El descampado, en término de Mislata pero situado junto a Xirivella, podría acoger las dotaciones y zonas verdes que faltan en los barrios adyacentes.

El solar ha vivido un proceso de degradación que saltó a la prensa con la violación grupal de princios de año.

Xirivella, 28.06.2022

Compromís per Xirivella presenta el próximo jueves una moción en que insta al Ayuntamiento de Xirivella a trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento de Mislata y la Conselleria de Política Territorial para conseguir que el solar de Paquillo, de más de 100.000 metros cuadrados, tenga un uso social.

Este solar fue escenario de una violación grupal a comienzo de año que causó indignación tanto en Xirivella como Mislata y que ha obligado al Ayuntamiento de Mislata a derribar las chabolas que se habían instalado en los últimos años y que habían convertido el espacio en un lugar degradado e inseguro para el vecindario de los dos municipios.

“Lo que queremos es que los dos ayuntamientos y la Conselleria trabajen conjuntamente para convertir un problema en una solución”, explica Ricard Barberà, portavoz de Compromís pdr Xirivella. “El concepto está claro –continúa Barberà–: tenemos un barrio infradotado, sin zonas verdes, y al lado un solar inmenso que podría acoger muchas de las dotaciones que le hacen falta al barrio. La única forma de dar solución a eso es empezar a trabajar.”

Y es que, efectivamente, el barrio de Samarra – la Pau, en término de Xirivella, pero con una parte en Mislata, tiene carencias graves. “Hemos hablado con nuestros compañeros de Compromís per Mislata, hemos visitado conjuntamente varias veces la zona, nos hemos reunido con la asociación vecinal y con otros vecinos y vecinas del barrio, con arquitectos, con comerciantes, con asociaciones… y todos lo ven claro: el barrio necesita zonas verdes amplias, un parking digno, alguna cancha deportiva, una zona canina… y la única opción es el solar de Paquillo, no hay otro espacio.”

Por su parte, Compromís per Mislata está trabajando en el mismo sentido. La primera cuestión es saber cuáles son las intenciones del gobierno de Bielsa para este solar que urbanísticamente parece que está calificado como de uso terciario y comercial y que mayoritariamente es de propiedad privada. El año 2005 Mislata modificó el PAI de Paquillo anterior, de 2002, para poder acoger el centro comercial de Ikea, pero el Ministerio de Fomento no vio claro el tema de los accesos y tumbó el proyecto.

Desde ese año no ha habido ninguna noticia de un nuevo proyecto, de forma que el solar fue degradándose. “Ahora que el Ayuntamiento de Mislata se ha decidido a intervenir, el solar está más o menos limpio, pero si no se hace nada volverá a degradarse”, explica Barberà. “No nos gustaría enterar-nos por la prensa de que hay un nuevo proyecto para el solar y que ese proyecto vuelve a estar al margen de las necesidades del barrio y de la participación ciudadana. Sabemos que no es fácil, pero el solar de Paquillo tendría que servir, sobre todo, para mejorar el barrio y Xirivella no puede quedar al margen de este debate”, concluye.