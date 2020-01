Reseña tu lectura: Aventura en New York

Aventura en New York es un divertido libro en el que el Club de Tea conoce la ciudad de Nueva York y además descubren uno de los eventos deportivos más importantes, como es el maratón, uno de los más importantes del mundo.

Este lunes 13 de enero presentamos una segunda reseña literaria, se trata de la reseña del libro “Aventura en New York”, de la colección Tea Stilton. Un libro divertido, de aventuras, en el que el lector conoce uno delos grandes eventos deportivos de esa gran ciudad: el Maratón de Nueva York.

Esta reseña forma parte del proyecto “Reseña tu lectura”, una iniciativa innovadora con la que los alumnos del Colegio San Enrique nos dan a conocer libros para niños.

Título: Aventura en Nueva York

Autor: Tea Stilton

Editorial: Planeta – Destino

ISBN: 9788408151333

El Club de Tea viaja a Nueva York. Allí las chicas van a ver a Nicky que participa en la gran

maratón. También tienen que pillar a Fénix que amenaza a Pamela y a su familia. ¿Pero sabes quién es el misterioso Fénix?

Entre los personajes destacan los siguientes:

– Colette: Siente pasión por la ropa y los complementos.

– Paulina: Altruista y muy activa.

– Violet: Le encanta leer y conocer cosas nuevas.

– Nicky: Le encanta el deporte .

– Pamela: Es muy hábil con la mecánica.

Me ha llamado la atención cuando Colette, Paulina, Violet y Pamela han subido a una escalera

de bomberos para ver a Nicky correr en la gran maratón.

Si me ha gustado porque es de una aventura muy divertida que ha vivido el Club de Tea.

Me han gustado todos los personajes, pero sobretodo me ha gustado Paulina porque es muy

parecida a mí.

Es super guay porque Nueva York me encanta y sobretodo me encanta el Club de Tea.

Mi valoración de este libro es de 10 porque me lo regaló mi hermano y el libro ha hecho que

me guste más leer y que me encante el Club de Tea.

Este libro es de aventuras, y pese a que tiene 224 páginas se lee muy rápido.

Alicia es una excelente lectora del Colegio San Enrique, le encantan los libros de aventuras, que además hacen reír, y en los que ella se puede identificar con los personajes.



