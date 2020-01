Reseña tu lectura: Cuentos para entender el mundo 2

Hoy los alumnos del colegio San Enrique nos presentan "Cuentos para entender el mundo 2" de Eloy Moreno. Un excelente libro repleto de enseñanzas.

Hoy los alumnos del colegio San Enrique nos presentan una nueva reseña literaria perteneciente a su iniciativa “Reseña tu lectura”. Además, estos alumnos están de celebración, ya que su profesor Francesc Vicent Nogales Sancho ha sido reconocido ahora como 2º Mejor Docente de España en los Premios Educa Abanca. Nos presentan en esta ocasión la reseña del libro “Cuentos para entender el mundo 2”, del escritor Eloy Moreno.

Eloy Moreno es un fantástico escritor, entre sus libros destacan “Invisible” y “El regalo”. También el libro “Cuentos para entender el mundo” que no sólo es válido para niños, sino también para adultos y nos cuenta las historias y cuentos que a él le contaron de pequeño.

Título: Cuentos para entender el mundo 2

Autor: Eloy Moreno

ISBN: 9788494402135



Este libro tiene 36 cuentos cortos y todos tienen una moraleja .

Mi cuento favorito fue las tres preguntas. Otro cuento que también me ha gustado mucho se llama la moraleja de los cuentos. Trata de un niño que quiere que la profesora le cuente la moraleja de los cuentos . Entonces la profe le dice si quiere un melocotón. El niño le dice si la profe, se lo lava se lo pela, se lo parte y se lo mastica.

Eso significa que igual que un melocotón no te lo dan todo masticado, un libro tenemos que entenderlo y descifrarlo nosotros mismos pensando. Esto me ha hecho reflexionar sobre cómo a veces los niños queremos que todo nos lo den fácil, pero debemos esforzarnos nosotros mismos en lograr las cosas.

Los dibujos son otro gran acierto de este libro, ya que son muy interesantes e ilustran algunas cosas de cada cuento.

Me gusta mucho el libro, el cuento de las 3 preguntas me encanta, “¿estás segura de que es verdad?”, “¿es bueno?” y “¿es necesario que me lo cuentes?” son preguntas que deberíamos hacernos todos, y quizás la relación entre las personas sería mejor. Creo personalmente que estas 3 preguntas ayudarían a dejar de criticar a algunas personas.

Sofía R es una alumna del colegio San Enrique, ya ha publicado varias reseñas literarias, y es una excelente lectora.





