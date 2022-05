Las agendas de los smartphones se engrosan con el tiempo y van acumulando uno tras otro contactos que a veces caen en el olvido. Además, con la posibilidad de hacer copias de seguridad y conservar intacto el listado de números de teléfono guardados al cambiar el terminal es mucho más fácil no perder ni uno solo. Pero estas copias no son infalibles. Al igual que no tenemos todos los números guardados para poder decidir si queremos o no queremos coger el teléfono.

Por ejemplo, muchas empresas ya hacen llamadas publicitarias, también conocidas como llamadas spam, a través de números de móvil que podrían pasar perfectamente por el teléfono de cualquier conocido. Para averiguar quién nos ha llamado o a quién pertenece ese número sin tener que devolver la llamada, existe la posibilidad de descargar alguna aplicación de rastreo de teléfono.

Las dos más descargadas son Truecaller y Hiya, ambas gratuitas, que ante una llamada avisan de quién se encuentra al otro lado de la línea. También existen métodos más rudimentarios o trucos caseros. Por ejemplo, si el teléfono que nos llama es un móvil podemos guardarlo en la agenda y abrir WhatsApp. Ahí, gracias a la foto de perfil, podremos saber quién es y decidir si queremos (o no) devolver la llamada.

Otro método sencillo para detectar llamadas spam y así evitar cogerlas es activar Google. Muchos teléfonos móviles, como los de la marca Bq, ya utilizan su sistema de manera predeterminada. Al tener Google activado, en cada llamada se nos avisará de si el número de teléfono es publicidad o spam o bien nos mostrará el nombre del comercio que nos llame, ya que se nutre de la base de datos de Google Maps para poder ofrecer esta información. Por último, siempre podemos acudir a los listados online de números de spam (como este) donde buscar si el teléfono que nos ha llamado está registrado o más sencillamente introducir el número en el motor de búsqueda online para ver si los resultados nos dan una respuesta clara sobre la identidad detrás de ese teléfono.