Presentació de la nova ferramenta digital “EL MERCAT EN XARXA”, dissenyada per a connectar els sectors comarcals de la producció agrària i la restauració i fomentar, així, l’intercanvi de productes de proximitat. L’esdeveniment tindrà lloc el proper dilluns 2 de març, en el Centre Polivalent de Gata de Gorgos (davant de les escoles).

L’horari de la jornada serà el següent:

9:30 h. Presentació de la jornada per part de Josep Francesc Signes, alcalde de Gata de Gorgos i vicepresident del CREAMA.

9:45 h. Intervenció de Ferran Giró, cuiner de Gata de Gorgos i presentació de la persona que farà inicialment d’interlocutora entre la producció agrària de la comarca i la Xarxa Agrícola.

10:00 h. Exposició per part de l’equip tècnic de la Xarxa Agrícola, de la nova ferramenta digital “EL MERCAT EN XARXA” que permetrà la compra-venda de verdures, fruites i d’altres productes de proximitat elaborats a la Marina Alta.

11:00 h. Descans i vi d’honor per a totes les persones assistents.

11:30 h. Realització d’una prova/assaig entre la producció agrària i la restauració per tal de testar la ferramenta digital “EL MERCAT EN XARXA” i aprendre el seu funcionament.



