El sindicato denunció “los problemas de organización” y el “acoso y desigualdades” que sufren trabajadores de este centro “que no cumple su función de inserción laboral”

(Comunidad Valenciana, 17-11-2022). El sindicato CSIF explica que Inspección de Trabajo ha requerido a Diputación de Valencia a que “elabore un protocolo frente a situaciones de acoso laboral o mobbing”. Lo ha hecho tras la denuncia interpuesta por la central sindical por “los problemas de organización que provocan desigualdades, acoso laboral y frustración” en el centro ocupacional dependiente de la corporación provincial.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) señala que el centro ocupacional de Diputación de Valencia está ubicado en la calle Misericordia de la capital. Con una plantilla de una quincena de trabajadores, se encarga de proporcionar a personas adultas con discapacidad psíquica formación para su “integración laboral”, según consta en su presentación.

CSIF, no obstante, recalca que ese objetivo de integración no se está cumpliendo. De hecho, tal como apunta el sindicato, no existe personal técnico especializado en inserción laboral. La central sindical hace hincapié en “la falta de aplicación de la planificación”, que ocasiona, por ejemplo, que no haya “un diseño de los talleres para ver cada usuario en cuál puede desarrollarse mejor según sus características”. El sindicato subraya que “tampoco se atiende las necesidades de los usuarios para saber si están mejor en este centro o en uno de día”.

El sindicato señala que la situación afecta a la organización del centro ocupacional, “con talleres en los que se produce un gasto astronómico en recursos y otros a los que no se les dota ni de material ni de medios”. Todo ello está provocando, según ha trasladado el sindicato a la propia Diputación, “desigualdades, acoso laboral, desaliento y frustración, que conducen a trabajadores del centro ocupacional a bajas”.

La central sindical, ante la “falta de interés y pasividad de Diputación por resolver esta situación injustificable”, presentó denuncia a Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Valencia, que ha emitido informe después de realizar visita a las instalaciones.

CSIF explica que, en el punto cuarto del informe, dentro del epígrafe de ´hechos constatados´, refleja el citado documento que “se ha tenido conocimiento, tanto por manifestaciones de representantes de Diputación como de funcionarios entrevistados, de posibles situaciones susceptibles de ser consideradas como de acoso laboral”.

En el mismo informe, en el apartado de ´conclusiones´, afirma Inspección que “se ha constatado que no existe un protocolo de acoso laboral o mobbing en la Diputación de Valencia, ello aun cuando, a la vista de los hechos expuestos, se ha comprobado que esta entidad ha tenido conocimiento de situaciones que podrían ser consideradas como tal”.

Inspección, en este contexto, ha efectuado “requerimiento a Diputación para que elabore un protocolo frente a situaciones de acoso laboral o mobbing”. Además, le insta a que “lleve a cabo las medidas cautelares necesarias para combatir las situaciones de riesgo psicosocial conocidas”. El sindicato, tras este dictamen de Inspección, exige a Diputación que “actúe de inmediato”.