La projecció d’Alcarràs o les drag queens Ferrxn i Pamxdemia entres les activitats no musicals

Tornen les competicions al festival amb bàsquet 3×3, pilota valenciana i futbet

A menys de deu dies de l’inici del Feslloc, es desvelen quines activitats acompanyaran la música al llarg d’aquests tres dies de festival a Benlloc (la Plana Alta). Més enllà de les actuacions de La Fúmiga, Xavi Sarrià, Tanxugueiras o Els Catarres entre altres, es podrà gaudir d’activitats esportives, xarrades, taules redones i inclús, projeccions de pel·lícules. Amb açò, el festival es converteix en una experiència més que enriquidora i diversa.

Activisme rural, LGTBIQ+ i valencianisme

La primera activitat del Feslloc serà la projecció de la pel·lícula ‘Alcarràs’ de Carla Simón el dia 8 de juliol a les 11 hores a l’auditori, on es podrà gaudir d’una presentació i de la posterior projecció del film.

A les 12 hores del mateix dia començaran els vermuts temàtics, on tindrà lloc el col·loqui «40 anys d’Estatut d’Autonomia: protestes i propostes» a la pinada (com totes les altres xarrades). A aquesta activitat hi seran professionals com la periodista Violeta Tena o el professor i jurista Andrés Boix Palop. A continuació, a les 13.15 hores serà el torn de la taula redona «Macroplantes solars i territoris en resistència» amb la participació de Carmen Barreda de l’associació Nova Terra i Jordi Marín Monfort, del Fòrum de la Nova Ruralitat, entre altres.

El dissabte 9 de juliol les activitats s’iniciaran a les 12 hores també amb els vermuts temàtics, començant amb la presentació del projecte «Dones i valencianisme» per la coordinadora Reis Gallego i Alicia Villar Aguilés, de la Fundació Nexe. Per altra banda, la xarrada «​​Humor, llibertat i LGBTIfòbia» tindrà el seu torn a les 13 hores i comptarà amb la participació de Ferrxan i Pam Demia.

Campionats esportius

Fer esport entre concert i concert és possible al Feslloc. Les activitats esportives començaran el dia 8 de juliol amb el campionat de bàsquet 3×3 a les 11 hores al poliesportiu de Benlloc. Per a participar-hi cal formar grups de màxim quatre persones (masculí, femení o mixt).

L’últim dia de festival començarà amb el campionat de futbol sala a les 11 hores, també al poliesportiu de Benlloc. Aquest torneig, organitzat per l’associació Feslloc, es disputarà entre grups de 5 a 8 persones (masculí, femení o mixt).

El campionat de frontó a mà per parelles, organitzat pel Club de Pilota Valenciana de Castelló i l’associació Feslloc, conclourà amb les activitats esportives d’aquesta 16a edició del festival. Aquest tindrà lloc el 9 de juliol des de les 12 hores fins a les 14 hores al poliesportiu de Benlloc i es disputarà entre grups masculins, femenins o mixtes.

En definitiva el Feslloc llança una programació diversa que combina actuacions musicals amb activisme social i activitats esportives, entre d’altres. Al web es poden adquirir entrades de dia i abonaments de dos i tres dies. A més, com a novetat d’enguany, també hi ha l’opció de reservar espai al “Fentlloc”, un espai on ja estan les tendes muntades amb llits i llençols en un lloc més tranquil i amb més facilitats.

—