública en los barrios de Nou Moles y Faitanar. En conclusión, en tan solo un año hemos puesto en marcha el 91% del programa Plan + Vivienda, que prevé la construcción de 954 viviendas de protección pública”, ha afirmado.

“Además, hemos desbloqueado dos sectores ya clasificados de suelo urbanizable que llevaban en el cajón años y años, por disputas partidistas y ajenas a la realidad social de esta ciudad. El PAI de Benimaclet y el PAI del Grau ya están en marcha. Desbloqueados. Darán respuesta a las necesidades de esta ciudad y de zonas importantísimas con la construcción de 4.748 viviendas nuevas, de las que 853 serán de protección pública”, ha proseguido Catalá.

“El problema de la vivienda amenaza con ser un elemento de tensión continuada, por la propia dinámica de las ciudades. No esperamos solucionar el problema al 100%, pero no cesaremos en nuestro esfuerzo. Y que vayamos a construir la mayor oferta de vivienda protegida de toda nuestra historia democrática, espero que sea un claro ejemplo de que siempre vamos a estar allá donde se nos necesita”, ha remarcado la alcaldesa.

Jóvenes y vivienda. “Es una obsesión de este equipo de gobierno”

Una vez hemos desatascado durante este año los desarrollos urbanísticos pendientes, la alcaldesa María José Catalá ha anunciado que el Ayuntamiento ha iniciado los trabajos para diseñar y establecer la Estrategia del Futuro de la Ciudad que culminara con la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que fue diseñado en los años 80 del siglo pasado y que se encuentra prácticamente agotado.

“Debemos de actualizar y empezar a construir la València de los próximos 30 años para dar soluciones a nuestros vecinos”, ha subrayado en su intervención.

Ante la preocupante falta de vivienda en la ciudad, ha proseguido Catalá, “vamos a impulsar de manera inmediata una nueva bolsa de suelo en Benimàmet donde se podrán construir más de 4.600 viviendas, de las cuales casi 1.000 será de protección pública”, anuncia Catalá. Este nuevo desarrollo urbanístico está conformado por 402.675 m2 y con edificabilidad de 461.266 m2 de techo.

Nuevos planes urbanísticos para Tendetes, Marxalenes y Saïdia

En 2025 se estarán gestionando en València 16 PAIs, en diferentes estados de tramitación, que suponen la construcción de 13.966 nuevas viviendas de las que 11.156 serán de renta libre y 2.810 de protección pública.

“En materia de vivienda y de regeneración urbana hay que tomar medidas a corto, medio y largo plazo”, ha asegurado la alcaldesa, Por eso, ha anunciado el inicio del plan urbanístico de los barrios de Tendetes, Marxalenes y Saïdia “con el objetivo de poner en marcha nuevas dotaciones y zonas verdes en esos barrios”.

La nueva Área Funcional de Tendentes-Marxalenes y Saïdia contemplara la ampliación del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), “un hospital referente en nuestra ciudad, en nuestra Comunitat y en todo el país, que necesita crecer para poder atender a las personas enfermas de cáncer”.

“El IVO salva vidas, muchas vidas, y esta ciudad debe corresponderles. Por cierto, también hemos modificado el Plan Especial Nuevo Hospital la Fe para instalar por fin los equipos de prontoterapia donados por Amancio Ortega”, ha resaltado.

Además, ha apuntado que “el barrio experimentará una mejora gracias a una inversión que realizará el Instituto Valenciano de Oncología en Tendetes. Y, por su parte, el Ayuntamiento invertirá 11,4 millones de euros en la reurbanización de los grupos de viviendas Virgen de los Desamparados (Tres Forques) y Campanar ( Tendetes).

“La segunda transformación de la ciudad es posible”

En 2025, se cumplirá el 50 aniversario de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para declarar zona verde el viejo cauce del Turia y evitar la construcción de carreteras.

“50 años después estamos en disposición de iniciar la segunda gran transformación de la ciudad y terminar el antiguo cauce del Rio, y abrir València al Mar”, ha destacado la alcaldesa.

“En este mandato, el tramo final del río, el nuevo Tramo Europa del Jardín del Túria, con el Parque de Desembocadura y el nuevo Ciclo-Peatonal de más de 1 kilómetro que vamos a construir, verán la luz. Y el soterramiento de las vías de Serrería también puede ser una realidad, si el Gobierno central quiere”.

Al respecto, ha informad que “el miércoles pasado el Ayuntamiento envió al Ministerio de Transportes todos los informes técnicos de todas concejalías implicadas para avanzar en el soterramiento de las vías de Serrería. El ministro se comprometió a desbloquear este asunto que, para mí, como alcaldesa, es capital”.

València debe poner fin a la cicatriz ferroviaria que existe entre Penyarroja y el Grau; y no vamos a aceptar en ningún caso ninguna alternativa que no suponga el soterramiento de las vías. Quiero recordarles que el Gobierno tiene más de dos años el estudio informativo de alternativas paralizado, guardado en un cajón.

“Este Ayuntamiento ha dado al Gobierno, en sólo 1 mes, toda la información necesaria para avanzar. Estamos dispuestos a adelantar 10 millones de euros para pagar el proyecto de ejecución de obras, y, por supuesto, a financiar las mismas con un reparto equitativo del coste; pero antes el Gobierno debe cumplir con su palabra y finalizar el estudio informativo de alternativas. Y eso lo quiero ver con los Presupuestos Generales del Estado. Si no, será un nuevo desprecio del Gobierno a nuestra ciudad”, ha afirmado.

València, Capital Verde y Capital de la Economía Social

Sobre la capitalidad verde europea y de la economía social, María José Catalá ha subrayado que “durante este año València durante también ha liderado las políticas de transición energética y de economía social

“Somos la Capital Verde Europea y la Capital Española de la Economía Social. Dos reconocimientos que nos dan una gran proyección como ciudad.

“La Capitalidad es un reconocimiento al triunfo de la sociedad Valenciana. Se trata de un proyecto colectivo: de sus vecinos y de sus gobernantes. Así lo entiendo yo. Y, por ello, -y quiero recordárselo- antes de ser alcaldesa apoyé todos y cada uno de los pasos realizados por el anterior equipo para conseguir este reconocimiento”, ha afirmado.

“Este año, València se ha convertido en el faro medio ambiental y de sostenibilidad de Europa. Por primera vez, se han reunido fuera de Bruselas (y lo han hecho aquí en València) 3 foros de alto nivel (la Asamblea General de Energy Cities, la Conferencia Anual de Cities Mission y el Foro Europeo de Resiliencia)”, ha continuado Catalá.

Acuerdo histórico de los 13 municipios de la ribera de la Albufera

Como Capital Verde Europea y Ciudad Mission, ha recordado la alcaldesa, “estamos llevando a cabo proyectos muy ambiciosos, “como ha sido “reunir y poner de acuerdo a todos los municipios ribereños de la Albufera para iniciar el procedimiento para declarar la Albufera como Reserva de la Biosfera por parte de la UNESCO”.

“En el pasado y con un gobierno del Partido Popular se intentó, pero no se llegó a buen puerto. La anterior corporación ni lo intentó. Y ahora este gobierno ha arrancado este compromiso a favor de nuestro lago. Me gustaría volver a agradecer a todos los alcaldes de diferentes partidos políticos que hayan dejado al lado las posturas partidistas y hayan mirado por un bien común como es la Albufera”, ha reafirmado Catalá.

Igualmente, y con el objetivo primordial de proteger la Albufera y el bosque de la devesa de El Saler, el Ayuntamiento de València, he señalado la alcaldesa:

“Hemos puesto en marcha el tanque de tormentas de El Saler que evita la llegada de agua sucia al lago. Estamos defendiendo en los tribunales el agua necesaria para el agua. Algo que hasta entonces no se había hecho. Hemos llevado a cabo una labor intensiva de poda en la Devesa, como hace años que los vecinos no recordaban. Y hemos puesto en marcha, después de 6 años de bloqueo, 8 cañones anti-incendios que pueden lanzar 2.966 litros de agua por minuto, y que protegen nuestro bosque”.

La alcaldesa ha anunciado que el Ayuntamiento “ya tiene luz verde” para la instalación de 3 cañones más. De esta forma, en 205 se completará la instalación de la primera fases de cañones antiincendios que incluirán mejoras en las cámaras y sensores.

“No vamos a escatimar medios para proteger nuestro Parque Natural”, ha destacado la alcaldesa.

La mayor planta solar en suelo urbano

Dentro de la Capitalidad Verde también ha destacado que “a principios de 2025, habremos finalizado la mayor planta solar en suelo urbano con la instalaciónn de mmás de 6.600 placas solares en los cementerios municipales que permitirá evitar la emisión de 1.000 toneladas de CO2 al año. Ya hemos finalizado en Campanar, Benimàmet y estamos trabajando en el Grau.

“Lo más importante de este proyecto -y es el sello que le hemos querido dar- es que esa energía ayudará a 800 hogares vulnerables que tienen problemas para afrontar los recibos de la luz. Nosotros sí ponemos a las personas por delante, y no pensamos solo en el ahorro de edificios municipales”, ha valorado Catalá.

“Estamos trabajando en un ambicioso proyecto piloto de autosuficiencia energética en la pedanía de El Perellonet, será la primera pedanía de toda España autosuficiente. Durante este año, hemos desbloqueado proyectos con los que la ciudad ganará 335.000 metros cuadrados nuevos de zonas verdes, lo equivalente a 35 campos de fútbol. Se ha iniciado la plantación de más de 2.000 árboles y se ha impulsado la creación de cuatro nuevos parques”, ha proseguido.

“Hemos inyectado medio millón de euros en las pedanías para que desarrollen los proyectos verdes y sostenibles elegidos por los vecinos.Y València ahora mismo está liderando a las ciudades que quieren alcanzar la neutralidad climática.

“El compromiso del Gobierno central con la Capital Verde es nulo”

“Nuestro compromiso hacia una ciudad más verde, más amable y más sostenible es inequívoco y lo estamos demostrando con hechos. Hechos que no vemos desde el Gobierno central. Hemos reclamado mil veces y de forma oficial a Pedro Sánchez que declare la Capitalidad acontecimiento excepcional de interés público, Y estamos a septiembre y el compromiso del Gobierno es nulo. Brilla por su ausencia”, ha lamentado la alcaldesa.

“Tenemos un gobierno central ecologista de boquilla: ni envían el agua que la Albufera necesita, ni apoyan la Capitalidad Verde. No sólo no nos dan ninguna ayuda económica, sino que además están obstaculizando que las empresas Valèncianas, que sí se creen la estrategia sostenible de esta ciudad, obtengan incentivos fiscales por ayudarnos.

Eso sí, Pedro Sánchez no tiene ningún problema en declarar acontecimiento excepcional de interés público a la America’s Cup de Barcelona o el Gran Premio de Fórmula 1 de Catalunya….” , ha manifestado Catalá.

Capital Española de la Economía Social: “el foco puesto en el Tercer Sector”

En relación con la Capital Española de la Economía Social, la alcaldesa ha destacado en su intervención que “València ha puesto el foco de esta capitalidad en el Tercer Sector, en la inclusión laboral y social de personas con discapacidad”.

“Por primera vez, esta ciudad tiene una Dirección General de Discapacidad dependiente de Alcaldía y estamos destinando lo que nunca se ha destinado a proyectos que mejoren la vida de las personas con cualquier tipo de discapacidad. Este año, hemos puesto en marcha 20 iniciativas con una inversión cercana a los 900.000 euros destinadas a la inclusión cognitiva, sensorial auditiva o a la inclusión educativa para los niños con TEA, entre otros,” ha precisado Catalá.

Plan de Conciliación y Maternidad con más de 3M€ y 300€ por recién nacido

La alcaldesa ha anunciado el mayor Plan de Conciliación y Maternidad que nunca haya tenido València. “La conciliación es la gran asignatura pendiente de esta sociedad, y la falta de natalidad es uno de los problemas más acuciantes que tenemos”, ha argumentado Catalá.

Ante esta dificultad para las madres y las familias, la alcaldesa ha anunciado que el Ayuntamiento destinará más de 3 millones de euros a la conciliación. Más de 3 millones de euros a extender la gratuidad de la educación 0-3 al mes de julio, a subvencionar matineras y a aumentar las becas comedor.

Las escuelas de verano de los colegios municipales serán, de nuevo y por segundo año consecutivo, gratuitas. “Y daremos, a las madres y a los padres, una ayuda directa (universal) de 300 euros por recién nacido a partir del 1 de enero de 2025”, ha subrayado.

“La ciudad de València va a empezar a saldar cuentas con las muchas mujeres que hoy, en día, todavía se plantean su proyecto familiar y personal en función de su situación laboral. Las vamos a ayudar, porque apostar por la conciliación es apostar por la igualdad”, ha señalado.

Convertir València en la ciudad con el mejor transporte público de España

“En el anterior mandato, la movilidad era un escenario de enfrentamiento permanentemente. Se aplicaron una serie de medidas que expulsaban a los vecinos del centro. La máxima que se ha aplicado en esta ciudad en los últimos años era prohibir. Prohibir, sin alternativas”, ha recordado la alcaldesa.

Ahora, ha proseguido Catalá, “el Gobierno Municipal que lidero trabaja para que València tenga el mejor transporte público de España”.

“Estamos trabajando para dar el mejor servicio de transporte público y hemos empezado por una medida que acerca a nuestros vecinos al corazón de la ciudad recuperando 7 líneas al centro (la línea 4, 11, 16, 26, 31, 32 y 70). Los vecinos de Nazaret, Patraix, Orriols, Zaidía, Pedanies Nord o la Fuentsanta tienen mejor conexión con el centro, para ir al Mercado Central, para comprar en los comercios tradicionales o simplemente para ir a su trabajo”, ha asegurado.

“Somos la primera ciudad de España que ofrece una tarjeta monedero con el móvil, que permite viajar a un precio de 0,43 céntimos, con la ventaja de transbordos ilimitados durante una hora, y que a partir de un consumo de 17,5 euros, los viajes son gratis durante el mes. Eso es mejorar el servicio y pensar en nuestra gente. Porque nosotros sí ponemos a los ciudadanos primero”, ha destacado.

La EMT iniciará la compra de 168 nuevos autobuses, eléctricos e híbridos, por un importe de 90 millones. Además, destinaremos 2 millones de euros para hacer las marquesinas más seguras, mejor iluminadas y con mejores paneles informativos

Y ya estamos actuando en 740 paradas de autobús para hacerlas más accesibles, sobre todo, para personas mayores, personas con movilidad reducida y padres que van con sus carritos de bebe. El 97% de las paradas en 2025 serán accesibles”, ha informado la alcaldesa.

Más aparcamientos y primera Auditoría de Seguridad Vial

Otra de las carencias la alcaldesa ha señalado dejó el anterior equipo de gobierno de la izquierda es la falta de aparcamiento. “En esta ciudad se han destruido miles de plazas en los últimos años sin dar alternativas. Provocando un efecto perverso: obligando a la gente a tener que gastarse un dineral en alquilarse una plaza de parking”.

“Como primera medida, hemos devuelto la gratuidad en la ORA azul en la franja de mediodía y en la última hora de la tarde. Se lo prometimos a los ciudadanos y hemos cumplido con la palabra dada. Los Valencianos se están ahorrando con esta medida 1,5 millones de euros anuales”, ha recordado.

Durante el próximo año, el Ayuntamiento acondicionara solares en diferentes puntos de la ciudad y a recuperar alrededor de 1.000 plazas de aparcamiento. ( 735 en Avda los Naranjos-Manuel Broseta, 26 en Avda. Malvarrosa, 150 en entorno Mercado Torrefiel. También estamos estudiando otras zonas en l’Olivereta, Benimàmet, Benicalap).

Asimismo, ha recordado que durante este año se ha realizado una primera Auditoría de Seguridad Vial, seleccionando 4 intersecciones que registran un mayor nivel de siniestrabilidad Avenida Blasco Ibáñez con Avenida Cardenal Benlloch y Calle del Clariano /Avenida del Puerto con Avenida Cardenal Benlloch y Calle Eduardo Boscá /Glorieta de Plaza de Zaragoza/ Gran Vía Fernando el Católico con Calle Ángel Guimerà) cuyas recomendaciones vamos a aplicar.

Entre las recomendaciones de la auditoria destacan: semaforizar los carriles de bici más de mayor tránsito para dar prioridad al peatón: llevar a cabo un proyecto piloto de instalación de semáforos con detección de peatones que suban y bajen del autobús para alertar o frenar el carril bici en aquellas ubicaciones donde la elevada intensidad peatonal lo aconseje; crear pasos para peatones en los carriles bici para que se pueda acceder a los contenedores de residuos·

Igualmente, la auditoria propone baja a calzada, de forma progresiva, aquellos carriles bici más conflictiva para ganar espacio en las aceras; y eliminar puntos negros de accidentabilidad como la glorieta ubicada en la intersección de Blasco Ibáñez y Avenida Cardenal Benlloch.

Los barrios en el epicentro de la política municipal

La alcaldesa ha asegurado que “los valencianos me votaron para que cuidara la ciudad y eso es lo que pienso seguir haciendo.

Por ello, “durante el próximo año, vamos a seguir reparando y mejorando las dotaciones públicas y las instalaciones municipales de nuestros barrios. Vamos a seguir reforzando la limpieza, hemos aumentado un 22% los recursos humanos y les anuncio que, a partir de este mes, se va a poner en marcha una nueva brigada específica de limpieza para los juegos infantiles de toda la ciudad, que se aplicará cada 15 días”.

Asimismo, ha anunciado la puesta en marcha de un Plan Bianual de Mejora Integral de Mercados de más de 6 millones, “para que nuestros mercados vuelvan a brillar y sean el epicentro de nuestros barrios”.

Sobre actuaciones concretas en barrios, ha destacado que “Abastos tendrá un Complejo deportivo y cultural digno, después de años de abandono. Vamos a rehabilitarlo con un presupuesto de 1,8 millones de euros y adjudicaremos la nueva concesión deportiva de obra y servicios para mejorar la prestación deportiva a los vecinos con una inversión mínima de 9 millones de euros.

Igualmente, ha explicado que “Ayora tendrá, por fin, una piscina en condiciones. Su rehabilitación empezará el año que viene con un presupuesto superior a los 700.000 euros. Además, vamos a invertir más de 3 millones de euros para para remodelar las piscinas de verano Parque del Oeste, de Castellar y de El Palmar.

Igualmente, ha proseguido Catalá. “Trinitat tendrá una nueva infraestructura deportiva para el barrio, tras la caducidad de la Hípica. Y en los próximos meses vamos a abrir el Polideportivo de Nou Moles, que ha estado bloqueado más de una década, y el año que viene empezará las obras del Polideportivo de San Isidro, una infraestructura altamente reclamada por el barrio”.

Renovación del alumbrado

Durante el próximo año, ha proseguido Catalá, seguiremos renovando el alumbrado público de la ciudad en barrios como Benicalap, Rascanya, Saidia, Benimaclet, Olivereta, Castellar, Nazaret, Orriols, Fuensanta, Campanar, Malvarrosa, San Antoni, Torrefiel, y Cabanyal, entre otros… Una inversión de más de 4 millones para tener una mejor iluminación en nuestros barrios. Habrá más luz y nuestras calles serán más seguras”.

En materia de regeneración urbana, ha anunciado el impulso de un Programa de Mejora de los accesos a la ciudad, para transfórmalos en fachadas dignas.

Plan de Reducción del Ruido de la Ciudad

En su intervención, la alcaldesa ha anunciado la puesta en marcha un Plan de Reducción del Ruido de la Ciudad que incluirá medidas como:

La Instalación en los barrios con mayor intensidad de ocio de terrazas con material fotocatalítico, que absorbe las partículas nocivas del aire, y fonoabsorbente que absorbe el ruido.

La puesta en marcha de un Plan de Mejora del pavimento con material fonoabsorbente que reduce hasta 10 decibelios el ruido y que reduce la emisión de cerca de 700 toneladas anuales de CO2.

Rehabilitación definitiva les Covetes de San Joan

El Ayuntamiento se implicara en la recuperación y restauración de nuestro patrimonio cultural. En este sentido, Catalá ha anunciado que “se han iniciado los trámites ante la Conselleria para impulsar la rehabilitación definitiva de les Covetes de San Joan”.

Autoestima Emocional

“El Ayuntamiento de València ya no es ajeno a las fiestas, a las tradiciones y a las señas de identidad de nuestra ciudad: La Senyera vuelve a entrar a la Catedral el 9 d’Octubre, el Cadafal de la Virgen ha vuelto a brillar en la Ofrenda después de años de abandono”, ha incidido Catalá en su discurso”.

“Hemos puesto en marcha el Nadal Mediterri, con el triple de presupuesto para iluminar nuestros barrios y pedanías, y hemos vuelto a sentir el poder de nuestra cultura y de nuestra música. Hemos reabierto el Palau de la Música después de 4 años cerrado, embellecido su iluminación gracias a la colaboración público-privada, y los Valencianos han vuelto al templo de nuestra música con una gran programación. Se ha multiplicado por 4 los espectadores y hemos duplicado los abonados”.

“Hemos puesto en valor nuestra Banda Sinfónica Municipal, dándole mayor presencia en los actos institucionales y organizando un gran Certamen Internacional de Bandas que hacía décadas que no se veía en esta ciudad”.

“Nuestra Banda Municipal ha pasado de tocar la marcha fúnebre en la Plaza del Ayuntamiento, a presentar por primera vez, su programación para la temporada 2024-2025 con una treintena de conciertos, su desembarco en los barrios, y casi 1 millón de euros para renovar sus instrumentos”.

Apartamentos Turísticos

“El turismo es un sector fundamental para la economía de nuestra ciudad. Aporta el 15% al PIB. Por tanto, hay que cuidarlo. Pero también tenemos claro que esta ciudad no puede morir de éxito”, ha afirmado la acaldesa.

“Necesitamos ordenar el turismo y apostar por un turismo de calidad que respete y cuide nuestra ciudad. Que ponga al vecino primero y en el centro de todas las decisiones. Y esto merece de nuevo nuevas políticas que cuenten con el mayor consenso, porque la convivencia vecinal, y cuidar y proteger nuestra ciudad, dependen de ello”.

Según ha detallado Catalá en su intervención, “el 75% de todas las viviendas turísticas se dieron de alta durante las dos legislaturas anteriores. Y no sólo eso, sino que, hasta ahora, no se había hecho nada para frenar la proliferación de apartamentos turísticos”. Bueno, para ser rigurosa, en 2018, se modificó la normativa urbanística para permitir apartamentos turísticos en bajos comerciales”, ha precisado.

Incremento de la inspección

“Este gobierno ha sido el único que ha puesto el cascabel al gato y ha decretado una moratoria de apartamentos turísticos para poder ordenar el sector y dar seguridad jurídica. Además, hemos aprobado la prohibición total de nueva vivienda turística en prácticamente toda Ciutat Vella. Porque este gobierno sí que quiere un centro vivible”, ha reafirmado Catalá.

En cuanto a la actividad irregular, “aquella que se dejó acampar a sus anchas durante años”, el actual gobierno municipal ha creado 4 equipos de inspectores “para poner coto a quien opera al margen de la legalidad”.

La inspección de apartamentos turísticos se ha incrementado un 454%. En el primer semestre 2023 hubo 48 inspecciones. En el primer semestre 2024 ha habido: 266 inspecciones. La actividad policial contra los apartamentos turísticos ilegales ha pasado de 73 actas en 2022, a 449 en lo que llevamos del 2024. Y ya se han emitido 278 órdenes de cese.

“Yo quiero una ciudad vivible con un turismo de calidad, regulado y sostenible”, ha mantenido la alcaldesa. “Hemos puesto a València por encima de todo. Hemos priorizado la convivencia y el derecho al descanso del ciudadano, que tiene que poder vivir en su barrio. Por eso, vamos a seguir luchando contra la actividad ilegal:

“Les anuncio que el Ayuntamiento ordenará a las empresas suministradoras el corte de la luz, agua y otros suministros de los piso turísticos ilegales”. “Además, vamos a solicitar al Consell las competencias para sancionar a los pisos para sancionar a los pisos turísticos ilegales, que se podrán enfrentar a multas de hasta 600.000 euros”, ha resaltado,

En relación a la llegada de cruceros a València ha dicho que “es necesario buscar un equilibrio y en eso estamos trabajando”

Por ello, ha anunciado que “se va poner en marcha un Grupo Permanente de Trabajo de Cruceros entre el Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria y el sector para ordenar el tráfico de cruceros. “Queremos diseñar una estrategia de sostenibilidad social y medioambiental compartida de cruceros y velar un turismo de cruceros de calidad, buscando la desestacionalización de las escalas, la distribución del flujo de cruceristas en destino y la planificación”, ha matizado.

“Vamos a priorizar aquellos buques que utilicen València como puerto base, es decir que hagan noche en la ciudad, y, por tanto, que generen un mayor impacto económico para la ciudad; ha aclarado la alcaldesa.

Reforma de la financiación local

La alcaldesa María José Catalá ha terminado su discurso en el Debate del Estado de la Ciudad con un asunto que ha considerado “capital para el municipalismo”, la reforma de la financiación local

“Hoy el tema a nivel nacional es la financiación autonómica, pero Si la reforma de la financiación local era desde hace años necesaria, ahora tras el Cupo Catalán esta reforma es imperiosa Y ha de abrirse el debate a la vez que el debate del Sistema de financiación autonómico, porque no se puede uno sin el otro”, ha afirmado.

“Sin la financiación local, cae la primera línea del escudo social. Prestamos muchísimos servicios, muchos de ellos, de competencias impropias y necesitamos tener una financiación adecuada para dar respuesta a todas las necesidades de nuestros vecinos.

Seré una de las voces que con más firmeza defienda en el debate nacional de empezar a hablar de forma muy seria sobre la reforma de la financiación local”, ha manifestado.

Por todo ello, ha propuesto “la modificación de la Ley de las Haciendas Locales, con el objeto de garantizar una mayor participación de los Ayuntamientos en los Ingresos del Estado”

“El porcentaje correspondiente a la financiación local se debe de detraer directamente de los Ingresos del Estado, de forma totalmente independiente de la financiación autonómica. Y espero que hoy, aquí y ahora, todos los grupos políticos sellemos este consenso político, para ejercer las acciones necesarias, y para pedir a nuestros portavoces nacionales que apoyen este necesario debate. Lo merece”, ha indicado.

“En un año, hemos dado un golpe de timón al estado de la ciudad”, ha concluido la alcaldesa. “Hemos recuperado la autoestima, hemos recuperado la València que se quiere y que se cuida, y hemos reactivado la ciudad. Ahora estamos liderando políticas públicas necesarias para hacer frente a los grandes desafíos, pero también para dar una respuesta inmediata a lo que los vecinos nos piden. El liderazgo de València es innato a nuestro ADN y ahora lo estamos ejerciendo. Creo que vamos por el camino adecuado, y quiero dar las gracias a todos y cada uno de los 16 concejales que forman parte de mi gobierno”, ha asegurado.

“Podemos llegar aún más lejos y podemos hacer grandes cosas, si lo hacemos desde el consenso, desde el sentido común y desde la moderación Por ello, tiendo la mano a todos los partidos para que se sumen a esta conjura por València que hemos iniciado.”

