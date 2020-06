CEBALLOS I SANABRIA, seleccionats per firmar la falla municipal infantil de 2020

Per segon any consecutiu i per onzena vegada en la història, han rebut l’encàrrec per plantar la falla infantil en la Plaça de l’Ajuntament.





Per segon any consecutiu i per onzena vegada en la història de les Falles de València, Ceballos i Sanabria han sigut seleccionats per firmar la falla municipal infantil del pròxim any, gràcies al seu projecte ‘També?’. Un comité seleccionador independent, designat per entitats referents del món faller i artístic i de la societat valenciana els han triat per unanimitat en una jornada on s’han presentat fins a quatre projectes per plantar en la Plaça de l’Ajuntament el pròxim mes de març.

Ceballos i Sanabria conformen un equip artístic pluridisciplinari, que centra la seua creació artística al món de les falles infantils, la il·lustració, l’escultura i la conservació i restauració de béns del patrimoni cultural. José Luis Ceballos García (València, 1978) és llicenciat en Belles Arts i té un màster especialista professional en Conservació i Restauració de Béns Culturals, en sengles casos per la UPV; Francisco Sanabria Casado (València, 1979) és llicenciat en Història de l’Art per la UV i en Belles Arts per la UPV i va cursar el mateix màster que Ceballos. En 2014 varen ser finalistes als I Premis “Talent Jove de la Comunitat Valenciana’, en la modalitat de cultura, atorgats pel diari Levante-EMV. Enguany haurien d’haver plantat la seua desena falla municipal infantil, després d’haver plantat ininterrompudament a la Plaça de l’Ajuntament des de 2008 fins 2016.

El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha agraït al jurat el seu treball i s’ha mostrat molt satisfet pel desenvolupament de tot el procés i per l’elecció per unanimitat del projecte triat. L’obra tindrà un pressupost de 28.500 euros i comptarà amb algunes característiques que computaven en la crida a projecte que hui ha finalitzat, com ara l’aposta pels materials sostenibles, la singularitat i la sàtira.

El comité seleccionador l’han integrat cinc persones proposades per diverses entitats falleres i del món de les arts i de la societat de la nostra ciutat: l’historiador de l’art i mediador cultural del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Néstor Morente, a petició del Gremi d’Artistes Fallers de València; el dissenyador Luis Calabuig, com a representant de València Capital Mundial del Disseny 2022; Luis García Trapiello, a proposta del Consell Escolar de València; María Dolores Tamarit, com a ajudant de direcció artística de Payasospital, i la copresidenta de la comissió fallera l’Antiga de Campanar, Xelo Salavert Ruiz, a proposta de la Federació de Falles d’Especial.

“La falla seleccionada reunix tots els requisits que ha de tindre una falla i està a l’altura d’una festa que és Patrimoni de la Humanitat”, ha destacat Morente. També la singularitat de la idea en el context actual, la idea conceptual i la seua plasmació en l’estructura i la composició de la falla han sigut factors destacats per Calabuig i García Trapiello. “Serà una falla didàctica per excel·lència i permetrà adults i xiquets disfrutar d’ella”, ha afirmat Salavert, per a qui la proposta “té les suficients garanties per ser una gran falla en 2021”. Per últim, Tamarit ha volgut ressaltar l’estil i la tècnica per pintar la falla.

A continuació, els artistes seleccionats disposaran del temps necessari per elaborar un esbós del projecte definitiu, que serà presentat juntament amb el de la falla gran, el projecte de la qual serà conegut demà després d’un altre procés de selecció artística com el de hui.

