· Hay un porcentaje de niños y niñas que en el contexto escolar pueden experimentar ansiedad ante determinadas situaciones.

· La ansiedad no adaptativa puede derivar en un trastorno de pánico. El profesorado tiene que estar muy atento a las señales e interpretar sus conductas adecuadamente ya que, de lo contrario, se extraerán conclusiones erróneas sobre su comportamiento alejándose de la solución del problema.

· Francisco Conesa, psicólogo infantil, nos explica qué es la ansiedad, las diferentes formas en las que se manifiesta en niños y qué pautas podemos seguir para ayudarlos.

València, 9 de septiembre de 2024

Tendemos a pensar que los niños y niñas viven felices, que no tiene ansiedad ni problemas, pero no siempre es así. En el marco de desarrollo evolutivo y cognitivo que se encuentran tienen miedo, preocupaciones y ansiedad a estilo y semejanza de los adultos. “Difieren los contextos (en el colegio, en los cumpleaños, actividades extraescolares…) pero las manifestaciones son casi las mismas”, afirma el psicólogo infantil, Francisco Conesa.

Habitualmente, cuando se inicia un nuevo curso tras las vacaciones de verano, se pone el foco en el llanto de los niños y niñas de infantil que muestran temor ante la separación de sus padres y el desconocimiento de lo que les depara dentro de clase; mientras que en los niños y niñas de primaria se muestran las caras y los abrazos de alegría por reencontrarse con sus compañeros de clase. Y aunque es cierto que una gran mayoría lo vive así, cabe señalar que hay un porcentaje de niños que en el contexto escolar pueden experimentar ansiedad y que inician el curso con cierto pesar.

Siempre hablamos de la conveniencia de ir adaptando los horarios de los niños y niñas a los que se cumplirán durante el curso, hacerlos partícipes de las compras de material escolar, etc. pero hay veces que ni aun así, los nervios se van. Y no hablamos de los nervios típicos y adaptativos que denotan ilusión o ganas de volver a ver a sus compañeros, sino de aquellos que les hacen sentir emocional y físicamente mal. Esto, se llama ansiedad y sí, los niños también la sienten y padecen, aunque a veces, no sepan identificarla ni expresarla. Por eso Conesa recomienda estar muy pendiente de determinadas señales.

Un examen, una lectura en voz alta delante de toda la clase, o una prueba en educación física, puede desencadenar una respuesta ansiosa que el profesorado debe de saber detectar. Hay niños que ante el anuncio de un examen sienten que les falta la respiración y que el corazón le va más deprisa. “En principio, es una respuesta de alerta ante algo que perciben como una amenaza; Luego, llega la preocupación a la que se suman pensamientos negativos: no he estudiado y en la última evaluación me suspendieron, lo voy a hacer fatal… Y, por último, se desencadena la conducta de evitación: quiero salir de clase y evitar aquello que me hace sentir mal”, explica el psicólogo infantil. De ahí, que a menudo busquen excusas como, por ejemplo, querer ir al baño o decir que les duele mucho la barriga o la cabeza. Estas sensaciones físicas son reales y a su vez “aumentan su miedo ya que, es un malestar intenso y desagradable que también desean evitar”, cerrando un ciclo del que no pueden escapar.

Si esta conducta se perpetua en el tiempo, hace que los niños o niñas eviten los momentos o lugares en los que se sienten mal e incluso se bloquean llegando a interferir de forma significativa en su vida cotidiana, podríamos estar hablando de una ansiedad no adaptativa que puede derivar en un trastorno de pánico. En estos casos, el niño es literalmente incapaz de leer en público o de hacer el examen, pero si estas conductas no son interpretadas adecuadamente por parte del adulto, puede llegar a conclusiones erróneas sobre el comportamiento del niño como que no tiene interés, no ha querido leer ni prepararse la lectura, no presta atención, siempre está despistado, etc. Es vital conocer qué es la ansiedad, las diferentes formas en las que se manifiesta en niños y qué pautas podemos seguir para ayudarlos.

– Es imprescindible no minimizar lo que le sucede y siente el niño o la niña diciéndole que no pasa nada, que es una tontería.

– Hay que atender y fijarse en las manifestaciones conductuales y si estas se repiten, como poner excusas sobre algún malestar físico que sienten, negativa rotunda a ir al colegio, inquietud motora excesiva, intenso y súbito deseo de no alejarse de alguno de los progenitores…. Con los niños, obtener información clara a la pregunta directa es complicado (Ejemplo; ¿qué te pasa? Me pongo nervioso porque me da miedo hacer el ridículo).

– Cuando es posible, buscar un momento y espacio de tranquilidad y conversar con ellos intentando poner palabras a sus emociones, evitando hacer juicios de valor y por ello nunca hacer comentarios del tipo “el miedo se supera afrontándolo, si no lo intentas no lo conseguirás, yo a tu edad ya sabía hacerlo…”

Entrando ya en secundaria, a partir de los 12 o 13 años, es más fácil que comuniquen verbalmente sus preocupaciones y lo podemos abordar de manera diferente ya que entienden el proceso. En la pre-adolescencia y adolescencia, las conductas agresivas, un temperamento irascible, o mal comportamiento cuando la habitual forma de ser no ha tenido esta tendencia, puede denotar que esa persona está sufriendo o tiene alguna preocupación o miedo.

Según Conesa, tenga la edad que tenga, también es importante que el menor conozca el proceso de la ansiedad, sus manifestaciones físicas y cómo actuar para minimizarla. De ahí, que junto con la psicóloga Aroa Borrás, haya publicado el libro familiar ‘¡Pánico! Psicoeducación para el trastorno de ansiedad infantil’, con explicaciones sencillas y llamativas ilustraciones, destinado a ser una herramienta para los profesionales y un apoyo en el ámbito doméstico y escolar.

Si como se ha comentado anteriormente, la ansiedad persiste o va en aumento impidiendo desarrollar acciones corrientes del día a día, es conveniente que un profesional de la psicología colegiado, realice una valoración pormenorizada que determine si existe un problema o trastorno de ansiedad y en qué grado. Un asesoramiento a tiempo, una intervención planificada siempre evitará una cronificación del problema y una mejora del bienestar emocional del niño.