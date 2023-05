VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

El importe total de las ayudas es de casi 1,5 millones de euros de fondos económicos Next Generation de la Unión Europea

La acción está dirigida a poblaciones de menos de 30.000 habitantes

València (25.05.23). La Consellería de Cultura ha publicado en el DOGV

(https://dogv.gva.es/datos/2023/05/25/pdf/2023_5737.pdf) una nueva línea de subvenciones dentro del objetivo

estratégico de fomento de la producción y la difusión de manifestaciones artísticas en áreas no urbanas,

financiadas por los fondos Next Generation EU y el Mecanismo de recuperación y resiliencia, que será

competencia del Institut Valencià de Cultura.

Las ayudas pretenden reforzar y desarrollar un sector cultural fuerte más allá de los grandes núcleos

urbanos y contribuir a incrementar la actividad cultural en todo el territorio. Los recursos económicos son

para el período 2022-2023.

El importe de las ayudas es de 1.471.907,20 euros y los interesados podrán presentar una solicitud de

ayuda. Podrán ser beneficiarias personas físicas y jurídicas residentes en la Comunitat Valenciana, así

como entidades públicas, incluyendo ayuntamientos y agrupaciones de entidades locales.

Las ayudas se destinan a financiar proyectos y actividades culturales en el medio rural, en localidades con

una población inferior a 30.000 habitantes, con un tratamiento prioritario en localidades de menos de

5.000 habitantes.

Se podrán financiar acontecimientos o espectáculos artísticos o culturales, festivales, exposiciones, etc.,

dentro de los ámbitos del cine y las artes audiovisuales, el teatro, la danza, el circo, la música, las artes

visuales, la literatura, la arquitectura, el diseño y la artesanía.

El plazo de presentación de las solicitudes es de 20 días hábiles a partir del 26 de mayo. Habrá una

comisión técnica de evaluación con personal del Institut Valencià de Cultura y expertos independientes.