Antes de la decisión de bloquear ChatGPT, las autoridades habían señalado el 20 de marzo que la aplicación incurrió en una violación de datos relacionada con las conversaciones de los usuarios y la información de pago.

En aquel momento, el ente regulador sostuvo que no había ninguna base legal para justificar «la recopilación y el almacenamiento masivo de datos personales con el fin de ‘entrenar’ a los algoritmos en los que se basa el funcionamiento de la plataforma».También dijo que dado que no existe una forma de verificar la edad de los usuarios y que la aplicación «expone a los menores a respuestas absolutamente inadecuadas en comparación con su grado de desarrollo y conciencia».Bard, el chatbot de inteligencia artificial rival desarrollado por Google, actualmente está disponible solo para usuarios mayores de 18 años.

Accesso a ChatGPT disabilitato per gli utenti in Italia

Caro utente di ChatGPT,

Siamo spiacenti di informarti che abbiamo disabilitato l’accesso a ChatGPT per gli utenti in Italia su richiesta del Garante per la protezione dei dati personali.

Il 1 aprile 2023 abbiamo emesso un rimborso per tutti gli utenti in Italia che hanno acquistato un abbonamento a ChatGPT Plus nel mese di marzo 2023.

Abbiamo inoltre sospeso temporaneamente i rinnovi degli abbonamenti in Italia, in modo che agli utenti non venga addebitato alcun costo per il periodo in cui l’accesso a ChatGPT è sospeso.

Ci impegniamo a proteggere la privacy delle persone e riteniamo di offrire ChatGPT in conformità con il GDPR e le altre leggi sulla privacy. Ci impegneremo con il Garante con l’obiettivo di ripristinare l’accesso a ChatGPT il prima possibile.

Molti di voi ci hanno detto di trovare ChatGPT utile per le attività quotidiane e ci auguriamo di poterlo rendere nuovamente disponibile al più presto.

Se hai domande o dubbi riguardanti ChatGPT o il processo di rimborso, abbiamo preparato un elenco di Domande Frequenti con le relative risposte.

—The OpenAI Support Team

ChatGPT disabled for users in Italy

Dear ChatGPT user,

We regret to inform you that we have disabled ChatGPT for users in Italy at the request of the Italian Garante.

We are issuing refunds to all users in Italy who purchased a ChatGPT Plus subscription in March. We are also temporarily pausing subscription renewals in Italy so that users won’t be charged while ChatGPT is suspended.

We are committed to protecting people’s privacy and we believe we offer ChatGPT in compliance with GDPR and other privacy laws. We will engage with the Garante with the goal of restoring your access as soon as possible.

Many of you have told us that you find ChatGPT helpful for everyday tasks, and we look forward to making it available again soon.

If you have any questions or concerns regarding ChatGPT or the refund process, we have prepared a list of Frequently Asked Questions to address them.

—The OpenAI Support Team

