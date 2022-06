INGREDIENTES

400 gramos de Arroz bomba (o arroz redondo)

Caldo de carne (Doble de caldo que de arroz)

250 gramos de Costilla de cerdo (troceadas)

Garbanzos cocidos

3 lonchas cortadas de Panceta fresca

2 Morcillas de cebolla

1 Patata

1 Tomate

1 cabeza de Ajo

Azafrán

Pimentón rojo

Aceite de oliva

Sal



ELABORACIÓN

Quienes estén aprendiendo cómo hacer arroz al horno encontrarán distintos trucos y variedades de esta receta pero el auténtico arroz al horno valenciano y también el más popular es el que toma la receta de Xátiva. De hecho no es casualidad que desde hace años y hasta hoy se celebre en esta localidad un prestigioso concurso internacional de elaboración de arroz al horno.

Cómo hacer arroz al horno con sabor valenciano

En Valencia cuando se habla del arroz al horno se hace referencia tanto a los ingredientes de este plato (una especie de ropavieja en la que caben distintos tipos de carnes y embutidos) como a la forma de denominarlo. Otros nombres para el arroz al horno:

Arroz a la cazuela –arròs a la cassola– Arroz paseado –Arròs Passejat– porque tradicionalmente se llevaba a cocinar a la panadería o al obrador más cercano cuando en las casas no tenían horno.

Los ingredientes principales del arroz al horno valenciano son:

Tocino

Los garbanzos

Diversos productos procedentes del cerdo

Caldo del cocido

Al igual que ocurre con otros tipos de arroz a la cazuela que se comen en seco, la mejor variedad de arroz para prepararlo es el arroz bomba, que absorbe mejor el caldo y no se pasa, por lo que podremos degustarlo recién hecho o reposado sin que pierda sabor ni textura.

5 tips fundamentales para cocinar arroz al horno valenciano

El arroz al horno valenciano es un plato bastante sencillo, rápido de preparar (en apenas 40 minutos) y que no requiere grandes elaboraciones. Aún así conviene tener en cuenta algunos consejos antes de ponerse manos a la obra.

Para esta receta es básico que el horno esté muy caliente. Se recomienda encenderlo antes de empezar con la preparación del resto de ingredientes.

Aunque no es imprescindible, con un buen caldo de carne y verduras como base tendremos un arroz al horno más sabroso.

El recipiente para el genuino arroz al horno valenciano es una cazuela de barro. De ahí una de sus denominaciones más populares: arroz a la cazuela.

Siempre hay que mantener las proporciones correctas de caldo/arroz. Para no pecar ni por exceso ni por defecto conviene utilizar la misma medida para ambos y siempre el doble de lo primero que de lo segundo.

La variedad para preparar el arroz al horno recomendada es el arroz bomba.

El arroz al horno valenciano es una receta típica de aprovechamiento ya que tanto la carne como los garbanzos y el caldo pueden ser del cocido hecho unos días antes. Muy apreciada en toda la Comunidad Valenciana, este plato es ideal para reuniones en las que no se sabe exactamente a qué hora se comerá ya que este arroz en reposo también está muy rico y no se pasa.

Instrucciones

Enciende el horno a 220 grados con el calor arriba y abajo. En un cazo, pon el caldo a calentar despacio.

Mientras, lava y pela la patata, la cortas a rodajas y la reservas.

Echa en una sartén (o en la cazuela) una cucharadita de aceite de oliva. Una vez caliente, pon la panceta, cortada a tacos, y la doras. Haz lo mismo con las costillas. Las sacas y las dejas en un plato aparte.

Pasa por el mismo aceite en el que has dorado panceta y costillas, las rodajas de patata y las sacas. Después, añade el tomate y rehoga brevemente el arroz y los garbanzos.

En esa misma cazuela añade la carne (costillas, panceta y morcilla) y distribuye la patata.

Ahora con todos los ingredientes, antes de poner el caldo, ajusta la cantidad de sal y de colorante y añade el pimentón.

Añade el caldo. Recuerda que la proporción es dos a uno respecto al arroz. (dos partes de caldo por una de arroz). Mete la cazuela al horno durante 20 minutos.

Saca la cazuela, la tapas con un paño y dejas el arroz reposar durante 5 minutos para que termine la cocción.