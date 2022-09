El sindicato plantea la sustitución del Plan Edificant por otro con un nivel de ejecución superior y con unos recursos adaptados al incremento de la inflación

(Comunidad Valenciana, 28-09-2022). El sindicato CSIF pide al president de la Generalitat que en lugar de anunciar que solamente quedará un centro en barracones al final de curso, adopte la medida de acabar con todos los barracones que existen en centros. La central sindical pide la sustitución del Plan Edificant por otro “de más nivel de ejecución” y valora la mayor apuesta por Formación Profesional (FP), para la que exige recursos actualizados.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que hubiera preferido que el anuncio del president de la Generalitat en el Debate de Política General se extendiera a la eliminación total de los barracones, ya que en numerosos centros conviven aulas en edificaciones con otras prefabricadas.

El sindicato, en este sentido, recalca que una mejora de la calidad educativa pasa también por la mayor inversión en infraestructura y por la supresión de barracones en todos los centros, no solamente en los que son estructuralmente de barracones.

La central sindical, en esa línea, hace hincapié en su petición de datos sobre el Plan Edificant, ya que hasta la fecha, y pese a su insistencia en solicitarlos a Conselleria de Educación, no los recibe. El sindicato pide un cambio de rumbo y de proyecto, ya que “un plan que no llega ni de lejos, según las informaciones existentes, a un 80% de ejecución, no tiene efectos prácticos ni aporta mejoras”. La central sindical también solicita un incremento en el presupuesto para adaptarlo a la subida de la inflación.

El sindicato valora igualmente los anuncios de más ciclos de Formación Profesional, aunque insiste en que tanto los nuevos como los actuales deben de estar dotados “de materiales y tecnología que respondan a la realidad empresarial. No puede ser que se utilice en mecánica coches de desguace o que se estudie los híbridos sin este tipo de vehículos en los talleres de los centros. Tampoco que desde que se decide una compra de ordenadores hasta que llegan a las aulas pasen años y ya estén desfasados”.

La central sindical subraya la importancia de un plan estratégico de inversiones en Formación Profesional que permita una actualización de recursos con el objetivo de que el alumnado disponga del material que se utiliza en las empresas, de manera que, al terminar su ciclo, lo que ha aprendido tenga una aplicación directa en el mercado laboral. En esta línea, insiste igualmente en refuerzos de personal y mayores desdobles, para ofrecer la formación más personalizada posible.