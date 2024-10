Valencia noticias – Noticias de Valencia

La cadena valenciana anuncia la reimplantación del IVA a los productos básicos, pero en lugar de generar transparencia, desata una tormenta de críticas. ¿Qué pasó con la bajada del IVA? Los consumidores no olvidan y las redes sociales arden en indignación.

En un mundo donde la percepción del cliente puede ser la diferencia entre el éxito y el desastre, el marketing debe ser manejado con tanto cuidado como un equilibrista sobre una cuerda floja. Mercadona, el gigante valenciano de los supermercados, ha aprendido esta lección de una manera que no olvidará pronto. Lo que a primera vista podría parecer una simple campaña informativa sobre la reimplantación del IVA en ciertos productos, terminó desatando una avalancha de críticas por parte de sus consumidores, que no han tardado en poner el dedo en la llaga de las viejas heridas.

Con una estrategia que pretendía ser clara y directa, Mercadona anunció que, a partir de este mes de octubre, el IVA del 2% volverá a aplicarse a los alimentos básicos, subiendo hasta un 4% en diciembre. Todo esto se comunicó de una manera inusual, utilizando separadores de plástico en las cintas de caja, esos que usamos para dividir nuestras compras de las del cliente de al lado. Pero la sutileza brillaba por su ausencia, y lo que podría haber sido un movimiento de transparencia se convirtió rápidamente en una pesadilla de relaciones públicas.

La campaña de los separadores: mucho ruido y pocas nueces

El uso de separadores en las cintas de las cajas como plataforma para informar de la subida del IVA parece, a simple vista, un golpe creativo. Después de todo, es un objeto que está presente en el momento de la compra, y por lo tanto, en el momento clave de la transacción entre cliente y supermercado. Pero, como bien dicen, no es solo el medio lo que importa, sino también el mensaje. Y aquí fue donde Mercadona tropezó estrepitosamente.

La estrategia de marketing, que tenía como objetivo “informar” al cliente, pronto fue vista por muchos como una forma de mercadear con algo que, en realidad, no era ni una novedad ni un beneficio para el consumidor. Si bien el anuncio de la subida del IVA estaba en línea con las normativas fiscales, muchos clientes no pudieron evitar recordar con cierto rencor que cuando el IVA bajó a principios de año, no hubo ni rastro de campañas, carteles o separadores informando de dicha medida.

Los usuarios en redes sociales no tardaron en hacer notar la ironía de la situación. Para algunos, la falta de transparencia en el momento de la bajada del IVA contrasta drásticamente con el entusiasmo con el que ahora Mercadona comunica su aumento. A continuación, algunas de las críticas más representativas que han surgido en plataformas como Twitter:

“¿Mercadona haciendo política con la subida del IVA después de haber guardado silencio con la bajada?”

“Cuando bajó el IVA, nadie se acordó de poner cartelitos. Pero ahora que sube, ahí lo tenéis bien claro en las cintas de caja”.

“¿Por qué no pusieron carteles cuando el IVA bajó en los productos de higiene femenina? Nos seguimos esperando”.

“Cuando bajó el IVA, Juan Roig mantuvo los precios y se quedó con todo el dinero que antes recaudaba Hacienda. Ahora se recupera al IVA anterior y Mercadona anuncia una subida de precios. ¡Os vuelve a estafar y encima os lo restriega en la cara!”.

Estas críticas revelan un patrón de descontento que va más allá de la simple molestia por el IVA. Se trata de una percepción acumulada de falta de transparencia y de una relación desequilibrada entre la empresa y sus consumidores, especialmente cuando se trata de medidas que afectan directamente a los bolsillos de los clientes.

¿Por qué no hubo campaña cuando el IVA bajó?

Una de las mayores quejas entre los usuarios es la sensación de que Mercadona no fue tan rápida ni entusiasta a la hora de comunicar la bajada del IVA cuando esta entró en vigor a principios de año. Recordemos que, en aquel momento, el gobierno español decidió reducir temporalmente el IVA en ciertos productos básicos como parte de una serie de medidas para aliviar el impacto de la inflación en las familias. En teoría, esto debía traducirse en una reducción directa de los precios en los supermercados. Sin embargo, muchos clientes sintieron que esa bajada no se reflejó de manera clara en el ticket de la compra, y menos aún en la comunicación de las grandes cadenas.

Esta falta de información, o al menos de una campaña de visibilidad similar a la actual, ha dejado un sabor amargo en la boca de los consumidores, que ahora ven con escepticismo cualquier intento de Mercadona de presentarse como “transparente”. La reimplantación del IVA, sin duda, es una mala noticia para los compradores, y la decisión de resaltarlo tan abiertamente ha sido interpretada por algunos como un intento de la cadena de supermercados de desviar la responsabilidad, colocando la carga del aumento en las espaldas de las decisiones gubernamentales.

Mercadona y su relación con la opinión pública: un desafío continuo

La figura de Juan Roig, al frente de Mercadona, ha sido durante mucho tiempo un símbolo de éxito empresarial en España. Bajo su liderazgo, la cadena ha crecido hasta convertirse en una de las más grandes y poderosas del país. Sin embargo, este crecimiento no ha estado exento de críticas. A lo largo de los años, Roig ha sido blanco de señalamientos por su postura en cuestiones económicas y políticas, y en esta última polémica, los dardos apuntan directamente hacia su gestión.

Uno de los puntos de crítica más recurrentes es la acusación de que Mercadona, a pesar de las medidas del gobierno para bajar el IVA, no trasladó esas reducciones a los consumidores de manera inmediata o visible. Esto ha alimentado la narrativa de que la cadena se beneficia de las fluctuaciones en los impuestos sin devolver realmente esos ahorros a sus clientes.

Como resultado, lo que podría haber sido simplemente una campaña informativa sobre la vuelta del IVA, se ha convertido en un campo de batalla donde se debaten cuestiones mucho más profundas sobre la ética empresarial, la transparencia y la relación entre las grandes corporaciones y los consumidores.

El impacto en la imagen de la marca: ¿puede Mercadona recuperar la confianza?

El daño a la imagen de Mercadona tras esta campaña es evidente. A corto plazo, la cadena se enfrenta a una crisis de confianza entre sus consumidores más fieles, quienes sienten que no se les ha tratado de manera justa o transparente. A largo plazo, la empresa tendrá que replantearse cómo gestiona sus campañas de comunicación y, sobre todo, cómo responde a las críticas que inevitablemente surgen en un mercado tan competitivo y vigilado como el de la distribución de alimentos.

En este sentido, la solución no pasa únicamente por ajustar las estrategias de marketing o lanzar nuevas campañas publicitarias. Mercadona deberá demostrar con hechos que se preocupa por el bienestar de sus consumidores y que es capaz de adaptarse a las demandas de transparencia que la sociedad actual exige. Una posible vía sería ofrecer una mayor claridad en los precios, desglosando de manera más visible el impacto del IVA y las fluctuaciones de los costes. También podría optar por medidas más proactivas para compensar a los clientes, como descuentos o promociones especiales que realmente alivien el efecto de la subida de precios.

Reflexión final: ¿estamos ante un cambio en la percepción de los consumidores?

La polémica desatada en torno a Mercadona y la subida del IVA no es un caso aislado. Más bien, parece reflejar un cambio más amplio en la manera en que los consumidores perciben a las grandes empresas, especialmente en un contexto económico incierto donde cada céntimo cuenta. La exigencia de transparencia, justicia y responsabilidad es cada vez mayor, y las marcas que no estén dispuestas a adaptarse a estos nuevos tiempos podrían encontrarse enfrentando no solo la indignación de sus clientes, sino también una pérdida significativa de fidelidad.

Entonces, ¿estamos ante un cambio de paradigma en la relación entre los supermercados y sus clientes? ¿O será esta solo otra tormenta pasajera en el panorama de Mercadona? La respuesta, como siempre, está en las manos (y en los bolsillos) de los consumidores. ¿Tomarán nota las grandes cadenas de esta lección? Solo el tiempo lo dirá.