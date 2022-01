Esta nueva aventura expande el mundo de Pokémon y se sumerge en su pasado

28 de enero de 2022. Los Entrenadores Pokémon podrán disfrutar de una aventura llena de misterio y de cosas por descubrir en Hisui, el escenario del juego Leyendas Pokémon: Arceus, que ya está disponible de forma exclusiva para Nintendo Switch.

En Leyendas Pokémon: Arceus, los Entrenadores se adentrarán en el Sinnoh de hace muchos muchos años, cuando la región todavía se llamaba Hisui y no era común que los Pokémon y los humanos viviesen juntos en armonía. Tendrán que embarcarse en la aventura de completar la primera Pokédex de la región a base de capturar, investigar y estudiar a los Pokémon salvajes que la habitan. Hisui es una región llena de naturaleza y con el imponente Monte Corona en su corazón, que no se parece a nada que los Entrenadores hayan visto.

Los jugadores se unirán al Equipo Galaxia y visitarán Villa Jubileo, un asentamiento lleno de vida que hace las veces de base del equipo. Cuando reciban una encomienda o una petición, partirán desde este pueblo a estudiar las distintas zonas de la región. Al acabar la investigación, volverán a él para prepararse para su siguiente aventura. Siempre que salgan de Villa Jubileo a investigar, la primera parada será uno de los campamentos base, que actúan como puesto de avanzada. En ellos se puede descansar, dejar que los Pokémon se recuperen o hacer uso de una mesa de trabajo para crear objetos.

