Se muestra “convencida” de que la crisis no generará desgaste en el PPCV y remarca que Mazón pone “la tierra por delante de las siglas”

VALÈNCIA, La secretaria general del PPCV, María José Catalá, ha valorado el “gesto de generosidad” del exsecretario general de la formación, Teodoro García Egea, que dimitió ayer y “puso el proyecto por delante de su situación personal” y ha expresado su deseo de que la reunión de la dirección con los barones autonómicos ‘populares’ de esta noche termine con “unidad”.

Así lo ha expresado la también síndica de los ‘populares’ en Les Corts este miércoles, donde ha remarcado que el PPCV está “totalmente unido” respecto a la petición de un congreso extraordinario y ha subrayado que estos días “ha habido palabras muy gruesas”, por lo que espera que la reunión de esta noche sirva para “tranquilizar y relajar”, y que de ella salga un “mensaje de unidad”.

Para ello, ha insistido en que debe haber “generosidad por parte de todos” en un “partido que aspira y debe volver al Gobierno” en la Comunitat Valenciana y España de manera “urgente”. Así, espera que los líderes autonómicos “resuelvan de forma inmediata esta situación”.

En este sentido, ha insistido en lo “clave” que es la reunión de esta noche, de la que tendrá que salir “consenso y unión de todo el PP nacional” y se ha mostrado confiada en que “va a ser así”. “Vamos a estar a la altura de las circunstancias y salir con una solución rápida a esta encrucijada”, en la que los militantes “tomarán la voz y se pronunciarán sobre el futuro del partido”.

Preguntada sobre el congreso extraordinario, Catalá ha rechazado hacer “política ficción” y no se ha pronunciado sobre las posibles candidaturas que concurrirán. De hecho, preguntada por si apoyarían a Casado si decidiera volver a presentarse, ha aseverado: “Si ahora empezamos a hablar de gente que se pueda presentar, no saldremos de aquí nunca”. “Confío plenamente en que habrá acuerdo en la reunión, no podemos ir hablando de si se presenta tal o cual”, ha agregado.

CASADO “HA SIDO UN GRAN PRESIDENTE”

Preguntada si la postura del PPCV supone un cambio de opinión respecto a la figura de Pablo Casado, Catalá ha destacado que la dirección valenciana “no ha dejado de valorar el trabajo de la dirección nacional del partido”. “Nunca lo hemos hecho”, ha remarcado.

“Yo creo que lo que hicimos es pedir un congreso extraordinario para superar una situación que, a todas luces, es difícil, pero no hemos cambiado en absoluto nuestra forma de pensar y hemos sido absolutamente leales a nuestro partido. Es cierto que la situación orgánica es muy difícil, los militantes pedían y piden un congreso extraordinario y nos debemos a los militantes”, ha manifestado.

Catalá ha remarcado que Casado “ha sido un gran presidente, es un gran presidente del Partido Popular” y ha valorado que el “gesto” de Egea “es el gesto de generosidad de quien pone el proyecto por delante de la situación personal y orgánica”. “La unidad tiene que venir hoy”, ha remarcado.

Y precisamente preguntada sobre la postura del presidente del PPCV, Carlos Mazón, en la reunión de los barones, ha indicado: “Siempre ha dicho que su comunidad está por delante del partido”. “La tierra por delante de las siglas”, ha aseverado.

Para Catalá, el PPCV “no ha dejado de estar al pie del cañón” durante esta crisis: “Han hablado más PSOE, Compromís y Podemos que nosotros mismos, se han dedicado más a insultarnos a nosotros que a trabajar por la Comunitat Valenciana”. De hecho, se ha preguntado “¿Cuál ha sido la gran iniciativa del Consell durante esta semana?”. “¿Hay algo? No, no hay nada”, ha aseverado.

En este sentido, se ha mostrado “convencida” de que la crisis en su partido no va a generar desgaste ni en la formación valenciana, ni en su posición dentro del PP y ha asegurado que la reivindicación de una financiación justa para la Comunitat Valenciana “ya no es una postura del PPCV, sino del PP”. “El futuro del PP va a pasar por la apuesta por esta tierra”, ha remarcado.