El próximo jueves 27 de febrero a las 20h, el Casino de la Agricultura de València, acoge la conferencia sobre imagen y protocolo a través de la experta Dña. María Bravo Beltrán.

València. La conferencia “La Fuerza de tu imagen. Claves para que tu imagen sume” impartida por la experta en Protocolo e Imagen Corporativa, Dña. María Bravo Beltrán, tendrá lugar el próximo jueves 27 de Febrero a las 20:00h, en el Casino de la Agricultura de València, situado en la calle Comedias número 12.

Durante la ponencia los asistentes podrán conocer todas las claves en imagen personal para conseguir transmitir el mensaje más adecuado de cada organización o situación en particular. Bravo hará hincapié en la importancia de la vestimenta para mejorar nuestra comunicación con el mundo, desde un punto de vista corporativo. “El discurso visual que transmite nuestra vestimenta existe, y es más poderoso que nuestro discurso oral”, explica la experta. Mejorar la imagen personal representa un aspecto fundamental en la comunicación estratégica ligada al éxito, ya que “somos vistos antes de ser escuchados”.

Con más de 40 años de experiencia asesorando a ejecutivos y compañías, María Bravo, conoce la importancia de una adecuado código de vestimenta para cada ocasión y afirma que “no hay una segunda oportunidad para una primera impresión” . “La imagen es la primera carta de presentación de toda persona; constituye la primera impresión que los demás tienen de nosotros”.

Los participantes podrán aprender de los conocimientos de la dilatada trayectoria de Bravo en el mundo empresarial, donde ha trabajado con grandes entidades bancarias, como es el caso CaixaBank, o en Colegios Profesionales, como es el caso del Colegio Oficial de Notarios. Asimismo, viene asesorando desde hace mucho tiempo a empresas y empresarios que por su cargo necesitan transmitir una coherencia con la identidad corporativa de la compañía a la que representan con ciertos valores y códigos corporativos a través de su imagen personal.

“Trato de transmitir lo que el protocolo dice, me he especializado en el protocolo de imagen corporativa, lo que la Empresa quiere transmitir a través de la imagen de sus trabajadores”.”No desde el punto de vista del personal shopper, no hablo de tendencias. Es importante acudir para mejorar, el protocolo es muy importante”.

La conferencia “La Fuerza de tu imagen. Claves para que tu imagen sume” tendrá lugar en el salón de actos del El Casino de la Agricultura de València. El evento es de acceso libre y los asistentes podrán ocupar las localidades por orden de llegada hasta completar el aforo. La sede de este Institución se encuentra en uno de los edificios más emblemáticos de la capital del Turia y cuenta con más 150 años de historia en la vida social valenciana.

Esta jornada está dirigida a todas aquellas personas interesadas que quieran cuidar, mantener su imagen, bien por voluntad o por profesión. La imagen personal se transmite con la expresión del cuerpo, el rostro y la indumentaria, a través de formas, líneas, volúmenes y

colores. Además, los asistentes, podrán conocer algunas recomendaciones para una elección acertada de la indumentaria.

Tras la charla los participantes podrán disfrutar de un ágape, en una de las magníficas salas del edificio, e intercambiar impresiones con la conferenciante.



Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com